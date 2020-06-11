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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Децентрализация по-будапештски: Зачем Киеву «венгерский» район в Закарпатье

23:17 10.06.2020 |

Политика

 Ганна Кор / Depo.ua

Требование о создании национального района, который ранее продвигался венграми в Закарпатье под названием «Притисянский», может стать реальностью.

Верховная Рада Украины обнародовала проект постановления, которым планируется внести изменения в структуру районов Украины. Что касается Закарпатья, то в проекте указаны пять районов, а именно: Береговский, Мукачевский, Тячевский, Ужгородский и Хустский. Такое разделение стало неожиданностью для многих закарпатцев, поскольку ожидания были другими.

Четыре вместо тринадцати

Летом 2019-го в Минрегионов подготовили новую модель административно-территориального устройства Украины. Тогда говорилось, что в целом будет 92 района на контролируемой территории Украины и 10 - на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Закарпатье в этой схеме было представлено четырьмя районами.

Децентрализация по-будапештски: Зачем Киеву «венгерский» район в Закарпатье

 

Такое же количество предлагали и эксперты проекта административного формирования Закарпатья, который реализует Центр политико-правовых реформ при участии экспертов Общественной сети публичного права и администрации UPLAN. Этот проект был презентован в начале 2020-го в Ужгороде. Согласно ему, на Закарпатье нужно образовать четыре новых района: Ужгородский, Мукачевский, Хустский и Тячевский. Распределение устраивало не всех.

Возмутились жители Раховского района. На сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция о "О сохранении Раховского района Закарпатской области, как отдельной административно-территориальной единицы", в которой говорилось о том, что ликвидация района и перевод всех государственных учреждений значительно осложнит оказание медицинских, социальных и административных услуг для населения района.

Возмутились венгры Закарпатья. Они считали, что в предлагаемых четырех должен быть создан (или переименован) еще и пятый район, где компактно проживает венгерская община Закарпатья, а это целый Береговский и части Виноградовского, Мукачевского и Ужгородского районов. "Наша цель создать еще пятый Венгерский район с центром Берегово, который объединял бы эти 9 территориальных общин, которые имеют большинство, и в этом районе венгерская община осталась большинством. То есть в Закарпатье был бы "венгерский район "с центром Берегово, который компактно включает в себя венгерские поселения", - заявил заместитель Закарпатского областного совета Борто.

И если желание раховчан еще будет решаться, по крайней мере так утверждает председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства комитета ВР Виталий Безгин, то с "венгерским" районом, кажется, все решено. И теперь по этому поводу Закарпатье начинает "штормить".

Голоса "против" венгерского района на Закарпатье

На Закарпатье начали собирать подписи под обращением против создания отдельного венгерского района с центром в Берегово. Как акцентируют авторы заявления, странным совпадением является то, что территория будущего Береговского района совпадает с границами компактного проживания этнических венгров, а следовательно - требование о создании фактически административно-территориального этнически-венгерского национального района, который ранее по политическим соображениям продвигался венграми в Закарпатье под названием "Притисянский", становится реальностью.

Децентрализация по-будапештски: Зачем Киеву «венгерский» район в Закарпатье

 

Подписанты обращают внимание на то, что "венгерская власть, систематически вмешиваясь во внутренние дела Украины, идя на поводу у московско-кремлевской диктатуры, которая ведет войну на востоке Украины, манипулирует языковым и территориальным вопросом на Закарпатье, провоцируя нестабильность в исторически толерантном регионе. Постоянно нагнетая обстановку на Закарпатье вокруг упомянутых вопросов, официальный Будапешт продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Украины и публично заявляет, что и впредь будет продолжать это делать".

"Рассматриваем такие действия как игнорирование национальных интересов украинцев, которые здесь проживают изначально, а также как угрозу территориальной целостности Украины, межнациональной провокацией, которая неизбежно обострит ситуацию не только в самом западном регионе Украины, но и спровоцирует нестабильность в других регионах, где проживают представители национальных меньшинств", - отмечают авторы обращения, добавляя, что требуют от высших должностных лиц и органов государственной власти государства неуклонно стоять на защите национальной безопасности и национально-территориальной целостности Украины".

Голоса "за" венгерский район в Закарпатье

Тема "своего" района или округа на Закарпатье "муссируется" не первый год. Округ, который еще часто называют Притисянским (от названия реки Тиса, вдоль которой проживает на Закарпатье венгерское нацменьшинство), уже существовал на парламентских выборах в Украине в 1998 году и практически сохранил свои пределы на выборах 2002-го. По итогам обоих кампаний по этому округу в ВР проходил именно кандидат от венгерского нацменьшинства: в 1998 году это был Миклош Ковач, в 2002 - Иштван Гайдош. Из "свежих" можно вспомнить официальное письмо лидера Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензовича, с которым он обратился к руководству Центральной избирательной комиссии в июле 2018.

В своем письме Брензович ссылается на 18 статью действующего Закона "О выборах народных депутатов", в которой говорится о том, что избирательные округа должны образовываться, в том числе, с учетом проживания национальных меньшинств. Следовательно, просит ЦИК образовать отдельный венгерский избирательный округ на базе Береговского и Виноградовского районов, а также частей Ужгородского и Мукачевского районов, где компактно проживают представители венгерского нацменьшинства. Нардеп также упоминает в письме, что неоднократно обращался с аналогичной просьбой перед парламентскими выборами 2014 года, но тогда эти обращения ЦИК проигнорировала.

В марте 2019-го Брензович подал судебный иск против Центральной избирательной комиссии Украины. Суть иска - нежелание ЦИК образовать венгерский избирательный округ на Закарпатье для проведения следующих парламентских выборов. "Во время парламентских выборов 2014 года КМКС также обращалось к Центральной избирательной комиссии Украины с просьбой создать отдельный избирательный округ для венгров, проживающих в одном регионе, но запрос был отклонен, и большинство венгерского населения было разделено на три округа. Кроме того, вопреки избирательному законодательству, Береговский район, где проживает наибольшая доля избирателей из числа венгерского меньшинства, был разделен между несколькими избирательными округами", - отметил Брензович.

Новый "виток" борьбы за "свою" территорию произошел, разумеется, после последних выборов. Венгры Закарпатья не смогли использовать шанс иметь своего нардепа: Брензович проиграл на 73-м округе. За "венгерский" округ немного подзабыли, а вот за "венгерский" район разгорелись настоящие страсти.

Уступки Венгрии или забота об интересах закарпатцев

Факт появления в перспективном плане районирования Закарпатья еще одного района - Береговского с центром в г. Берегово - странным образом совпал с поездкой в Венгрию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Поскольку авиасообщение в условиях пандемии ограничено, Дмитрий Кулеба совершил визит на автомобиле, преодолев более тысячи километров из Киева в Будапешт, что уже вызвало немало вопросов.

Анонсируя поездку, Кулеба рассказал, что во время визита стороны обсудят дальнейшее развитие инвестиционного и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, воплощение инфраструктурных проектов, пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19 и уделят внимание решению ряда проблемных вопросов украинско-венгерских отношений. очевидно, вопрос венгерского района был именно в разделе "проблемных вопросов украинско-венгерских отношений".

Кажется, власти Украины все-таки решили уступить Венгрии, чтобы восстановить поддержку в НАТО и тем самым продемонстрировать пусть и такую себе, но победу на внешнеполитическом фронте. "Нет никаких объективных обстоятельств для того, чтобы между нами существовали конфликты. Мы рассчитываем, что будет восстановлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО", - отметил во время пресс-конференции Кулеба.

Он добавил, что Венгрия при этом может рассчитывать на поддержку Украиной ее инициатив в Центральной Европе, поскольку Украина "также принадлежит к центрально-европейской семье". "Мы рассчитываем работать на общий результат. Наши страны будут выигрывать от сотрудничества, а не проигрывать от конфронтации", - заявил министр иностранных дел Украины.

Имел ли Кулеба в виду как пример победы сотрудничества "венгерский район в Закарпатье - доподлинно не известно. Однако, очевидным является тот факт, что район венгров может стать серьезным прецедентом: почему бы закарпатские румыны также не захотели иметь свою административную единицу. И если сегодня все это действо кажется "белым и пушистым", то завтра ситуация, не дай Бог, может кардинально измениться и искать "крайнего" в попрании национальных интересов, без сомнения, будут в команде Зеленского. Даже больше - он сам рискует стать им. Но суть даже не в том, кто будет "крайним": суть в том, что будет с Закарпатьем и какой Украина останется для потомков.
 

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