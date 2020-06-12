В Украине 11 июля произошло серьезное оживление на межбанковских торгах

Николай Богдановский /СТРАНА.ua

Валютный рынок продолжают качать в разные стороны. По итогам межбанковских торгов 11 июня, доллар подорожал на 9 копеек (после вчерашнего отката на 8 копеек), и его курс остановился на 26,65-26,68 грн/$. Правда, наличный рынок это не всколыхнуло. Средний курс продажи "американца" остался в рамках 26,70-26,80 грн/$, покупки - 26,45-26,55 грн/$.

Американский негатив и обвал рынков

Мировые рынки сегодня накрыла волна негатива, которую спровоцировали заявления американского Федрезерва США по итогам двухдневного совещания. После вчерашнего финиша на $1,1357/€, котировки евровалюты, то проваливались на $1,1355/€, то взлетали на $1,403/€. День единая валюта заканчивала на уровне $1,1378/€.

С точки зрения базовых решений Федеральная резервная система не сделала ничего экстраординарного. Как и прогнозировали аналитики, она сохранила размер своих ставок на старом уровне - 0-0,25% годовых. Но одновременно выдала совершенно удручающие экономические прогнозы: предсказала падение ВВП США сразу на 6,5% (после роста на 2%), и что не менее важно - почти троекратный рост безработицы. С 3,5% до 9,3%.

Безработица - один из ключевых экономических показателей в Соединенных Штатах, там отталкиваются от классических вводных: когда у людей нет работы, они меньше тратят, а при снижении потребления падают продажи производителей. А дальше идет эффект домино - сокращается выручка бизнеса и отчисления в бюджет, людей снова увольняют и все идет по кругу. Все это долгие годы втолковывают нашему Нацбанку, однако он напрочь отказывает анализировать ключевой показатель и ставить его во главу угла. Регулятора интересует только уровень инфляции, за которую он отвечает напрямую и больше ничего. Стоит на том, что общий рост/падение экономики - не его боль.

Впрочем, мировые рынки не на шутку растревожились после прогнозов ФРС, особенно после того, как его руководство стало приговаривать, что эпидемия коронавируса еще не исчерпала себя, и может ударить по экономики Штатов. Американский регулятор, правда, пообещал наращивать ее поддержку, что еще сильнее расстроило инвесторов и спекулянтов. Стало ясно, что грядет новая выкупа проблемных активов, а всем известно, что это ни что иное как очередная эмиссия доллара.

На таком новостном фоне сегодня падали все рынки: и в Европе, и в США. Сначала американские фондовые индексы потеряли до 3%: Dow Jones Industrial упал 2,89%, NASDAQ - на 2,12%, а S&P 500 - 2,48%. А затем еще более существенный обвал произошел в Старом Свете:

* британский индекс FTSE 100 - на 4,01%;

* французский CAC 40 - на 4,71%;

* немецкий DAX - на 4,39%.

Это и провоцировало активную раскачку курса в паре доллар/евро в пользу последнего. Наличные цены на европейскую валюту в Украине из-за этого прибавили 5-15 копеек. На продаже ее средняя стоимость оказалась в рамках 30,20-30,40 грн/€, на покупке - 29,70-29,85 грн/€.

"Прямые договорняки" и подпольные продажи "Нафтогаза"

В Украине тем временем произошло серьезное оживление на межбанковских торгах. На рынок вышли крупные игроки и объем сделок подскочил со вчерашних $120 млн до $200 млн.

Скупать доллар вышло сразу два крупных игрока:

Нацбанк - приобрел $20 млн по 26,58-26,585 грн/$;

Ситибанк - взял около $40 млн в районе 26,60 грн/$.



"Крупные участники несколько раз влияли на ход торгов и настроения межбанка. Сначала НБУ на старте рынке бодро выкупил $20 млн. Затем покупатели, которые брали валюту под конвертацию вчерашних погашений ОВГЗ. А затем снова регулятор, заявивший о новом снижении своей учетной ставки до рекордного минимума - 6% годовых. Что снова всколыхнуло рынок и оживило спрос в категории "на всякий случай", - рассказал "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Все это сыграло на подорожание безналичного доллара на 9 копеек - до 26,68 грн/$.

При этом среди казначеев ширился слух о так называемых "подпольных продажах" валюты НАК "Нафтогаз", которого Кабмин вчера обязал перечислить в бюджет 48,13 млрд грн дивидендов за 2019 год. Понятно, что для таких отчислений, ему нужно конвертировать в гривну валютную выручку. Если ранее монополиста встречали на межбанке с аккуратными продажами доллара: чтобы не сбить курса и не потерять на этом. То теперь рассказывают, что он стал договариваться и продавать доллар напрямую в обход рынка.

"Пошли прямые договорняки и подпольные продажи. Говорят, что "Нафтогаз" больше не выходит с открытыми продажами через Укргазбанк или Ощадбанк на межбанк, а сливает свой доллар напрямую на Ситибанк, которому валюта нужна для вывода капиталов из ОВГЗ. Суммы гуляют солидные. Вчерашняя выплата Минфина по бумагам составила 8,1 млрд грн, и доллар Ситибанку нужен. "Нафтогаз" же не хочет делать крупные вбросы доллара на межбанк, чтобы не обвалить его курс. Ведь как только он выходит на торги - валютные цены падают. А сегодня "американец" даже смог подорожать, на чем НАК выиграл", - объяснил "Стране" директор казначейства крупного банка.

Слух пока официально не подтвердили, однако он активно муссируется на рынке. Сегодня его обсуждали наравне с новостью о снижении учетной ставки Нацбанка.

Историческая учетка и реальное кредитование

11 июня Нацбанк заявил об уменьшении учетной ставки на 2% годовых - до 6%. Это самый низкий уровень за всю историю Украины, и действительно важный момент. Особенно с учетом того, за полгода 2020-го нацбанковская ставка потеряла 7,5% годовых. Таких сбросов правление НБУ еще не устраивало.

На рынке на это реагировали по-разному. Кто-то нахваливал правление регулятор за решительные действия, а кто-то говорил, что это надо было сделать еще к февралю.

Одновременно с учеткой председатель Национального банка Яков Смолий заявил о сужении коридора процентных ставок по своим инструментам с +/- 2% до +/- 1%.

"На практике это значит, что регулятор опускает цены на свои кредиты рефинансирования: раньше при расчете ставки по ним прибавляли 2% к размеру учетной ставки, а теперь станут плюсовать лишь 1% - несомненно положительный момент. В тоже время НБУ будет меньше платить по своим депозитным сертификатам, в которые банки вкладывают свободную ликвидность. То есть старается сделать менее выгодным такие вложения и подтолкнуть банки к более активному кредитованию бизнеса", - объяснил "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Правда, на рынке не перестают говорить, что одного снижения учетной ставки и цен на рефинансирование центробанка недостаточно для возрождения кредитования. Для этого нужна пачка антикризисных мер, на которые нынешнее правление НБУ категорически отказывается идти:

* снижение требований к резервам по кредитам;

* смягчение требований по оценке банками кредитных рисков;

* упрощение финансового мониторинга;

* создание инструментов по разделению кредитного риска между банками и государством.

Финансисты не верят в возрождение кредитования, которое нужно и банковской системе (рискует получить убытки), и экономике страны в целом. Об этом беспрестанно заявляют в Кабмине и президент Владимир Зеленский.

"Конечно, кредитные вбросы эмиссионной гривны (через рефинансирование НБУ) должны контролироваться Национальным банком. Он должен балансировать и выверять все по денежным агрегатам, но только так мы сможем насытить экономику деньгами. Что сейчас нужно экономике, и без чего она упадет даже сильнее 8,2%, предсказанных вчера МВФ. Если делать все правильно, то инфляция вырастет где-то до 11-12%, а курс доллара сможет удержаться до 30 грн/$. Это поддержит экспортеров-производителей, бюджет и рабочие места", - заверил "Страну" председатель правления крупного банка.

Что будет с курсом доллара

На фоне новой валютной стратегии крупных игроков финансисты сегодня снова меняли свои прогнозы по курсу доллара. Казначеи разделились на два лагеря. Одни уверены, что валютные покупки Ситибанка позволят поднять межбанк на 26,70-26,75 грн/$. А другие пеняют на ожидания по крупным валютным продажам НАК "Нафтогаз" и ждут курсовой откат в область 26,58-26,60 грн/$.

Если две стороны продолжат прямые сделки (по выкупу Ситибанком доллара у НАК "Нафтогаз"), то курсовые качели могут остановиться в диапазоне 26,60-26,70 грн/$. Особенно с учетом появления свежих новостей и сплетен.

"Например, активно стал расходиться слух о том, что будет инициироваться запуск рынка земли еще в этом году - что дату, указанную в принятом законе, приблизят, чтобы привлечь инвестиции в экономику. Еще есть сплетня о том, что иностранцам скорее разрешать покупать наши земельные наделы. Но все это разговоры, поскольку все понимают, что нужно менять закон, который с трудом принимался Радой. Тем не менее теоретические разговоры о новых возможных источниках привлечения доллара в экономику идут. Что будет на практике - посмотрим", - заметил Василий Невмержицкий.