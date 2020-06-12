Буславец предложила запретить использование газа на ТЭС вместо угля

Министерство энергетики и защиты окружающей среды через премьера попросило Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести временный запрет на использование угольными тепловыми электростанциями (ТЭС) природного газа и мазута в качестве основного вида топлива, сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По ее словам, несмотря на больший экономический эффект от сжигания сильно подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы у государственных и частных угольных компаний не отнимался рынок сбыта, шахтеры выходили на работу и получали заработную плату.

"В условиях, когда мы живем в профиците собственных энергоресурсов, недопустимо использовать энергоресурсы, которые не предусмотрены как проектные для использования", - отметила министр.

Буславец считает, что такой запрет должен быть введен до конца текущего года, а о его снятии можно будет говорить в случае улучшения работы экономики и с увеличением потребления страной электроэнергии.

Министр привела в пример ПАО "Центрэнерго", потребившее в мае 0,3 млн тонн угля, вместо закрепленных в балансе 0,5 млн тонн. Недоиспользованные 0,2 млн тонн угля были замещены 136 млн куб. м газа.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что у него нет никаких особых отношений с бизнесменом Ринатом Ахметовым и нет доказательств, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец лоббирует его интересы в энергетической сфере.

"У меня нет особых каких-то отношений с Ринатом Ахметовым. Мы назначили Буславец, потому что она человек Ахметова? У меня нет доказательств, что она человек Ахметова. Я слышал об этом на "плюсах", я читал об этом в Facebook, я слышал об этом от Геруса (депутат от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус – ИФ) лично. У меня нет доказательств, что она работает на Рината Ахметова, но действительно есть много слухов. И если будет какое-то доказательство, что она лоббирует что-то, я уверен, что премьер-министр должен ее уволить", - сказал он в интервью "Украинской правде", опубликованном в четверг.