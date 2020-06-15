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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Взятку Ситнику передавал всем известный «агент» Шевченко: Что не так с заявлениями о $6 млн

08:12 15.06.2020 |

Политика

 Вадим Денисенко / Depo.ua

Все взятки, которые передают НАБУшникам и на которых ловят «коррупционеров» почему-то проходят исключительно через всем известного «тайного агента» Евгения Шевченко.

Деньги, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки, должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского в его день рождения - 14 июня. Но не по делу Burisma, о чем писали СМИ еще в пятницу, а по делу "Реал Банка" Курченко, заявил Сытник. Деньги передавали используя "тайного агента НАБУ" Шевченко.

"У лиц, которые предлагали взятку была спешка. Поскольку завтра у господина Злочевского день рождения, был план достичь максимального результата - закрыть уголовное производство и обеспечить его возвращение в Украину", - сказал Сытник во время брифинга.

Однако, неожиданностью стала причина, озвученная Ситником. Если еще в пятницу СМИ писали о деле Злочевского по Burisma, в которой работал сын Байдена, уже в субботу Сытник заявил, что эпизод, по которому предлагалась неправомерная выгода, касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный Сергею Курченко "Реал Банк" и легализации этих средств.

Версия, которую сообщил народный депутат Александр Дубинский, что взятка должна была способствовать закрытию дела относительно компании Burisma, выглядит логичной - это компания Злочевского, это крупные деньги и большие нарушения закона. Злочевский возглавлял Министерство экологии, которое ведает, в том числе, выдачей лицензий на пользование украинскими недрами. Что происходило в этой сфере при Януковиче, ни для кого не секрет. Версия Сытника выглядит просто смешно - речь идет о банке Курченко, речь идет о суммах, в десятки раз меньше суммы взятки. К тому же, прямо скажем, это больше проблемы Курченко, чем Злочевского.

Каким образом Злочевский касается именно этого дела? Компания "Инфокс", владельцем которой является Злочевский, заключила сделку с Сергеем Курченко. Схема такая. Основным учредителем с долей 99,6% является Николай Злочевский. Предприятие было продано структурам, которые связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко. Основной интерес - Херсонский нефтяной терминал. Оценочная стоимость данных активов колебалась. При проведении санации они оценивались в сумму 9 млн. грн, при продаже Курченко они оценивались меньше, чем 3 млн.

А потом нефтебаза, которая уже была в собственности Курченко, стала залогом по кредиту в размере 800 млн. грн, поэтому прокуратуру интересует процесс санации, когда оба объекта перешли в собственность Николая Злочевского, продажа их структурам Сергея Курченко и внесение нефтебазы, в качестве обеспечения по кредиту, выданному банку олигарха. "Реал Банк" обратился в управление НБУ в Харьковской области за стабилизационным кредитом для поддержания ликвидности. Средства были предоставлены путем открытия невозобновляемой кредитной линии в сумме 800 млн. грн. на срок до 1 ноября 2015 года. В качестве обеспечения по кредитному договору выступила Херсонская нефтебаза. Исходя из этого, претензии к Злочевскому в этом деле минимальны - вряд ли есть перспективы в том, чтобы доказать, что оценка была несправедливой. И главный вопрос - выдача стабкредита банку Курченко. Зачем Злочевскому тратить 6 млн долларов на закрытие именно этого дела - загадка, если, конечно, речь не идет о другом деле, о котором заявлялось еще в пятницу - дело Burisma.

Дело в том, что Сытник активно подигрывал демократам в их борьбе с Трампом на прошлых президентских выборах. В Burisma работал сын Байдена (не имея соответствующего опыта), получая за это огромную зарплату. Дело Burisma практически похоронил Сытник. Теперь, когда выплыла взятка в сумме 6 млн долларов, о которой знали слишком много силовых органов, чтобы ее реально мог кто-то взять, у Сытника, с одной стороны, появился повод для пиара, а с другой - проблемы. Обвинив Байдена, у которого рейтинг выше, чем рейтинг Трампа, в даче взятки, Сытник уничтожит сам себя политически - "крыши" в США, несмотря на прошлые заслуги, у него больше не будет. А будет могущественный враг, возможно - следующий президент самой могущественной державы мира.

Заявить в суд, без доказательств, что огромную взятку за Злочевского давали не по делу Burisma, а по более мелкому делу Курченко - это "перевести стрелки" и спастись от гнева великого и могучего иностранного куратора. А 6 млн долларов легко оправдают эту сомнительную замену.

Интересным является еще один факт: деньги передавали через некоего Шевченко. Это тот самый "тайный агент" НАБУ Евгений Шевченко, который участвовал в проведении негласных следственных действий по делам о завладении газом и средствами "Укрзализныци" компаниями братьев Дубневичей "на добровольной основе". Это тот самый Шевченко, который сам признал, что имеет отношение к поставкам запчастей на заводы "Укроборонпрома" (дело Гладковского). Тот же Шевченко, который, по словам Холодницкого, имеет доступ ко всем помещениям НАБУ. Шевченко, как чертик из коробочки, почему-то появляется именно тогда, когда НАБУ необходимо оправдаться в каких-то скандалах.

В этой истории много вопросов и лишь один неубедительный ответ директора НАБУ. Стоит также сказать пару слов о самом Сытнике: эта история поможет ему на некоторое время удержаться в кресле. Но это никаким образом не повлияет на борьбу с коррупцией. Вся энергия НАБУ сейчас направлена исключительно на борьбу с теми, кто критикует Сытника. У нас нет дел по "Дельта банку", по деньгам Януковича, вообще нет дел по нынешней ситуации. Складывается впечатление, что в Украине сейчас нет коррупции. Есть только несколько бизнесменов, которые критикуют Сытника, и поэтому он тратит миллиарды государственных средств на борьбу с ними.
 

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