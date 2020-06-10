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Доллар 9 июня дорожал в ожидании вливаний гривни. Завтра прогнозируют новый рост курса
23:52 09.06.2020 |
После трехдневных выходных безналичный доллар подорожал на 7 копеек: 9 июня межбанк закрылся в рамках 26,65-26,67 грн/$. Но кассы не отреагировали. Наличные цены не изменились, остались на допраздничном уровне: на продаже на 26,70-26,80 грн/$, на покупке - на 26,40-26,55 грн/$.
На курс евро на мировом рынке сегодня давила негативная макроэкономическая статистика из Германии: стало известно, что объем экспорта крупнейшей европейской экономики в апреле рухнул на рекордные 31,1% в годовом выражении, и достиг €75,7 млрд. Но после инвесторы распереживались перед двухдневным заседанием американского Федрезерва (9-10 июня), на предмет его экономических оценок, и евровалюта отыграла позиции к доллару. Так что разнос по котировкам был достаточно широким - с $1,1292/€ до $1,1362/€, с вечерней коррекцией на $1,3445/€.
Совещание в ФРС начнется только сегодня вечером, так что итоговых оценок ждут ближе к пятнице. Опросы говорят о том, что американский регулятор, скорее всего, сохранит действующие ставки (0,25-0,5% годовых), но выдаст не самые радужные прогнозы по перспективам экономики в Штатах на фоне дестабилизации в стране. Что наверняка негативно скажется на желании инвесторов вкладываться в США.
На этом фоне цена на наличный евро в Украине поднялись в среднем на 10-15 копеек. 9 июня единая валюта в кассах банков стоила уже 30,15-30,35 грн/€ на продаже, и 29,55-29,70 грн/€ - на покупке.
Курсы валютного межбанка сегодня планомерно поднимались на протяжении дня. Без резких скачков: с 26,63 грн/$ до 26,67 грн/$. Крупных игроков вроде НАК "Нафтогаз" и Ситибанка казначеи не заметили. Даже Нацбанка не было.
"Безналичные торги прошли на фоне низкой активности, без участия регулятора, в ожидании монетарных решений украинского Нацбанка и ФРС. В конце концов, рынок нашел равновесие самостоятельно", - прокомментировал настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Объем межбанка резко сократился по сравнению с пятничным рекордом в $320 млн. 9 июня наторговали лишь где-то на $100 млн. Валютой в основном торговали банки, которые ждут завтра подорожания доллара.
"Банки закрывали валютные позиции, поскольку после объявления новой учетной ставки Нацбанка в четверг, 11 июня, все же ждут активизации рефинансирования и кредитования в стране. Пока оно простаивает, что подтверждается отчетом НБУ за май. На текущий момент раскачки валютного межбанка не наблюдается, однако все понимают, что ситуация будет меняться, и новая гривна будет давить на валютный рынок", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Национальный банк обнародовал за май нелицеприятную статистику, которая точно не понравится Кабмину и Офису президента. Объем гривневого кредитования украинских компаний в мае 2020 года сократился на 1,4% (до 775,8 млрд грн), а с начала года - на 2,1%. Такой же спад зафиксирован и в валютном кредитовании корпораций: на 1,1% за прошлый месяц (до $12,8 млрд) и на 5,4% - с начала года. В рознице аналогичный провал: объем гривневого кредитования населения в мае-2020 сократился на 1%, и на тот же 1% за 5 месяцев года.
То есть на деле доказано, что предложения Нацбанка по среднесрочному и долгосрочному рефинансированию (до 5 лет), правительственные программы и призывы президента Владимира Зеленского, так ничего и не дали. Объемы кредитования экономики не растут, а только падают.
Единственное, на что пока соглашаются банки - это кредитовать Кабмин, то есть дефицит госбюджета. Они раскупают облигации внутреннего госзайма, чтобы что-то зарабатывать на них и поддерживать доходность. Сегодня финучреждения также щедро вложились в ОВГЗ, даже превзойдя прогнозы прошлой недели.
9 июня Минфин разместил новых выпусков ОВГЗ на общую сумму 17,8 млрд грн:
* на €353 млн 12-месячных облигаций в евро под 2,2% годовых;
* на 5,76 млрд грн 18-месячных облигаций в гривне под 10,8% годовых;
* на 527,3 млн грн 3-месячных облигаций в гривне под 9% годовых;
* на 479,1 млн грн 6-месячных облигаций в гривне 9,5% годовых;
* на 207,4 млн грн 12-месячных облигаций в гривне под 10,7% годовых;
* на 205,5 млн грн 6 месячных облигаций в гривне под 10,7% годовых.
По слухам, большую часть крупнейшего гривневого выпуска (на 5,76 млрд грн) выкупил государственный Ощадбанк, на который имеет прямое влияние его акционер - правительство. А валютный и прочие выпуски раскупили банки поменьше.
Завтра, 10 июня, Минфин будет проводить крупную выплату по старым выпускам гривневых ОВГЗ - на 8,1 млрд грн:
* на 7,2 млрд грн - погашение гособлигаций;
* на 926 млн грн - выплата процентов по гособлигациям.
Часть этой выплаты может переводиться в доллар, потому финансисты допускают завтра подорожание американской валюты. По одним оценкам, до 26,70-26,72 грн/$, а по другим - вообще до 26,80 грн/$.
Изменить курсовой тренд могут лишь очередные валютные продажи со стороны НАК "Нафтогаз", которые также не исключаются.
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