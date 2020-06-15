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Пример Кернеса заразил Труханова. Когда в Украину вернется Ленин
08:29 15.06.2020 |
Ввиду весьма скудного запаса идеологических тем предстоящая предвыборная кампания обещает спекуляции на совковых мифах и местечковом сепаратизме.
Мэр Одессы Геннадий Труханов решил пойти по стопам своего тезки и политического партнера из Харькова Геннадия Кернеса, анонсировав возвращение советских названий двум улицам - Героев Небесной сотни и Дмитрия Инглези. До декоммунизации первая носила имя маршала Жукова, вторая - 25-й Чапаевской дивизии. По словам Труханова, соответствующие письма направлены в адрес топонимической комиссии горсовета и в Институт национальной памяти. Мэр Одессы считает, что ни Жуков, ни 25-я Чапаевская дивизия не подпадают под запреты, установленные законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, поскольку боролись с нацизмом. К той же логике прибегал Кернес, когда продвигал возвращение на карту Харькова проспекта Маршала Жукова вместо проспекта Петра Григоренко. Громкое обсуждение обратного переименования вернуло мэра Харькова в информационный мейнстрим общегосударственного масштаба. Чему он, вероятно, был рад.
Заявление Труханова из той же оперы. Он будет снова баллотироваться на должность одесского градоначальника, и основными его конкурентами станут не кандидаты из национал-патриотического лагеря, а подобные ему по мировоззрению. Потому его задача - не дать конкурентам отобрать у него избирателя, ориентирующегося на совковые мифы. Можно не сомневаться, что Труханов и дальше будет заигрывать с этим электоратом. И не только он, а и очень многие потенциальные выдвиженцы в мэры и в местные "слуги народа".
С учетом ужесточения законодательства в плане вариантов подкупа избирателей, именно ревизия декоммунизации способна, так сказать, идеологически разбавить "гречку". Причем не только на востоке и юге страны, а и в Киеве. В столице обязательно появятся свои борцы за маршала Жукова, требуя вернуть советское название улице Кубанской Украины, что на Лесном массиве. Будут фейковые опросы общественности с обещаниями обязательно добиться переименования.
Другая тема - памятники. В Украине почти не осталось памятников Ленину и прочим деятелям большевиков. Иногда подобные скульптуры находят, что становится новостью. Как, например, случилось недавно, когда истукана вождю обнаружили в селе Веселый Подол на Полтавщине. Хотя памятник в полуразрушенном состоянии, сельская власть его не демонтирует. Вот вам и фишка под выборы: одни кандидаты будут требовать убрать Ленина и тут же появятся его защитники.
Но кроме улиц и оставшихся монументов вождям, есть еще названия населенных пунктов. Это вообще благодатная тема для пиара. Мало того что будет множество недовольных новым делением на районы и это недовольство обязательно кандидаты конвертируют в голоса избирателей, так еще и появится возможность пиариться на Кировограде, Комсомольске и так далее. Кандидаты будут обещать местные референдумы, начнут сбор подписей. И не потому, что разделяют коммуно-советские идеалы, просто арсенал предвыборных идеологических тем крайне ограничен.
Их не больше пяти: хаять ныне действующих мэров; критиковать власть в целом (или оппозицию) и ее выдвиженцев в частности; требовать от центра каких-то преференций отдельным регионам или городам; распространять страшилки и точечно работать с электоратом, который ходит на выборы. Для него припасены темы языка, ревизии декоммунизации, пересмотра запретов на российские фильмы, выпячивание некоей исключительности. Например, "Киевом должен управлять мэр-киевлянин" или "наша область кормит всю страну".
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