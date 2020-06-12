Говорим о Будапеште, Москва в уме. Зачем Кулеба вновь поднял тему двойного гражданства

В середине мая президентский законопроект о гражданстве был снят с повестки как конфликтный. Но полностью от своих идей на Банковой не отказались.

11 июня в студии одного из телеканалов глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что он не против двойного гражданства, но с определенными ограничениями, в частности, для российских паспортов.

"Что касается двойного гражданства. Этот вопрос вызывает дискуссии, есть определенные люди, которые поддерживают эту идею, которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение, потому что у нас с начала 90-х годов, когда принималась Конституция и вводилось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась", - отметил Кулеба.

По словам министра, за это время миллионы украинцев выехали за границу, стали гражданами других государств, но до сих пор помогают Украине и желают также оставаться ее гражданами.

"Я был послом в Страсбурге, во Франции, и работал с украинцами, которые уже перешли во французское гражданство, потому что не могут иметь два паспорта, но передавали деньги, волонтерили и поддерживали Украину. Почему мы лишаем этих людей возможности быть нашими гражданами?" - высказался Кулеба, добавив, что "нужно найти сбалансированное решение, чтобы эти украинцы, которые рассыпаны сейчас по миру, имели возможность не разрывать связь с родиной". Министр добавил, что такая позиция относительно двойного гражданства является его личным мнением.

То, что тема двойного гражданства не будет уходить из повестки дня еще долго, было понятно давно. Забота о канадских, французских, польских и других украинцах, осевших по всему миру, то есть о диаспоре, стала одним из аргументов продвижения инициативы о двойном гражданстве еще в прошлом году. Кроме того, среди плюсов принятия соответствующего законодательства назывался поток инвестиций, который, мол, не обошел бы Украину, если бы иностранным бизнесменам с украинскими корнями еще бы и пожаловать украинское гражданство.

Кроме инвестиций и заботы о диаспоре, была еще одна причина для проталкивания идеи с легализацией двойного гражданства - это привело бы к значительному потеплению в отношениях с соседями Украины - Венгрией, Румынией и Болгарией. Будапешт уже давно блокирует сотрудничество Украины с НАТО, требуя преференций для своего меньшинства на Закарпатье, многие представители которого имеют венгерские паспорта.

В последнее время даже без принятия закона о двойном гражданстве Украина начала усиленно делать шаги навстречу своим соседям. Речь идет о решении Кабмина в рамках переформатирования административно-территориального деления создать "венгерский" район на Закарпатье и "болгарский" район в Одесской области, чего давно хотели Будапешт и София. Несмотря на то что для Закарпатья и Одессы это будет узаконивание положения, существующего де-факто, риски довольно серьезные. Получив де-юре свои районы, нацменьшинства на этом не остановятся, потребуют дальнейших уступок по образованию, языку, а там уже и до автономии недалеко. Но вернемся к двойному гражданству.

Еще в декабре прошлого года Владимир Зеленский подал в Раду законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства". Он вызвал шквал критики не только от оппозиции, но даже в собственной партии президента, поэтому на голосование документ решили не ставить и тянули с его рассмотрением аж до мая, а потом и вовсе сняли с повестки сессии.

Точку зрения противников документа выразила депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар. Политик считает, что законопроект №2590 прямо нарушает Конституцию Украины, в частности, статью 4, которая определяет, что в Украине действует одно гражданство.

"Законопроект предусматривает целый ряд новелл, которые дают возможность фактически узаконить двойное, а то и тройное гражданство. Этот законопроект предусматривает, что из действующего законодательства убирается норма, которая говорит о том, что если человек приобретает гражданство другого государства, то это является основанием для лишения его украинского паспорта", - заявила она.

Акцентируя на возможных последствиях, Сюмар отметила, что в случае принятия этого законопроекта граждане с двойным гражданством могли бы избирать своих представителей в органы власти и избираться сами, в том числе в Верховную Раду Украины. По ее словам, прежде всего это касается тех, кто получил паспорта так называемых ДНР и ЛНР, не сдав при этом украинский.

Словом, после отозвания документа 19 мая проблемы и риски, связанные с ним, никуда не делись. Но власть, скорее всего, может попытаться снова актуализировать тему в законодательном поле, используя аргументы об улучшении отношений Украины с европейскими партнерами, а также о специально выписанных предохранителях от российских паспортов и двойного гражданства госслужащих. Об этом упоминал и Кулеба в своем выступлении, правда, пока лишь как частное лицо, на чем он специально акцентировал внимание.

В целом идея Кулебы как вторая жизнь для несостоявшегося пока закона может быть своеобразным пряником для венгров, болгар и румын, обещанием для них. В частности, у Зеленского наверняка надеются, что Будапешт разблокирует отношения с НАТО и вообще перестанет нам пакостить на международной арене. С другой стороны, даже если сейчас в такой закон впишут все возможные ограничения и предохранители для РФ и ее паспортов и граждан, а иначе он через Верховную Раду не пройдет, в будущем к этому можно будет вернуться. Например, когда движение к миру по плану Козака - Ермака выйдет на финишную прямую. Вносить правки в уже запущенный механизм намного легче, чем что-то запускать с нуля. И об этом двойном дне тем, кого заинтересовала идея Кулебы, лучше бы не забывать.