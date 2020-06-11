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Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия
13:33 11.06.2020 |
Народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении с депутатский полномочий, в то же время он не намерен прекращать политическую деятельность.
"Я сегодня зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий", - заявил Вакарчук на брифинге в четверг в Киеве.
При этом он подчеркнул, что не намерен прекращать политическую деятельность, работу в партии "Голос".
По словам Вакарчука, в его ближайших планах - большой просветительский проект.Это не первое подобное решение в политической карьере Вакарчука. 30 сентября 2007 он принял участие во внеочередных выборах в Верховную Раду 15-м номером в списке блока "Наша Украина - Народная самооборона". Был избран народным депутатом в многомандатном общегосударственном округе. 23 ноября 2007 получил депутатский мандат.
Вакарчук был членом комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, а также членом ряда групп по межпарламентским связям. 11 сентября 2008 года добровольно сложил с себя депутатские полномочия. 16 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука.
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