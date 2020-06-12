Проект «соросята» закрывается: Почему ушел Вакарчук и какая знаменитость придет на его место

Ігор Петренко / Depo.ua

На решение Святослава Вакарчука повторить финт 2008-го и сложить депутатский мандат общественность отреагировала преимущественно шутками. Однако "Голосу" теперь надо думать, как выстраивать имидж без своего самого узнаваемого лица.

Фронтмен "Океана Эльзы" в этот раз побыл депутатом даже меньше, чем раньше. Впервые народным депутатом Вакарчука избрали на внеочередных выборах Верховной Рады 30 сентября 2007-го по спискам "Нашей Украины - Народной самообороны" (в списке был 15-м). Заявил он о сложении мандата 11 сентября 2008-го. Свое решение мотивировал следующим образом: тот парламент не выполнил своей главной роли - "создать видение Украины как современного европейского государства". "Политическая жизнь государства сузилась к безжалостной схватке за власть. Ее жертвами становятся не только моральные принципы, а и национальные интересы, о которых так часто говорят политики всех цветов и лагерей", - сказал Вакарчук. На этот раз он ушел в более бодром настроении, потому что считает, что привел в парламент "прекрасную фракцию". Однако пожаловался, что его персонально дискредитируют. А началось это после того, как ему приписали президентские амбиции.

Сначала о дискредитации, как говорит Святослав. Информационные атаки на него лично начались, когда стало известно о его выступлении на новогоднем корпоративе в Минске. Тогда недруги Вакарчука начали требовать от него обнародовать сумму гонорара, другие же осуждали сам факт выступления народного депутата из национал-патриотического лагеря на вечеринке ИT-компании Wargaming в столице дружественного России государства. И эта история к президентским амбициям Вакарчука отношения не имела.

Святослав готовил свой уход. 11 марта он сложил с себя полномочия председателя партии "Голос", отдав партийный руль в руки Киры Рудик. Которую назвал "лучшим управленцем из нашей команды". И ровно через три месяца спустя объявил о сложении полномочий. В течение этих трех месяцев он отошел в тень, почти не делал политических заявлений. В то же время стало хорошо заметно, что "Голос" активизировался, его спикеры начали точечно атаковать членов правительства, в частности главу Минздрава Максима Степанова и руководителя МВД Арсена Авакова. Ему досталось больше всего, из-за чего заговорили о целенаправленной и координированной атаке "соросят" (в "Голосе" больше всего депутатов из так называемой грантовой среды) на этого чиновника. В этом контексте Depo.ua замечал: требование отставки Авакова является недальновидным, ведь дает президенту возможность назначить руководить МВД своего человека и, таким образом, сконцентрировать в своих руках контроль за всеми силовыми структурами.

Впрочем, вернемся к решению Вакарчука. Некоторые Телеграм-каналы пишут, что оно будто бы вызрело на фоне конфликта с группой "соросят" внутри политсилы. Последней каплей якобы стало нежелание Вакарчука поддерживать отставку Авакова. Теперь вместо него в парламент заходит Алина Свидерская, жена экс-министра обороны Андрея Загороднюка, юрист, член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех зарубежных учреждений высшего образования, а также председатель и соучредитель общественной организации "Лаборатория чистой энергетики". В "Голосе" она будет представлять именно группу "соросят", которая численно больше и, следовательно, сможет контролировать все процессы в партии и фракции. Проблема лишь в том, спасет ли это "Голос" от головокружительного падения рейтингов, которое длится несколько месяцев подряд.

Эту политсилу критиковали за отсутствие четкой позиции - они регулярно подставляли плечо "слугам", но во многих вопросах были заодно с "Евросолидарностью". Вакарчук это называл "надпозицией", но, как свидетельствуют соцопросы, избирателю постоянное колебание "Голоса" между властью и оппозицией не нравится. То есть партии и фракции придется определяться, с кем они. Иначе местные выборы для них будут провальными. А определяться сложно, ведь линия партии очень будет зависеть от политических предпочтений западных грантодателей. "Голос" в его нынешнем виде, очевидно, далек от того, чтобы серьезно влиять на процессы в украинской политике. И если коллективный Сорос решит, что украинские агенты влияния являются бесперспективным вложением, тогда политсилу либо ожидает раскол на лояльное к власти крыло, а в "зеленой" фракции хватает выходцев из среды грантоедов, и на национал-патриотов, способных примкнуть к "Евросолидарности", или же где-то наверху примут решение усилить партию "Голос" известными фигурами, которые должны заменить Вакарчука. Например, Олегом Сенцовым.

Однако, по мнению экспертов, появление в Украине некой условной "партии соросят" очень сомнительно. Ведь, во-первых, запрос на новые лица пока продолжают удовлетворять "слуги народа"; во-вторых, у нас значительная часть общества воспринимает грантоедов не как проводников реформ, а как агентов западного, преимущественно американского, влияния, и спекулируя на этом стереотипе их легко дискредитировать; в-третьих, определяющую роль будет играть человеческий фактор. Вот как случилось с Вакарчуком: он стал символом политического проекта "Голос", очень много избирателей голосовали за него, потому что симпатизировали Вакарчуку. Сейчас он уходит, и эти избиратели чувствуют себя разочарованными и даже где-то глубоко оскорбленными. Известно, что у избирателей короткая память, однако такие вещи откладываются надолго.

Тем временем в "Голосе" заявили, что отправят Вакарчука на местные выборы.