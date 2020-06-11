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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ГБР против Порошенко. Сколько еще продлится платный цирк

17:10 10.06.2020 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Повесточно-допросная война ГБР и Офиса генпрокурора с Петром Порошенко достигла апогея, но баллы набирает пока только пятый президент.

Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР по так называемому "делу картин" (об обстоятельствах перемещения через таможенную границу 43 картин из коллекции экс-президента), но допрос так и не состоялся. Вместо этого сотрудники Офиса Генпрокурора попытались вручить Порошенко подозрение по совсем другому делу, что в итоге не получилось. Но обо всем по порядку.

В среду, 10 июня, пятый президент пришел на очередной допрос в ГБР, который касался так называемого "картинного дела" - в ведомстве утверждают, что Порошенко незаконно ввез в Украину коллекцию картин российских художников украинского происхождения, не заплатив при этом полагающиеся налоги. Кроме дела о картинах, на сегодня ГБР расследует 17 дел, в которых фигурирует Петр Алексеевич. Во всех них процессуальный статус Порошенко - свидетель, подозрение ему до сих пор не вручали. Большинство дел возбуждено по заявлениям Андрея Портнова и в основном касаются бюрократических процедур. Скорее всего, весь этот ворох дел призван добиться одной цели - довести до суда, а потом и до обвинительного приговора хоть что-то, чтобы Зеленскому было что предъявить той части своих поклонников, которую до сих пор интересуют несостоявшиеся "весенние посадки". Но вернемся к дню сегодняшнему.

Придя под ГБР с адвокатами, Порошенко встретил там народных депутатов от "ЕС" и множество поклонников, которые организовали перед зданием ведомства целый флеш-моб - выставку карикатур на Владимира Зеленского, Ирину Венедиктову и других представителей власти. Что до самого визита, он оказался непродолжительным. В ГБР Порошенко попытались вручить подозрение по совсем другому делу. Как рассказал адвокат Порошенко, Илья Новиков, процессуальные действия проходили с нарушением процедуры.

"Допрос не состоялся, потому что такого плана - осуществлять допрос - не было. На самом деле был план попробовать вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении. Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того как должен был начаться допрос, к нам пришел работник Офиса генпрокурора и попытался вручить подозрение. Поскольку это не было по закону, не было согласно процедуре, мы отказались от общения с этим человеком и сейчас Петр Порошенко покинул здание ГБР", - сказал адвокат.

Новиков добавил, что подозрение Петру Порошенко, который является народным депутатом, должна вручать генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Офис генерального прокурора, госпожа Венедиктова фактически совершают преступление. Они фактически пробуют привлечь к уголовной ответственности Петра Порошенко без оснований", - добавил адвокат.

Позже в Офисе генпрокурора путано разъяснили, в чем якобы состоит вина Порошенко. Он подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил руководителя Службы внешней разведки к превышению им власти и служебных полномочий. Видимо, речь идет о назначении Сергея Семочко зампредом СВР, о чем ранее сообщали в ГБР. В результате, Порошенко вменяют ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, в ОП заявили, что решается вопрос об избрании в отношении Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. Каким образом пятый президент нарушил закон, в рамках своих полномочий назначая Семочко, представители прокуратуры так и не сообщили.

Напомним, что Семочко с некоторых пор личность довольно известная. Так, в июле 2018 года он был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки. В том же году журналисты обнародовали результаты расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники имеют российские паспорта.

Осенью 2018 года НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение", а 11 декабря контрразведка подтвердила информацию СМИ о том, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство. В апреле 2019 года Порошенко уволил Семочко, в отношении которого НАБУ до сих пор продолжает расследование. О каких-либо деталях якобы незаконного назначения либо увольнения Семочко в ГБР раньше не сообщали, хотя и анонсировали подозрение Порошенко еще в конце 2019 года.

В результате происходящего в ГБР, Порошенко вместе с группой депутатов решил поехать в Офис генпрокурора и пообщаться с Ириной Венедиктовой. Приняв делегацию, она какое-то время поговорила с юристами пятого президента и его коллегами по фракции, но, не придя к какому-то результату, ушла со встречи.

Все это Петр Алексеевич прокомментировал таким образом: "Над вами будет весь мир смеяться, потому что если пятый Президент Украины пытался захватить государственную власть выполнением своих конституционных полномочий, назначая руководство тех или иных подразделений вооруженных формирований - это не что иное, как преследование оппозиции".

Параллельно, видимо, чтобы подтвердить слова бывшего главы государства, Госбюро расследований опубликовало видео о неявках Порошенко на допросы, в котором есть кадр из программы студии "Квартал 95" и упоминаются "порохоботы". В целом видео состоит из нарезки новостных сюжетов и интерпретации ГБР причин неявок Порошенко на допросы, которых якобы было 25, но некоторые даты допросов дублируются. Такие действия политика, считают в ГБР, "препятствуют быстрому, полному и непредвзятому расследованию". Такое впечатление, что ведомство полностью переняло курс президента на выпуск "видосиков", позабыв о своих обязанностях...

В целом, все происходящие безуспешные попытки ГБР хотя бы допросить Порошенко без нарушения процедуры и попытка прокуратуры вручить ему подозрение таким же способом приводят к росту количества сочувствующих пятому президенту, а также росту количества сограждан, недоумевающих, чем занимается серьезное силовое ведомство на деньги налогоплательщиков. Украинцы уже по горло сыты "процедурным цирком" и власть понимает, что при помощи подобных действий сильно не пропиаришься.

То есть время в данной ситуации играет на стороне Порошенко, а для власти хорошего выхода уже нет. Обострять ситуацию, скажем, с помощью вызова спецназа и выкручивания рук лидеру оппозиции, на Банковой опасаются. А Порошенко демонстративно уходит с допроса, показывая, чего стоят все действия и полномочия ГБР.

В ведомстве экс-адвоката Януковича Александра Бабикова теперь будут долго думать, а что же делать дальше - идти в Печерский суд за новым решением о принудительном приводе на допрос? Но там ГБР, скорее всего, откажут - шанс уже был, следователь ведомства просто не исполнил свою работу, не смог провести допрос, и суд тут ни при чем.

Итак, повесточно-допросная война только раздражает общественное мнение, и попутно работает на рейтинг Порошенко, а власть уже не может просто взять и "свернуть лавочку" - политические баллы перед осенними выборами терять никто не хочет.

 

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