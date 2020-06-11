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Следователи пытались вручить Порошенко подозрение, он покинул ГБР – адвокат
13:36 10.06.2020 |
Сотрудники Офиса генпрокурора пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований, сообщил его адвокат Илья Новиков.
"На самом деле был план вручить Порошенко уведомление о подозрении. Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам подошел сотрудник Офиса генпрокурора, кстати, не представив свои полномочия... и попытался вручить подозрение. Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с этим человеком, и сейчас Петр Порошенко покинул помещение ГБР", - сказал Новиков на выходе из ГБР.
Адвокат подчеркнул, что полномочия на вручение подозрения есть только у генерального прокурора.
"Она (генпрокурор Ирина Венедиктова - ИФ) понимает, что подписание такого подозрения означает реальную перспективу для нее самой быть привлеченной к уголовной ответственности", - сказал Новиков.
Он добавил: "Это первая за этот год серьезная попытка осуществления политического давления на оппозицию. Это политическое преследование Петра Порошенко как политического оппонента президента Зеленского и лидера оппозиции".
Подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, о вручении которого заявили в ГБР, касается дела о возможном незаконном назначении на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергея Семочко.
"Дело о котором идет речь - это дело о назначении господина Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Это абсурд. Бывший генпрокурор господин Рябошапка говорил, что это юридический трэш. И так оно на самом деле - это юридический трэш", - заявил адвокат Порошенко Илья Новиков, сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".
"У Венедиктовой ушло почти три месяца, чтобы принять решение и чтобы подписать проект этого подозрения. Она могла подписать его с первого дня после своего назначения генеральным прокурором. Она не имела воли все это делать. Она понимает - я уверен, - что подписание такого безосновательного подозрения означает реальную перспективу для нее самой быть привлеченной к уголовной ответственности", - подчеркнул Новиков.
В комментарии журналистам начальник второго отдела ГБР Вадим Приймачок в свою очередь сказал: "В помещении центрального аппарата ГБР Петру Порошенко следователи ГБР вручили письменное уведомление о подозрении в уголовном производстве, где последний обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий".
Между тем в соцсетях ГБР сообщило: "11:40 прокуроры Офиса генерального прокурора по поручению генерального прокурора сообщили о подозрении пятому президенту Украины".
Ранее Порошенко пришел в среду на допрос в ГБР по делу о незаконном перемещении картин через государственную границу и выразил надежду, что в ГБР закроют дело и извинятся перед ним за историю с музеем и картинами.
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