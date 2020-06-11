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АНАЛИТИКА

Ничтожное дело: Как Венедиктова и ГБР делают Порошенко приговором Зеленскому

13:55 11.06.2020 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Шестой президент очень не любит пятого. Паразитируя на этой личной неприязни, многим удается имитировать бурную деятельность по посадке Порошенко.

Госбюро расследований объявило подозрение Порошенко. Точнее, защита предшественника Зеленского не признает факт вручения подозрения, ведь ее вручал представитель Офиса Генпрокурора, а не сам Генпрокурор, как это предусмотрено законом. Порошенко и его соратники даже ходили в гости к Венедиктовой на Резницкую. Конструктивного разговора не получилось. В свою очередь в ГБР настаивают: подозревают Порошенко в превышении власти и служебных полномочий при назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки. Это тот случай, когда можно согласиться с оценкой этого дела Андреем Портновым - ничтожное и труднообъяснимое для общества.

Однако, оказалось, это еще не все. Как заявил адвокат Порошенко Илья Новиков, его клиента планируют обвинить в хулиганстве. Сюжет такой - "хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и неуважением к обществу", - проинформировал Новиков. По его словам, один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля 2019 года, во время поездки в Запорожье и Червоноград. Очевидно, речь идет об инцидентах во время предвыборных туров. В Запорожье Порошенко сорвал шапку с девушки в толпе. Тогда было две версии этой истории: первая - это произошло нечаянно, вторая - девушка оказалась поклонницей Анатолия Шария и что-то крикнула в сторону тогда еще главы государства. А в Червонограде один из участников во время встречи потребовал от Порошенко, чтобы тот распорядился погасить долги перед шахтерами. С горняками по этому вопросу пообщался тогдашний вице-премьер Степан Кубив. Однако из толпы вновь раздались требования. На них Порошенко отреагировал фразой: "Ты такой шахтер, как я - балерина!".

Пятый президент вчера посоветовал преемнику спросить у беглеца Виктора Януковича, чем заканчиваются политически мотивированные преследования. Очевидно, это намек на посадку при Януковиче Юлии Тимошенко. Параллели действительно есть, однако в преследовании Тимошенко и Порошенко теперь имеем несколько существенных отличий. Первое из них - ключевое дело. К Юлии Владимировне подбирались окольными путями, сначала были дела, в которых фигурировали ее соратники, потом дела, где фигурировала она, и, в конце концов, приговор экс-премьер получила по так называемому "газовому" делу, сути которого рядовой избиратель мог и не знать, однако точно слышал о газовом соглашении с Россией. О его вреде говорили и во времена Ющенко, и во времена Януковича. В отношении Порошенко такого ключевого дела нет. Количество расследований, в которых он фигурирует, стремится к третьему десятку, но все они крайне сомнительны. Некоторые же откровенно играют в пользу страны-агрессора, как, к примеру, о так называемых "пленках Байдена".

Отсутствие ключевого дела, по которому можно было бы получить хоть какой-то общественный консенсус относительно признания вины Порошенко, приводит к продуцированию таких абсурдных вещей, как дело о сорванной шапке. В ГБР и Генпрокуратуре, похоже, уловили, мягко говоря, нелюбовь нынешнего президента к предыдущему, и играют на ней себе в свою пользу, продавая Зеленскому воздух. Руслан Рябошапка, который сидел в кресле Генпрокурора до Венедиктовой, не хотел торговать воздухом. За это его обвинили в нежелании сажать Порошенко и делам ГБР против Порошенко, которые он называл трэшем, сейчас дают ход. Зачем? Все очень просто: пока Зеленский не перестанет видеть в Порошенко своего главного врага, до тех пор следственные органы будут демонстрировать, что они с президентом на одной волне. И таким образом выживать на должностях.

Это достаточно известная технология: возбуждаешь резонансное дело, а лучше несколько, и имитируешь бурную деятельность. Результата нет, но вверху уже привыкли к твоей незаменимости. Когда-то это, конечно, закончится, но до тех пор за подобные дела можно капитализировать собственную персону, чтобы пойти в депутаты, или еще на какое-то хлебное место.

Второе отличие политического преследования Порошенко от политического преследования Тимошенко заключается в том, какой является его конечная цель. Посадив Юлию Владимировну, Янукович не только удовлетворил свое эго, увидев за решеткой политика, которая постоянно напоминала ему о криминальном прошлом и презирала, не только удовлетворил желание одной из групп влияния, которой Тимошенко наступила на мозоль, но и получил предмет для торга с Россией и Западом. Можно вспомнить эпопею с попытками вывезти Юлию Тимошенко на лечение за границу. К этому процессу привлекались и наши политики, и лидеры западных стран.

В ситуации с Порошенко посадить и "торговать" не получится, потому что на Западе акт посадки предшественника нынешнего президента будет воспринят однозначно - официальный Киев действует в угоду Москве. Поэтому, учитывая полную никчемность дел в отношении Порошенко, можно предположить что сценаристы этих расследований имеют целью не сажать пятого президента, а максимально дискредитировать. Но это промежуточная цель, а конечная - выдавливать Порошенко, его соратников и многих сторонников из Украины Зеленского.
 

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