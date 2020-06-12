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Кабмин предложил сократить количество районов в 3 раза
Кабинет министров предлагает ликвидировать 490 районов, существующих в областях и Автономной Республике Крым, и создать вместо них 129 новых.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина в пятницу, 12 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.
Шмыгаль отметил, что административно-территориальная реформа должна быть завершена до местных выборов, назначенных на октябрь этого года, и вопрос формирования районов является завершением основного ее этапа.
Премьер напомнил, что правительством уже утверждены перспективные планы всех областей, которые отныне покрывают 100% территории, кроме оккупированного Крыма. Следующим этапом реформы должно стать формирование оптимизированных районов.
"Именно поэтому наша цель - утвердить новый проект районирования областей, чтобы власть работала наиболее эффективно но не дублировала никаких функций. Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Кстати, существующие районы Украины были сформированы еще при СССР в первой половине прошлого века и не отвечают современным стандартам по очень многим критериям. Кроме того, у нас есть районы, где проживает чуть более 5000 человек, а есть районы, где проживает более 180 000 человек. Поэтому есть большие перекосы, и возникают сложности в управлении. Ответственность у таких районов одинакова, а нагрузка разная и поэтому это, конечно, тоже надо исправлять", - пояснил Шмыгаль.
В связи с этим Кабмин утвердил на заседании соответствующие проекты постановления Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.
В частности, предлагается создать 129 новых районов, из них в Житомирской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Ровенской областях - по 4 района, в Харьковской и Львовской - по 7, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Сумской и Запорожской - по 5, в Тернопольской, Херсонской, Черновицкой - по 3, а в Днепропетровской, Киевской и в Одесской - по 6 районов. В Луганской и Донецкой областях предлагается создать по 8 районов, при чем 7 из них приходятся на временно оккупированные территории обеих областей, а в Крыму предполагается создать 10 укрупненных районов.
Как сообщалось, Кабмин на заседании 12 июня также определил административные центры и утвердил территории 1 470 территориальных общин во всех 24 областях.
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