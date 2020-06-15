«Отцепить» Качуру и Дубинского от Тищенко и создать ячейки: Как «слуги» готовятся к местным выборам

Ігор Петренко / Depo.ua

Президентская политсила наконец-то начала организовывать региональные ячейки и определила глав части из них. Но действительно ли именно эти люди будут заниматься кампанией партии власти?

На днях партия "Слуга народа" объявила о создании сразу девяти областных центров: в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. Их, соответственно, должны возглавить Ирина Борзова, Валерий Стернийчук, Андрей Клочко, Елена Винтоняк, Юрий Липский, Павел Сушко, Сергей Мандзий, Виталий Другановский, Павел Халимон. Ранее Киевский областной центр возглавил Александр Дубинский, а столичный - Николай Тищенко. Что касается Дубинского, то, по мнению экспертов, его назначение может быть вызвано желанием Банковой снять дополнительное напряжение вокруг выдвижения кандидата в мэры Киева, ведь этот депутат планирует принять участие во внутрипартийном праймериз, где будет конкурировать именно с Тищенко.

Последнего, похоже, в ОП видят выдвиженцем на должность городского главы, поэтому Дубинскому могли просто предложить выгодный обмен - он сойдет с дистанции, а вместо этого возглавит партячейку на Киевщине. Осталось "отцепить" ради Тищенко нардепа Александра Качуру, который также объявил о планах идти в мэры Киева. В этом случае ему могут предложить разместить его людей на хороших местах в предвыборном списке. Если же торги провалятся, в среде "слуг" может возникнуть интрига с привкусом скандала.

Напомним, ранее речь шла о закреплении за регионами определенных фигур, которые должны были заниматься выборами. Сейчас концепция изменилась. Как подчеркнул председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, указанные лица возглавили не временные предвыборные штабы, а областные партийные организации, которые будут действовать и после местных выборов. "Еще во время парламентской кампании мы обещали установить постоянную обратную связь с гражданами. Для этого нужны представительства партии. Мы не будем "спускать" готовые решения из Киева, а только помогать местным жителям развивать тот или иной регион. Есть проблема? Решим это вместе!" - пояснил он.

Что же, наконец в президентской политсиле созрели для развития полноформатной партии и решили выйти из виртуальной реальности, где находились год. Точнее, пока из этой реальности вытащили на поверхность людей, которые будут руководить региональными организациями партии. Кто же будет стоять за их спинами, увидим после. Напомним, Depo.ua ранее писал о "серых кардиналах" в столице, часть из которых, как считается, станет опорой "слуг" и их выдвиженца на предстоящих выборах. Такие "кардиналы" есть во всех крупных городах и целых регионах, однако они предпочитают быть в тени, реализуя свой интерес путем разложения "яиц" в разные партийные корзины. Имена этих "яиц" станут известны, как только появятся предвыборные списки.

Что касается кандидатов от "слуг", то, по словам упомянутого Корниенко, уже до конца июня должны быть определены претенденты на посты мэров в большинстве областных центров, а кандидаты в местные депутаты - до середины августа. По информации источников, в центральном штабе президентской политсилы склоняются к тому, чтобы вести кампанию в регионах подобно парламентской на мажоритарных округах. Та кампания была в основном однотипной: как под копирку страницы в "Фейсбук", очень похожие акции - велопробеги и другие физкультурно-спортивные массовые мероприятия, живое общение с народом, стандартные ответы, которые сводились к лозунгу "сделаем вместе", и тому подобное.

Поговаривали, что за каждым регионом были закреплены специалисты по пиару, которые выполняли две роли - контроллеров от центрального штаба, чтобы кандидаты случайно не наломали дров излишней инициативностью, и адаптацией предвыборных "фишечек", спущенных из Киева, для региональных условий. Эта технология отлично сработала, поэтому вряд ли и во время будущей кампании выдвиженцам от "слуг" дадут разгуляться.

Относительно же других участников выборов, то формирование их предвыборных штабов также находится на зачаточной стадии. На билбордах уже появились лица потенциальных кандидатов в мэры Виталия Нестора, Андрея Ильенко, - к ним присоединится еще с десяток, если не больше, других выдвиженцев, каждый из которых будет решать свою задачу. К примеру, для партии "ЕС" и ее кандидата в мэры (вероятно, Алексея Гончаренко) такой может стать мобилизация "антизеленого" электората ради приведения численной фракции в Киевсовет и попытки попасть во второй тур выборов мэра с Виталием Кличко. Который, напомним, отказался от предложения "Евросолидарности" идти на выборы совместно. Однако большинство из числа будущих выдвиженцев в мэры, как это уже стало традицией отечественных выборов, будут играть роль спойлеров, отбирая голоса у ключевых игроков. И не только в столице.