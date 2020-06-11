Порошенко: Я готов был получить подозрение от генпрокурора, но она сбежала

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов был получить лично от генерального прокурора Ирины Венедиктовой подозрение, но она покинула кабинет.

"Мы приехали для того, чтобы получить подозрение (надлежащим образом - ИФ)... она (генпрокурор) сбежала", - сказал Порошенко журналистам на выходе из здания Офиса генерального прокурора.

Порошенко подчеркнул, что готов прийти к генпрокурору со своими адвокатами в любое удобное для нее время.

"Мы не уклоняемся от процессуальных действий", - заверил он.

"Мы убеждены, что госпожа Венедиктова получила четкое указание от Зеленского", - добавил Порошенко, отметив, что это можно расценивается как прямое вмешательство в деятельность генпрокурора.

Он вновь заявил о политической составляющей уголовного преследования. "Я подчеркиваю, что страна возвращается во времена Януковича. Это не имеет другого названия, кроме как политическое преследование оппозиции и ее лидера", - сказал Порошенко.

"Согласно законодательству, генеральный прокурор обязана принимать участие во вручении подозрения, если считает необходимым. Мы подождали генпрокурора… потом обратились к ней с просьбой – пожалуйста, проводите следственные действия и отвечайте на вопросы о нерегистрации в Едином реестре дела о препятствовании народному депутату, препятствовании деятельности журналистов, нерегистрации дела против сотрудников ГБР за превышение полномочий… во время штурма музея», - подчеркнул он.

Как сообщалось, прокуроры Офиса генерального прокурора 10 июня по поручению генпрокурора сообщили о подозрении народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

На данный момент решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.

Речь идет о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя СВР.

Адвокат Порошенко Илья Новиков в свою очередь отметил, что Порошенко покинул здание Государственного бюро расследований, не получив подозрение, поскольку полномочия на вручение подозрения есть только у генерального прокурора.