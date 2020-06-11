Конкуренты боевиков: Почему Грызлов объявил о срыве Минских договоренностей Украиной

Тарас Паньо / Depo.ua

Представитель России в Трехсторонней контактной группе относительно Донбасса Борис Грызлов никогда не страдал от слишком позитивного отношения к современной Украине. Но его сегодняшнее заявление превосходит большинство сказанного до сих пор. В частности, российский чиновник утверждает, что украинская власть фактически вышла из Минского процесса.

Аргументирует свою нетривиальную позицию Грызлов следующим образом: "Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка и Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины".

По мнению Грызлова, "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил". "Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - сказал он.

Грызлов также обвинил власти Украины в срыве процесса обмена пленными на Донбассе. Кроме того, представитель России крайне недоволен тем, что "представители Киева сегодня в одностороннем порядке открыли пропускные пункты на линии соприкосновения... Мол, "одностороннее решение Украины относительно пропуска через линию соприкосновения, без согласования с Донбассом - это провокация".

Но на фоне заявлений о выходе из Минского процесса такие "провокации" уже не заслуживают особого внимания.

То есть, вчерашнее удивление украинских чиновников, в частности, Алексея Резникова "мягкой" реакцией России на "блестящую" идею ввести в состав ТКГ произвольно избранных представителей Донбасса оказалось явно преждевременным. Просто, видимо, у присутствующего на видеопереговорах представителя России Алексея Дмитриевского не было полномочий говорить все то, что сегодня утром сказал Грызлов.

О том, что с идеей введения "украинских" представителей Донбасса в состав ТКГ возникнут неизбежные проблемы, Depo ранее писало.

И ключевой причиной крайне жесткой реакции Грызлова стал, конечно, тот факт, что решение команды Зеленского "обсуждать судьбу Донбасса" с четырьмя произвольно выбранным Офисом президента лицами, является крайне невыгодным для России. Из-за чего сегодня авторы идеи столкнулись с обвинениями в "выходе из Минского процесса". Грызлову просто нужны те "представители Донбасса", которые уже и без того сидят в ТКГ. Без "киевских конкурентов".

Точно так же как на Банковой понимают, что обсуждение чего бы то ни было с вполне управляемыми из Кремля коллаборационистами является полным безумием.

Но проблема с выполнением Минских договоренностей здесь есть, и она заложена в самой сути "Комплекса мер по выполнению Минского протокола", как официально называется тот уже почти забытый широкой публикой документ. 11 и 12 пункты которого действительно предусматривают участие "представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей" в двух процессах - формировании "особого статуса и проведении местных выборов в ОРДЛО. При этом в документе нет ни слова относительно того, кто и как будет выбирать этих "представителей".

Сейчас Киев попытался нарушить монополию Москвы на такой выбор. Но, по большому счету, так же, как "чиновники ОРДЛО" с российской стороны, так и заметно адекватные общественные активисты - из украинской, "представителями Донбасса" не являются.

Поскольку с точки зрения демократической процедуры представлять чьи-то интересы можно только в том случае, если тот кто-то дал на это свое согласие. Проще говоря, получить каких-то легитимных "представителей Донбасса" можно только путем прямых и демократических выборов. Осуществленных под надзором международных наблюдателей. И без незаконных вооруженных формирований, которые дулами автоматов могут скажем мягко, влиять на процедуру выборов. И если такие выборы когда-то вдруг состоятся - то их победители смогут стать не то что "представителями Донбасса", а сразу же и местной властью. Проблема заключается только в том, что проведение подобных выборов без как минимум мощной международной миротворческой миссии на территории ОРДЛО является физически невозможным. Этот простой факт Украине, наверное, следует донести до европейских партнеров. Вместо того, чтобы меряться с Грызловым легитимностью "своих" представителей Донбасса.

