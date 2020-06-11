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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Закон о референдуме: Что готовит нам президент под видом народовластия

14:17 10.06.2020 |

Политика

 Антон Коломойцев / Depo.ua

Закон о референдуме, который президент предлагает принять как неотложный, может дать ему возможность устроить государство «под себя».

В декабре прошлого года Владимир Зеленский объявил 5 составляющих "формулы будущего" для Украины. В первую очередь - мир, потом - прозрачные правила игры, инвестиции, качественная инфраструктура и, наконец, народовластие. За первый год президентства мир так и не наступил, правила игры, может, и прозрачные, но не для всех, об инфраструктуре и инвестициях тоже мало что хорошего можно сказать. Поэтому пусть будет хоть народовластие. Клево же звучит.

На первый взгляд этот проект - популистская инициатива, направленная на повышение популярности главы государства и его политической партии накануне местных выборов. Ведь является выполнением одного из ключевых предвыборных обещаний. Но внимательно почитав этот документ, скорее приходишь к выводу, что Зеленский тихой сапой перестраивает государственное управление под свое представление о том, как здесь все должно функционировать. И законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" - очередной кирпичик в этом строительстве. Он отражает стремление действующего президента воссоздать жесткую вертикальную систему управления государством и регионами, где вся власть будет сосредоточена в одних руках.

Закон о референдуме: Суть нововведений

Законопроектом предусматриваются такие виды всеукраинского референдума по предмету:

* утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
* решение вопроса общегосударственного значения;
* изменение территории Украины; -
* утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

В то же время не могут быть предметом плебисцита вопросы, противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным прежде всего Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней. А также - направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Плюс нельзя выносить на всенародное обсуждение вопрос относительно налогов, бюджета, амнистии. А также отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Отмечается, что на всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.

Кроме того, проектом закона расширен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума.

Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии. Ожидается, что это будет способствовать усилению легитимации решений, принятых на всеукраинском референдуме, укреплению связей институтов гражданского общества с органами государственной власти.

Референдум по народной инициативе может быть назначен только после того, как будет собрано более 3 млн подписей избирателей. Сбором этих подписей будет заниматься легализованная в ЦИК инициативная группа. Партии и общественные организации после соответствующей регистрации смогут получить полномочия официальных сторонников или оппонентов поднятого на референдуме вопроса, что позволит им принимать участие в агитационной кампании "за" или "против".

По форме процесс референдума будет похож на привычный для украинцев избирательный процесс.

Референдум - в руках президента

Одновременно под прикрытием необходимости введения народовластия законопроект предусматривает инструментарий, который может быть использован для усиления власти президента, ведь в нем присутствуют нормы, ограничивающие полномочия парламента в пользу главы государства.

Зеленский предлагает предоставить ему практически исключительные полномочия по назначению референдумов. Несколько статей, определяющих субъектность в этом вопросе, отдают полномочия именно президенту. Так статья 15 предусматривает, что именно глава государства так или иначе утверждает и сам факт назначения референдума, и вопрос, который на него выносится.

Согласно законопроекту, на референдуме может быть принято решение относительно четырех кругов вопросов, о которых говорилось выше (утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины, решение вопроса общегосударственного значения, изменение территории Украины и утрата силы законом Украины или отдельными его положениями). При этом вынесение на плебисцит трех из четырех - остаются прерогативой президента.

Именно президент, по проекту, назначает всеукраинский референдум относительно изменений к Конституции Украины (в пределах разделов І, ІІІ и ХІІІ). И для того, чтобы такой референдум назначить, президенту нужна только собственная инициатива и подписанный указ. То есть парламент может принять хоть сотню законов об изменениях в соответствующие части Конституции, но без указа президента ни один из них не попадет на референдум и не сможет обрести силу.

 

В руках президента оказывается и такой инструмент саботирования парламентских инициатив, как Конституционный Суд - орган, традиционно являющийся чувствительным к мнению Банковой.

С барского стола Верховной Раде сброшены полномочия назначать референдум только по одному вопросу - относительно изменения территории Украины. То есть Раде достанется лишь токсичный вопрос определения, вдруг это станет необходимостью, территорий Украины утраченными (да и то - не без участия в процедуре президента). Ведь трудно себе представить на нынешнем этапе существования нашего государства, что придется принимать решение о присоединении к стране тех или иных частей.

Тем временем, исключительно за президентом остается последнее слово в вопросе назначения референдумов по так называемой "народной инициативе". "Президент Украины провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе, если он инициирован с соблюдением установленных Конституцией Украины требований относительно организации и порядка проведения всеукраинского референдума по народной инициативе", - оговорено в законопроекте. То есть фактически Зеленский или его вероятные преемники смогут зарубить любую народную инициативу под прикрытием субъективного фактора "несоблюдение требований Конституции".

Затрудняет народу возможность прямого народовластия также необходимость собрания не менее трех миллионов подписей электорально активных граждан не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц Украины. То есть политсилам, которые захотят зайти с этой стороны, чтобы отменить рынок земли, скорее всего, ничего не светит.

С другой стороны, не особенно светит и народу Украины, ведь институт референдумов будет скорее инструментом главы государства для легитимизации решений, которые родятся в его голове. При этом он имеет возможность формулировать запросы к народу и выбирать время для таких запросов, чтобы правильно воспользоваться настроениями общества. В перспективе это дает возможность отменять некоторые неудобные законы - о языке, например... И при этом в полномочиях президента - не дать кому-то другому, в том числе и Верховной Раде, инициировать свой референдум. Очевидный перегиб в сторону президентской власти при задекларированной Конституцией Украины парламентско-президентской модели государственной власти, вам так не кажется?
 

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