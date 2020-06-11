Порошенко: Я готов был получить подозрение от генпрокурора, но она сбежала

"Мы приехали для того, чтобы получить подозрение (надлежащим образом - ИФ)... она (генпрокурор) сбежала", - сказал Порошенко журналистам на выходе из здания Офиса генерального прокурора.
Порошенко подчеркнул, что готов прийти к генпрокурору со своими адвокатами в любое удобное для нее время.
"Мы не уклоняемся от процессуальных действий", - заверил он.
"Мы убеждены, что госпожа Венедиктова получила четкое указание от Зеленского", - добавил Порошенко, отметив, что это можно расценивается как прямое вмешательство в деятельность генпрокурора.
Он вновь заявил о политической составляющей уголовного преследования. "Я подчеркиваю, что страна возвращается во времена Януковича. Это не имеет другого названия, кроме как политическое преследование оппозиции и ее лидера", - сказал Порошенко.
"Согласно законодательству, генеральный прокурор обязана принимать участие во вручении подозрения, если считает необходимым. Мы подождали генпрокурора… потом обратились к ней с просьбой – пожалуйста, проводите следственные действия и отвечайте на вопросы о нерегистрации в Едином реестре дела о препятствовании народному депутату, препятствовании деятельности журналистов, нерегистрации дела против сотрудников ГБР за превышение полномочий… во время штурма музея», - подчеркнул он.
Как сообщалось, прокуроры Офиса генерального прокурора 10 июня по поручению генпрокурора сообщили о подозрении народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко.
"По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
На данный момент решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.
Речь идет о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя СВР.
Адвокат Порошенко Илья Новиков в свою очередь отметил, что Порошенко покинул здание Государственного бюро расследований, не получив подозрение, поскольку полномочия на вручение подозрения есть только у генерального прокурора.