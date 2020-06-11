Казначеи заметили изменение торговой политики НБУ на межбанке

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Казначеи заметили изменение торговой политики НБУ на межбанке

23:43 10.06.2020 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Безналичный курс доллара откатился после вчерашнего подорожания на межбанке: 10 июня он потерял 8 копеек, и остановился на 26,58-26,59 грн/$. Правда, это не сказалось на наличных ценах. В кассах банков по-прежнему ставили средние курсы на 26,70-26,80 грн/$ при продаже и на 26,45-26,55 грн/$ при покупке.

Курс евро на международном рынке сегодня планомерно шел вверх и поднялся со вчерашних $1,3445/€ до $1,1376/€ - инвесторы предвкушали негативную отчетность в США в разгар совещания американского Федрезерва по размеру ставок. Ситуация в Европе уже казалась им менее устрашающей, чем в Штатах.

Однако евровалюта долго не устояла на вершине. Уже к вечеру ее курс отошел на $1,1357/€. Трейдеры выдохнули после публикации отчета по безработице в Вашингтоне. Оказалось, что ситуация на такая удручающая, как думали многие, даже наоборот - к удивлению экономистов, в мае в Соединенных Штатах неожиданно увеличилось количество рабочих мест на 2,5 миллиона.

После роста мировых котировок наличный курс евро в Украине поднялся на 5 копеек. Средняя цена продажи достигла 30,15-30,40 грн/€, а покупки - 29,60-29,70 грн/€.

На валютном межбанке объем торгов 10 июня подрос где-то на 20% - до $120 млн. Ощущалось небольшое оживление на торгах, однако бума, на который рассчитывали многие, не произошло. Невзирая на то, что для этого было предостаточно новостей.

"На рынок влиял не один, а сразу несколько факторов. Это положительное решение МВФ по кредитной программе для Украины на $5 млрд и выделение нам первого транша на $2,1 млрд. А еще: крупное размещение Минфином новых выпусков ОВГЗ (общим объемом 17,8 млрд грн, но преимущественно в евро), ожидания по спросу со стороны нерезидентов, выходящих из ОВГЗ и по ставкам ФРС США - как важного бенчмарка для мировых рынков и Украины", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Сегодня Минфин провел крупную выплату по старым выпускам ОВГЗ - на 8,1 млрд грн. Банки понимали, что по крайней мере часть этой суммы будет конвертироваться в доллар и выводиться. Потому заранее прикупили "американца" в запас и собирались на нем поспекулировать - то есть подороже продать. На рынке ждали Ситибанка с крупными валютными покупками.

Однако казначеи были глубоко разочарованы, когда ничего этого не произошла - не сработала классическая схема, по которой рынок жил долгое время. Ситибанк не стал ничего скупать, а взял паузу. На торгах с покупкой доллара появился Нацбанк, но валютный курс сильно не опускал, а покупал доллар по 26,60 грн/$. Совокупно приобрел порядка $20 млн.

"Казначеи заметили изменение торговой политики НБУ на межбанке. Он больше не обваливает курс доллара при первой возможности, как делал ранее, наоборот - не дает сильно опускаться валютным котировкам. Сегодня, например, межбанк вполне мог уходить на 26,57-26,58 грн/$, однако его старались удержать на 26,60 грн/$, невзирая на хорошие новости от МВФ. Может регулятор стал делать скидку на небольшую емкость торгов, может берет в расчет его большую чувствительно и старается помочь экспортерам", - прокомментировал "Стране" настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По его словам, новость от МВФ уже учтена в текущей цене доллара на межбанке, потому не будет сильно давить на рынок. Единственное, на что в этой связи рассчитывают - это на рост интереса к украинским ОВГЗ со стороны иностранных покупателей, особенно, если ФРС завтра не примет решения о повышении своих ставок, что вряд ли случиться. В таком случае, наши бумаги будут оставаться одними из наиболее выгодных (с точки зрения ставок) в мире.

Валютчики в принципе достаточно быстро проскочили сообщение по кредитной программе Международного валютного фонда, и переключились на другое событие - решение по размеру учетной ставки нашего Нацбанка. Оно должно быть озвучено завтра, 11 июня в 14:00, и большинство аналитиков прогнозирует новое снижение "учетки". По одним оценкам, на 1,5% (до 6,5% годовых), по другим - сразу на 2% (до 6% годовых).

"Ожидается существенное снижение нашей ставки и меры, которые подтолкнут возрождение кредитования в Украине, без которого не получится поднять нашу экономику. От этого также зависит финансовый результат банков и для них уже остро строит вопрос заработков. Потому важно решить две проблемы: снижения стоимости ресурсов и разделения рисков, которые боятся полностью на себя брать финучреждения. Будем смотреть, что завтра скажет Нацбанк на этот счет. С одной стороны, все понимают, что кредитные вливания в экономику должны давить на валютный рынок. А с другой - казначеям все сложнее выстраивать спекуляции на межбанке под непредсказуемые действия Нацбанка, потому может быть пауза в раскачке курса", - считает Невмержицкий.

На повестке валютного рынка сейчас стоит сразу три вопроса, на которые нет четких ответов:

• Когда и в каком объеме выйдет скупать доллар Ситибанк и прочие структуры, получившие крупные выплаты по ОВГЗ?
• Когда и в каком объеме могут возобновиться валютные продажи НАК "Нафтогаз": сегодня Кабмин обязал компанию перечислить в госбюджет дивидендов на 48,13 млрд грн (95% прибыли за 2019 год)?
• Какой объем гривневой ликвидности может быть влит Нацбанком в рефинансирование (под активизацию кредитования) после нового снижения учетной ставки?

От всего этого будут зависеть настроения валютного межбанка и курс гривны. Точные ответы на все известны немногим (если, конечно, нет утечки конфиденциальной информации из Нацбанка и Кабмина). Потому финансисты дают разные прогнозы по дальнейшему движению курса гривны. Некоторые продолжают верить в возврат к 26,65 грн/$ и движение на 26,70 грн/$. Однако большинство настроилось на укрепление гривны к 26,50 грн/$.
 

ПО РУБРИКАМ

10.06 Казначеи заметили изменение торговой политики НБУ на межбанке

10.06 Банкиры ожидают снижения учетной ставки НБУ 11 июня минимум на 1 п.п.

10.06 Депозитные ставки для физлиц 10.06.20

10.06 Использование евро в мире стабилизировалось на исторически низком уровне - ЕЦБ

10.06 Отчет: ончейн-активность биткоина выросла в мае на 21%

10.06 Суркисы vs ПриватБанк. Кабмин проиграл апелляцию на решение суда о $250 млн

10.06 Банки в мае 2020 года снизили процентные ставки по кредитам для населения

10.06 Доллар 10 июня дешевеет к мировым валютам в ожидании решений ФРС США по монетарной политике

10.06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.06.20

10.06 Справочный курс гривны 10 июня понижен на 0,2 коп до 26,6424 грн/$1

10.06 ICU прогнозирует снижение учетной ставки НБУ на 1,5 п.п. - до 6,5% годовых

10.06 Биржи АТР 10 июня закрылись в основном ростом в ожидании новостей из США

10.06 Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином

10.06 Остаток средств на корсчетах банков 10.06.20

10.06 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.06.20

• дальше…

10.06 Использование евро в мире стабилизировалось на исторически низком уровне - ЕЦБ

10.06 В ЕС подтверждают, что Россия и Китай прибегают к дезинформационным кампаниям

10.06 Следствие по MH17 полностью опровергло версию украинского «Бука»

10.06 Китай отказался от переговоров о разоружении с Россией и США

10.06 Послы ЕС согласились продлить «крымские санкции» еще на один год

10.06 Беларусь настаивает на предоставлении ей методики определения цены на газ с учетом его калорийности

09.06 Меркель и Путин обсудили конфликты в Украине, Ливии и Сирии

09.06 Китайский закон о национальной безопасности Гонконга: что нужно знать

09.06 Лишнее звено. Почему у Путина не выйдет сделать из Совбеза ООН «клуб пятерых»

09.06 В Беларуси граждан оградят от «вредной» информации

09.06 Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП в 2020г на 5,2%

09.06 Иранские танкеры и компании, транспортирующие энергоресурсы, попали под санкции США

09.06 Варшава надеется на перебазирование войск США из Германии в Польшу

09.06 США хотят более чем на четверть сократить число своих военных в Германии

09.06 Польша повысила цены на транзит российского газа с 2021 года

• дальше…

10.06 Как карантин повлиял на финансовое благополучие украинцев – инфографика

10.06 Серые кардиналы киевской политики : Как Комарницкий подвинул Столара

10.06 В Украине начинается реализация проекта FAO по противодействию усыханию лесов

09.06 Минздрав ослабил требования к работе рынков

04.06 «Стена» на российско-украинской границе построена на 40% – пограничники

04.06 Системных нарушителей ПДД в Украине хотят лишать водительских прав

03.06 Шмыгаль назвал дату возобновления внутреннего авиасообщения и полноценной работы ресторанов

03.06 В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда

03.06 В мае средняя цена квартир на вторичном рынке недвижимости Киева отмечена на уровне 1402 долл. США/кв. м

03.06 Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в мае 2020 года составили 28414 грн/кв.м

01.06 Городская электричка в Киеве заработает позже: не успели отремонтировать

01.06 Минюст планирует расширить проект государственно-частного партнерства, привлекая к нему еще и закрытые тюрьмы

29.05 С понедельника в киевском метро могут быть ограничения на вход для соблюдения дистанции

28.05 «Письма счастья» водителям начнут приходить в июне. В МВД разъяснили детали

28.05 Номер налогоплательщика можно получить в 14 лет вместе с ID-картой

• дальше…

10.06 Медведчук стал совладельцем телеканала «1+1» Коломойского

10.06 Децентрализация по-будапештски: Зачем Киеву «венгерский» район в Закарпатье

10.06 ГБР против Порошенко. Сколько еще продлится платный цирк

10.06 Порошенко: Я готов был получить подозрение от генпрокурора, но она сбежала

10.06 Закон о референдуме: Что готовит нам президент под видом народовластия

10.06 Следователи пытались вручить Порошенко подозрение, он покинул ГБР – адвокат

10.06 Следствие по MH17 полностью опровергло версию украинского «Бука»

10.06 Послы ЕС согласились продлить «крымские санкции» еще на один год

10.06 Серые кардиналы киевской политики : Как Комарницкий подвинул Столара

09.06 Казанский и Гармаш в ТКГ: Почему троллинг – это наибольшее, на что мы можем надеяться

09.06 «Белые списки» Ткаченко. Когда «Квартал 95» поедет на гастроли в Москву

09.06 Первая леди в законе. Заставит ли Зеленский украинцев уважать свою жену

09.06 Зеленский хотел сам заразиться коронавирусом, показав своим примером, как это, но от этой идеи отказались

09.06 Зеленский решил назначить Демченко в СНБО и комитет по разведке — источники в ОП

09.06 Кадровый голод, или Какая разница. Почему на властные кресла нет желающих

• дальше…

10.06 Представлен электрический хэтчбек Fiat 500

10.06 Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей

10.06 Выбран новый руководитель бренда Volkswagen

10.06 OnePlus и Oppo рекомендуют умерить ожидания по поводу подэкранных камер

10.06 Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами

10.06 Уникальная функция Android 10 пришла на ПК. В Google Chrome заработали «Автоматические субтитры»

09.06 Samsung будет использовать в гибких смартфонах ультратонкое стекло Corning

09.06 Производители «умных» холодильников могут прекратить их поддержку всего через пару лет

09.06 Гигантские «ноздри» 4 серии не появятся на других BMW

09.06 В США склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес Google

05.06 Toyota показала обновленный Hilux

05.06 Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

05.06 Самоходные автомобили способны предотвратить лишь треть аварий

04.06 Microsoft Edge теперь будет распространяться автоматически

04.06 Преступники перехватили контроль над одним из доменов биржи Coincheck

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно