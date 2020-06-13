Курсовой прогноз МВФ лишь психологически давил на торги 12 июня

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Курс доллара продолжает активно расти: 12 июня он прибавил 9 копеек, и межбанк закрылся в рамках 26,74-26,77 грн/$. В кассах цены поднялись на 5 копеек. Средний наличный курс продажи "американца" составил 26,75-26,85 грн/$, покупки - 26,50-26,60 грн/$.

Мировые рынки сегодня восстанавливались после вчерашнего обвала на заявлениях американского Федрезерва. Потому курс евро активно качали: днем он двигался в рамках $1,1234-1,1340/€, а к вечеру провалился на $1,1237/€. Довольно существенная просадка, если вспомнить, что вчерашний день единая валюта закончила на $1,1378/€.

Однако в Украине обвала курсов не произошло. Средняя стоимость евро в обменниках на продаже осталась на вчерашнем уровне - 30,20-30,40 грн/€. А цена выкупа у людей поднялась лишь на 5 копеек - 29,70-29,80 грн/€.

Все самое интересное сегодня происходило на межбанке с долларом. Безналичная торговля оказалась менее объемной, чем вчера: общая сумма сделок сократилась с $200 млн до $140 млн. Однако была достаточно интенсивной.

"Вчерашний тренд подорожания доллара после рекордного снижения учетной ставки Нацбанка был поддержан спекулятивным сегментом. А также частично нейтрализован крупными продажами американской валюты по 26,75 грн/$", - рассказал директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

Казначеи выдали специальный заголовок для сегодняшних торгов на межбанке - "США против Украины". А все потому, что на торгах было две стороны. К американской относили "Ситибанк" ("дочка" Citibank из Нью-Йорка) и "Креди Агриколь Банк", хотя и условно: он имеет французских акционеров (Credit Agricole), однако, говорят, также обслуживает клиентов-янки. Эти две структуры назвали крупнейшими скупщиками доллара на межбанке 12 июня. Они конвертируют гривну, которую получили в эту среду от Минфина после выплаты 8,1 млрд грн по ОВГЗ (облигациям внутреннего госзайма).

А ключевыми продавцами валюты стали два госбанка. Больше всего продал Укргазбанк - порядка $80 млн, и меньше "Ощадбанк". Говорят, что почти весь доллар - это валюта НАК "Нафтогаз", который готовится к перечислению 48,13 млрд грн дивидендов в госбюджет.

Национальный банк не вмешивался "американо-украинский рынок", который сегодня отдали на откуп двум сторонам, и свои золотовалютные резервы не пополнял. Что, кстати, немного удивило. Ведь заместитель председателя НБУ Олег Чурий весной гордо заявлял, что валютная выручка "Нафтогаза" перекочует в золотовалютные резервы страны и осядет там.

Хотя как раз сегодня Нацбанку было не с руки жаловаться на резервы. Поскольку в них поступил транш МВФ на $2,1 млрд по кредитному соглашению stand by на $5 млрд сроком на 18 месяцев. После этого размер валютного запаса НБУ достиг $28,7 млрд. Однако с учетом годовых выплат по валютному госдолгу на уровне $5 млрд, чиновникам ни один дополнительный доллар в резервах лишним не будет.

Каждый раз, когда наш центробанк отходит в сторону от дополнительного доллара и тем более от государственного (продаваемого госкорпорациями вроде "Нафтогаза"), это воспринимается рынком как уступка правления Нацбанка своим американским друзьям-партнерам.

Все это было сегодня новостью номер один на межбанке. А новость №2 - это прогноз МВФ по девальвации гривны. Его аналитики дали свои среднегодовые курсовые прогнозы:

• на 2020 год - 30 грн/$;

• на 2021 год - 28,9 грн/$;

• на 2022 год - 28,6 грн/$;

• последующие три года - 28,7 грн/$.

"Курсовой прогноз МВФ лишь психологически давил на сегодняшние торги, укреплял тренд на подорожание доллара. Но в целом он мало удивил казначеев, ведь прогноз нашего Кабмина на конец года - 29,5 грн/$, а оценки Международного валютного фонда обычно чуть более консервативны. К тому же все понимают, что экономику нужно накачивать деньгами, а это обычно сказывается на курсе нацвалюты. Прорыва в кредитовании и масштабного рефинансирования банков у нас пока не наблюдается, однако подготовительный этап прошли - учетную ставку вчера опустили на исторический минимум", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Снижение учетной ставки сильно опустило доходность депозитных сертификатов Нацбанка, сделав вложения в них невыгодными, но при этом снизило стоимость кредитов рефинансирования. Ожидается, что через этот канал потечет эмиссионная гривна от НБУ, как только банкиры найдут предприятия, которым рискнут пачками выдавать кредиты.

Впрочем, пока этого не происходит, но уже есть проблемы с вкладчиками. Причем включая и бизнес, который привык понемногу зарабатывать на своих остатках на счетах, и население.

"Клиенты-вкладчики очень недовольны снижением ставки НБУ. Ведь теперь им платят по "ночным" деньгам совсем мало - 4% (под 5% банки отдают эти ресурсы Нацбанку на сертификаты, а 1% забирают себе). В первую очередь, это бизнес, но и крупные частные вкладчики тоже. Это большие объемы гривны, на которой привыкли нормально зарабатывать. Теперь у клиентов может лопнуть терпение, и они станут активнее вкладывать свои капиталы во что-то другое. Это может быть наличный доллар (и игра на курсе), то есть появится новое давление на наличный курс или иная альтернатива - квартиры, машины, земля и т.д.", - допустил Невмержицкий.



Кто доволен происходящим - так это корпоративные заемщики, которых банки финансируют на короткие сроки: от одних суток до 30 дней. Как рассказали казначеи, после снижения учетной ставки средняя стоимость 7-дневных овердрафт-кредитов для бизнеса опустилась с 15-20% до 12-13%. А цена суточных займов вообще скатилась на 8%. Но установление отношений с банком и заключение соглашений на такое кредитование по-прежнему остается крайне сложным. Добиться кредитования непросто из-за жестких требований НБУ и самих банков.



Так что на ближайшее время финансисты не прогнозируют гривне резкой девальвации. Допускается медленное повышение курса. На понедельник, 15 июня, казначеи предсказывают межбанковскую торговлю в рамках 26,75-26,80 грн/$.