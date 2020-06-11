Отчитываемся об успехах предшественников: Чего добилось за 100 дней правительство Шмыгаля

Ігор Петренко / Depo.ua

Резюме этого этапа деятельности Кабмина - техническое, рабочее правительство, где все хорошее забирает себе президент, полезное достается "клубу миллиардеров", а промахи списывают на премьера.

На сегодняшней пресс-конференции по случаю 100 дней работы нового правительства премьер-министр Денис Шмыгаль говорил об успехах. И следует признать, что фундамент многих упомянутых им "побед" заложили еще предшественники этого главы правительства, а успехи не позволит отобрать у себя президент страны. Это касается и проекта "Большая стройка", и участия правительства в Минском процессе, о чем как об успехе правительства по какой-то причине вспомнил премьер. Но внешняя политика у нас всегда была прерогативой именно главы государства, поэтому это упоминание кажется странным. Но юбилей пройдет, и уже завтра Кабмин вернется к роли технического исполнителя чужой воли.

Кабинет первого коренного львовянина на премьерском посту, 44-летнего Дениса Шмыгаля, сменил правительство Алексея Гончарука и стал вторым правительством президента Зеленского. Сформировали его 4 марта 2020 года, при этом четыре министра свои посты сохранили: вице-премьер- министр цифровой трансформации Михаил Федоров, руководитель МВД Арсен Аваков, министры юстиции Денис Малюська и инфраструктуры - Денис Криклий.

Министры Шмыгаля

Одним из характерных признаков нового правительства с первых дней его стали кадровые карусели, которые крутятся до сих пор. Несколько месяцев пустеют кресла вице-премьера по экономическому развитию, министров образования, энергетики и культуры. Лишь часть вакансий полноценно заполнены (только на днях Минкульт возглавил нардеп-"слуга" Александр Ткаченко), а часть министерских кресел до сих пор свободна. Незанятых кадровых позиций даже больше: после разделения Минэнерго и Минэкологии руководительницы обоих ведомств работают в статусе временных исполнителей обязанностей, так же как и и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий. При этом складывается впечатление, что сам премьер имеет минимальное влияние на кадровые решения в номинально своем же правительстве. Впрочем, сам он это отрицает и говорит, что проводит собеседования с кандидатами в министры. Но тут же оговорился: мол, прислушивается к мнению президента...

За первые 100 дней правительство Шмыгаля уже понесло потери: его покинули и.о. министра образования Юрий Полюхович (занимал должность две недели), а проработав от силы месяц - и два "полноценных" министра здравоохранения Илья Емец и финансов Игорь Уманский. Эти двое побили рекорд продолжительности пребывания в министерских креслах за всю историю Украины.

Такая кадровая нестабильность является признаком временности, переходного статуса правительства Шмыгаля, а также напоминает о присвоенном ему экспертами статусе "правительства олигархического компромисса" (в противовес предыдущему правительству Гончарука, которое назвали "кабинетом соросят", учитывая широкое присутствие в нем представителей негосударственных экспертных организаций). Там, где "члены клуба миллиардеров" достигли соглашения или где было четкое пожелание президента, там министры у Шмыгаля есть, а вот, скажем, министра энергетики - сферы, вокруг которой ломаются копья олигархических групп, страна может не увидеть вплоть до завершения срока работы этого Кабмина.

Достижения правительства Шмыгаля за 100 дней

Конечно, за сто дней системно решить накопившиеся в стране проблемы нереально, но чем-то же должен был запомниться действующий набор чиновников за больше чем три месяца труда? Круг своих будущих задач очертил сам Денис Шмыгаль: выступая в парламенте перед голосованием за его правительство, будущий премьер заявил, что будет выполнять задачи, которые президент Владимир Зеленский ставил перед предыдущим Кабмином. По итогам 100 дней так и получилось: кроме деятельности по противодействию эпидемии COVID-19, большинство сделанного этим правительством в других сферах является продолжением начинаний "предшественников-грантоедов", разбавленные попытками не допустить критических ошибок и не задеть никого из серьезных игроков отечественного бизнес-политического поля.

Сегодня на пресс-конференции главным своим достижением Денис Шмыгаль назвал то, что во время коронакризиса правительство сохранило фундамент для восстановления и развития страны. Да, пусть и долго раскачивались, отдав много процессов на волю местной власти, но отсутствие большого провала на нашем безрыбье - тоже успех. Проведенный секвестр бюджета был обусловлен не только кризисом, но и провалами предыдущего правительства в сфере наполнения казны государства. Но на пресс-конференции не прозвучал четкий ответ на вопрос, что делать с 514 тысячами безработных, официально зарегистрированными на это время, половина из которых потеряла работу именно во время карантина. Обещанные ранее Шмыгалем сотни тысяч рабочих мест (кстати, нереализованное обещание) должны быть надлежащим образом оплачиваемы, иначе люди при малейшей возможности будут возвращаться на заработки за границу, как бы правительство не пыталось создавать им искусственные ограничения.

Не забыл премьер про кредитные программы для малых и средних предпринимателей "5-7-9" и "Новые деньги", на которые должны быть выделены миллиардные гарантии от государства. Уточним, что первая из них была на уровне идеи озвучена президентом Зеленским и стартовала во времена премьерства Гончарука, однако до сих пор не стала массовой из-за ограничения в условиях участия.

Строительство дорог и другой инфраструктуры - стопроцентная фишка президента. Закапывание государственных денег в асфальт - идея, массовое внедрение которой началось еще когда правительство возглавлял Владимир Гройсман, а президент Порошенко очень любил перерезать ленточки, открывая разнообразные построенные или отремонтированные объекты, за что его часто критиковали. Поэтому и здесь не совсем правительственное достижение. Средства появились благодаря реформам финансового и банковского сектора и "Нафтогаза Украины". Так же как и кредит от МВФ, получение первого транша которого Шмыгаль назвал успехом, этот Кабмин может записать себе в актив лишь частично. Это результат последовательных процессов, к которым присоединились несколько правительств подряд.

Отчитался премьер о завершенном формировании перспективных планов общин и начале формирования 129 новых районов по всей стране. Все это происходит в рамках завершения основной части реформы децентрализации. Которая, опять же, является идеей, воплощенной правительствами Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана во времена президентства Петра Порошенко. И движения нынешней власти по перетягиванию финансового одеяла от местного самоуправления, и ошибки в описании границ отдельных общин и целых районов способны ухудшить результат этой реформы. Более того, они ставят под угрозу интересы государственной безопасности в приграничных Одесской и Закарпатской областях, где правительство собирается создать районы в пределах территорий проживания болгарского и венгерского национальных меньшинств.

Создание антикризисного штаба в энергетике, где так и не преодолены кризисные явления, может считаться достижением с большой степенью условности. Подписан меморандум с участниками рынка "зеленой" энергетики, что должно решить одну из проблем в отношениях государства и инвесторов. Пока не повышены коммунальные тарифы для населения. Но еще не зима, и цены на энергоносители сейчас - на минимумах, а что будет, когда они начнут расти? Вместе с тем, исполнительная власть погрязла в противоречиях между экономическими интересами различных олигархических групп в ядерной, тепловой энергетике и прочее, и выгодного для государства выхода из этой ситуации не видно.

Скандалы в правительстве Шмыгаля

Отставка Игоря Уманского с должности министра финансов сопровождалась его обвинениями в неспособности глав Гостаможслужбы Максима Нефедова и главного налоговика Сергея Верланова обеспечить наполнение госбюджета Украины в пределах плана и прикрыть незаконные схемы, благодаря которым в "черную дыру" из казны выводились по 5 млрд грн ежемесячно. Единственными последствиями этих заявлений стало то, что без должностей остались не только Уманский (который сейчас советует Банковой по вопросам финансов в составе созданной главой президентского офиса консультативной группы), но и Верланов с Нефедовым, что было негативно воспринято близкой к ним средой грантовых организаций.

Темой для анекдотов, но не основанием для уголовных дел, пока стало сообщение "про мышей", которые съели 2700 вагонов зерна из Госрезерва. Кроме государственного зерна, пострадал только что назначенный председатель Госрезерва Ярослав Погорелый, который, рассказав о вредителях, тут же лишился должности. Сегодня в Госрезерве проводится аудит. Возможно, следовательно, будут и последствия. А тем временем "мыши", судя по сообщениям СМИ, активно пошли доедать, что плохо лежит по регионам.

А что с Программой деятельности правительства?

Но что сделано - то сделано. Главной задачей было - избежали критических ошибок на старте, и в целом это удалось. Чего же ждать от правительства в дальнейшем? Показательным здесь является скандал с программой деятельности, которую Кабмин Шмыгаля разработал в начале апреля и подал на утверждение Верховной Раде. Первый ее вариант Рада вернула авторам на доработку в июне - после предыдущего отказа большинства парламентских комитетов одобрить этот интеллектуальный продукт чиновников. Вручение "тыквы" сопровождалось неприятными комментариями представителей всех политических сил, включая представителей правящей фракции: программу, состоявшую из 10 страниц, назвали "рефератом" и самым слабым таким продуктом за всю историю украинских правительств. Одна из главных претензий - в проекте отсутствует стратегическое видение направлений преодоления экономического кризиса и дальнейшего движения страны.

Получив звонкую пощечину, уже через считанные дни, на встрече у президента Шмыгаль сообщил, что Кабмин закончил переписывать документ. На Грушевского говорят, что "легким движением руки" неудачный проект превратился в (цитируем премьера по сообщению пресс-службы президента) программу действий правительства "2.0", или "структурный (видимо, все же структурированный - Ред.) документ, который состоит из двух разделов. Первый - антикризисный. Второй - долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено такой программе". Достойные внимания ориентиры, которые были взяты за основу при доработке: это "предложения комитетов Рады, политические программы президента Зеленского и партии "Слуга Народа", а также указы главы государства". Обложившись такими "оберегами" (кто из членов монобольшинства при своем уме не поддержит программу президента или своей партии?), правительство будет просить парламент рассмотреть проект на следующей пленарной неделе, 18-19 июня.

Рассмотрение программы станет новой лакмусовой бумажкой, которая покажет актуальные перспективы действующего кабинета. Если депутаты вновь ее отклонят, это, конечно, не повлечет за собой автоматическую отставку Кабмина, но лишит его права на годовой иммунитет и окончательно "подвесит" правительство до того момента, когда оно аккумулирует такое количество негатива, что на Банковой решат распрощаться с этими министрами и набрать новых, тоже временных. Потому единственным главой государства, правительства и всех ветвей власти в новой политической реальности может быть только всенародно избранный президент Зеленский Владимир Александрович. Другие - или партнеры, если все идет хорошо, или неудачники, или "разбойники", когда что-то пошло не так.