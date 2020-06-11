Казначеи заметили изменение торговой политики НБУ на межбанке

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Безналичный курс доллара откатился после вчерашнего подорожания на межбанке: 10 июня он потерял 8 копеек, и остановился на 26,58-26,59 грн/$. Правда, это не сказалось на наличных ценах. В кассах банков по-прежнему ставили средние курсы на 26,70-26,80 грн/$ при продаже и на 26,45-26,55 грн/$ при покупке.

Курс евро на международном рынке сегодня планомерно шел вверх и поднялся со вчерашних $1,3445/€ до $1,1376/€ - инвесторы предвкушали негативную отчетность в США в разгар совещания американского Федрезерва по размеру ставок. Ситуация в Европе уже казалась им менее устрашающей, чем в Штатах.

Однако евровалюта долго не устояла на вершине. Уже к вечеру ее курс отошел на $1,1357/€. Трейдеры выдохнули после публикации отчета по безработице в Вашингтоне. Оказалось, что ситуация на такая удручающая, как думали многие, даже наоборот - к удивлению экономистов, в мае в Соединенных Штатах неожиданно увеличилось количество рабочих мест на 2,5 миллиона.

После роста мировых котировок наличный курс евро в Украине поднялся на 5 копеек. Средняя цена продажи достигла 30,15-30,40 грн/€, а покупки - 29,60-29,70 грн/€.

На валютном межбанке объем торгов 10 июня подрос где-то на 20% - до $120 млн. Ощущалось небольшое оживление на торгах, однако бума, на который рассчитывали многие, не произошло. Невзирая на то, что для этого было предостаточно новостей.

"На рынок влиял не один, а сразу несколько факторов. Это положительное решение МВФ по кредитной программе для Украины на $5 млрд и выделение нам первого транша на $2,1 млрд. А еще: крупное размещение Минфином новых выпусков ОВГЗ (общим объемом 17,8 млрд грн, но преимущественно в евро), ожидания по спросу со стороны нерезидентов, выходящих из ОВГЗ и по ставкам ФРС США - как важного бенчмарка для мировых рынков и Украины", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.



Сегодня Минфин провел крупную выплату по старым выпускам ОВГЗ - на 8,1 млрд грн. Банки понимали, что по крайней мере часть этой суммы будет конвертироваться в доллар и выводиться. Потому заранее прикупили "американца" в запас и собирались на нем поспекулировать - то есть подороже продать. На рынке ждали Ситибанка с крупными валютными покупками.

Однако казначеи были глубоко разочарованы, когда ничего этого не произошла - не сработала классическая схема, по которой рынок жил долгое время. Ситибанк не стал ничего скупать, а взял паузу. На торгах с покупкой доллара появился Нацбанк, но валютный курс сильно не опускал, а покупал доллар по 26,60 грн/$. Совокупно приобрел порядка $20 млн.

"Казначеи заметили изменение торговой политики НБУ на межбанке. Он больше не обваливает курс доллара при первой возможности, как делал ранее, наоборот - не дает сильно опускаться валютным котировкам. Сегодня, например, межбанк вполне мог уходить на 26,57-26,58 грн/$, однако его старались удержать на 26,60 грн/$, невзирая на хорошие новости от МВФ. Может регулятор стал делать скидку на небольшую емкость торгов, может берет в расчет его большую чувствительно и старается помочь экспортерам", - прокомментировал "Стране" настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По его словам, новость от МВФ уже учтена в текущей цене доллара на межбанке, потому не будет сильно давить на рынок. Единственное, на что в этой связи рассчитывают - это на рост интереса к украинским ОВГЗ со стороны иностранных покупателей, особенно, если ФРС завтра не примет решения о повышении своих ставок, что вряд ли случиться. В таком случае, наши бумаги будут оставаться одними из наиболее выгодных (с точки зрения ставок) в мире.

Валютчики в принципе достаточно быстро проскочили сообщение по кредитной программе Международного валютного фонда, и переключились на другое событие - решение по размеру учетной ставки нашего Нацбанка. Оно должно быть озвучено завтра, 11 июня в 14:00, и большинство аналитиков прогнозирует новое снижение "учетки". По одним оценкам, на 1,5% (до 6,5% годовых), по другим - сразу на 2% (до 6% годовых).

"Ожидается существенное снижение нашей ставки и меры, которые подтолкнут возрождение кредитования в Украине, без которого не получится поднять нашу экономику. От этого также зависит финансовый результат банков и для них уже остро строит вопрос заработков. Потому важно решить две проблемы: снижения стоимости ресурсов и разделения рисков, которые боятся полностью на себя брать финучреждения. Будем смотреть, что завтра скажет Нацбанк на этот счет. С одной стороны, все понимают, что кредитные вливания в экономику должны давить на валютный рынок. А с другой - казначеям все сложнее выстраивать спекуляции на межбанке под непредсказуемые действия Нацбанка, потому может быть пауза в раскачке курса", - считает Невмержицкий.

На повестке валютного рынка сейчас стоит сразу три вопроса, на которые нет четких ответов:

• Когда и в каком объеме выйдет скупать доллар Ситибанк и прочие структуры, получившие крупные выплаты по ОВГЗ?

• Когда и в каком объеме могут возобновиться валютные продажи НАК "Нафтогаз": сегодня Кабмин обязал компанию перечислить в госбюджет дивидендов на 48,13 млрд грн (95% прибыли за 2019 год)?

• Какой объем гривневой ликвидности может быть влит Нацбанком в рефинансирование (под активизацию кредитования) после нового снижения учетной ставки?

От всего этого будут зависеть настроения валютного межбанка и курс гривны. Точные ответы на все известны немногим (если, конечно, нет утечки конфиденциальной информации из Нацбанка и Кабмина). Потому финансисты дают разные прогнозы по дальнейшему движению курса гривны. Некоторые продолжают верить в возврат к 26,65 грн/$ и движение на 26,70 грн/$. Однако большинство настроилось на укрепление гривны к 26,50 грн/$.