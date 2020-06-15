Антрацит в горле. Когда Кремль разжалует Пасечника за шахтерские бунты

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Происходящее в Антраците очень оперативно стало отдельной темой обсуждений в рамках ТКГ, а все потому, что к минским переговорам подключились реальные представители ОРДЛО - донецкие журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш.

До сих пор малоприметный городок с символическим угольным названием Антрацит на уходящей неделе оказался в эпицентре всеобщего внимания. Причина - чуть ли не самая громкая за время оккупации Донбасса стачка горняков тамошней шахты "Комсомольская", которая, несмотря на карательные меры со стороны луганских чекистов и полицаев, лишь стала набирать обороты и получила широкую народную поддержку во всех ОРДЛО.

Подземная забастовка антрацитовских шахтеров, требующих выплаты задолженности по зарплате за последние месяцы, началась еще 5 июня, и на первый взгляд казалось, что и этот маленький бунт закончиться так же, как предыдущие подобные вспышки - протестующим и их родичам попросту закроют рот крупными угрозами и мелкими подачками. Однако на этот раз все вышло иначе. Не помогли даже массовые аресты стачкомовцев, которые проводили тренированные опричники из "МГБ ЛНР", отключение в Антраците интернета и мобильной связи, а также полное закрытие бунтующего города от внешнего мира под прикрытием "борьбы с коронавирусом".

10 июня более сотни шахтеров "Комсомольской", находящиеся под землей, объявили голодовку, выдвинув дополнительное требование "властям ЛНР" выпустить из подвалов своих соратников и гарантировать безопасность самим бастующим и их семьям. 11 июня часть ранее арестованных гебисты таки выпустили на свободу под "подписку о неразглашении" в течение аж десяти лет. Но 12 июня пара сотен горняков (еще сотня, напомним, продолжала подземный протест) вышли к зданию "мэрии" Антрацита и, как в лучшие забастовочные времена, стали стучать пластиковыми бутылками по асфальту. Так что яркое видео с этой акции вмиг разлетелось по Всемирной паутине.

Антрацит в горле Пасечника

Новости об антрацитовских событиях стали распространять даже ультрапропагандистские ресурсы, за что, между прочим, были наглухо заблокированы на всей оккупированной части Луганщины. Что особенно умилило, под такую раздачу попали, например, российские сайты "Антифашист" и "Русская весна". Впрочем, то, что для главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечника действительно запахло жаренным, стало понятно после отключения в Луганске и окрестностях соцсети ВКонтакте и мобильного оператора Vodafone, чьи базовые станции на территории всей квазиреспублики банально отрубили от электропитания.

К тому же родное главному луганскому гауляйтеру Кремля "МГБ ЛНР" (в кресло "главы ЛНР", кто забыл, Пасечник пересел из кабинета "министра госбезопасности") провело целый ряд "превентивных мер". К таковым относились задержания забастовочного актива шахты "Белореченская" в Лутугинском районе и ровеньковской шахты имени Фрунзе - горняки этих предприятий тоже планировали устроить выбивание зарплат массовыми стачками вслед за антрацитовцами. Ранее аналогичная забастовка происходила на зоринской шахте "Никанор-Новая", чьих рабочих с большим трудом удалось утихомирить кнутом и пряником.

Но вот сам взбунтовавшийся Антрацит крепко застрял в горле Пасечника, из-за чего конкуренты Лубянки во многих московских кабинетах сейчас энергично потирают руки, ожидая скорейшего падения с луганского престола ставленника ФСБ. Ситуацию усугубляют предзабастовочные состояния на абсолютном большинстве угольных предприятий в ОРЛО. То есть даже если "закатать в асфальт" весь Антрацит, уже завтра может прорвать практически в любом шахтерском поселке, ведь огромные долги по зарплатам и голодные горняцкие семьи - явление в оккупации масштабное и повсеместное. А тут еще на минувшей неделе остановили доменные печи Алчевского меткомбината, от которого кормится весь Алчевск. Так что длительный простой данного завода может распространить бунтарские шахтерские настроения и на металлургов.

Ажиотаж вокруг новых лиц в ТКГ

Происходящее в Антраците очень оперативно стало отдельной темой обсуждений в рамках Трехсторонней контактной группы. А все потому, что к переговорам ТКГ в режиме видеоконференций подключились реальные представители ОРДЛО - донецкие журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, ставшие в 2014-м вынужденными переселенцами. К слову, Казанский уже в первый день своего участия в минском процессе, 9 июня, сразу передал "антрацитовский кейс" в гуманитарную подгруппу ТКГ, вызвав тем самым всеобщее раздражение участвующих в заседании россиян и их донбасских марионеток. Хотя противопоставить этому что-либо конкретное они не смогли, как ни силились.

Впрочем, само появление на минских видеопосиделках новых лиц в составе украинской делегации вызвало "за поребриком" форменный ажиотаж. К примеру, российский "Коммерсантъ" посвятил этому событию целую статью под названием "Донбасс для своих", обратившись за комментарием к своему кремлевскому источнику. Тот заявил солидному усмановскому медиа следующее: "Киев не может сам назначить представителей конфликтующей стороны. Их должен Донецк и Луганск представлять. А если ДНР и ЛНР приведут экс-президента Украины Виктора Януковича и будут с ним говорить об урегулировании конфликта?".

На самом же заседании путинский представитель в ТКГ Борис Грызлов твердил нечто похожее, но на полном серьезе, без ироничной нотки, как коммерсантовский собеседник: "Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 комплекса мер по выполнению Минских соглашений с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины. Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из минского процесса". Вот, так сказать, и поговорили. Правда, в результате никто никуда не вышел - по взаимному согласию сторон следующее заседание ТКГ решено было продолжить в понедельник, 15 июля.