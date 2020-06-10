Казанский и Гармаш в ТКГ: Почему троллинг – это наибольшее, на что мы можем надеяться

Тарас Паньо / Depo.ua

Имитация выполнения отдельных пунктов минских договоренностей при помощи "украинских представителей Донбасса" - это как бы и логичная, но, увы, провальная тактика команды действующего президента. Которая приведет либо к формированию "контактной группы", в которой украинские представители останутся в меньшинстве, либо к обвинениям Киева в недемократических авантюрах.

Появление донецких журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского в политической группе ТКГ стало в определенной степени сюрпризом для всех, причастных к процессу. Конечно, участие представителей оккупированных Россией частей Донбасса, которые обитают сейчас на подконтрольной Киеву территории, было анонсировано Офисом президента больше месяца назад. Но не покидала надежда, что процесс выбора таких лиц будет хоть немного более публичным. Кроме того, их участие должно быть каким-то способом анонсировано и обсуждено с другими участниками формата.

Впрочем, всего этого не произошло, и назначенные кулуарным решением ОП Гармаш и Казанский "от ДНР" и Константин Либстер и Вадим Горан - "от ЛНР" как туз из рукава, были показаны всем участникам ТКГ в своем новом дипломатическом качестве. Ничего особенно трагического в этой истории на первый взгляд вроде бы и нет. Украину в ТКГ представляли весьма различные персонажи - включительно с Виктором Медвдечуком - на фоне которых тот же Казанский выглядит вполне симпатично. Впрочем, личные качества украинских делегатов не играют в текущей ситуации никакой роли.

Неожиданное решение Банковой вызвало вполне ожидаемый результат: "представитель ЛНР в политической подгруппе ТКГ" Родион Мирошник заявил, что сепаратисты и их российское руководство не считают инкорпорированных Украиной лиц представителями Донбасса. "Никто из участников переговоров... не воспринял появление дополнительных участников от Киева в качестве новой стороны переговоров, которая имела бы хоть какое-то право обсуждать и согласовывать вопросы в политической подгруппе на Минских переговорах", - заявил он. Нет причин подозревать, что и официальная позиция Москвы будет чем-то отличаться от такого подхода.

Делегируя своих представителей все еще гипотетической "консультационной группы", Украина таким образом легитимизирует переговоры с представителями "Л-ДНР". Пусть при этом и "преодолевая монополию ОРДЛО", как о том мечтал в свое время Андрей Ермак. К тому же, отправляя людей с адекватной (особенно в случае с Казанским) репутацией, в ОП, очевидно, надеются минимизировать негатив со стороны украинского общества. Тем более, что Казанский известен своим жестким отношением к ОРДЛО и может дать не один повод для восторга со стороны патриотической части общества, во время диалогов с боевиками.

Вместе с тем, команда Зеленского немедленно попадает в неизбежную ловушку. Поскольку с точки зрения представительной демократии, к той части жителей Донбасса, которая перебралась в Украину, так или иначе следует добавить как представителей непосредственно из "республик", так и, например, переселенцев на России, которых также немало. Поскольку в противном случае о каком-либо "представительстве" речь не будет идти. И голоса Гармаша и Казанского явно не будут доминировать в подобном "смешанном органе".

Кроме того, если Банковая в произвольном порядке назначила "украинских" представителей Донбасса, так же могут определять "своих" делегатов и сепаратисты и Россия, куда перебрались немалое количество жителей Донбасса.

Таким образом, ситуация будет развиваться в двух возможных направлениях. Либо же Киев будет настаивать, что только четверо "наших" участников ТКГ и представляют весь Донбасс. В таком случае сепаратисты и Кремль немедленно атакуют эту позицию, как попытку манипуляции минскими договоренностями. При том их атака, которая неизбежно распространится в европейских СМИ, не будет лишена определенной логики.

В противном случае, Ермак реализует свою мечту, и "разбавит монополию" Л-ДНР". Начнутся переговоры в рамках "консультативного совета", в которых противоречия между делегатами Украины и сепаратистами будут продемонстрированы Россией как "диалог жителей Донбасса" и "начало преодоления внутреннего украинского конфликта". После чего более многочисленные представители ОРДЛО просто будут принимать решения в свою пользу - и эти решения будут легитимизированы участием украинских представителей в голосовании.

Ни одна из указанных стратегий не будет слишком успешной для Украины. Единственная практическая разница, которая существует между ними, заключается в том, что в первом сценарии, с "эксклюзивно украинскими представителями Донбасса" речь идет о политической недальновидности Офиса президента. А во втором, который предусматривает все же создание рабочего "консультативного совета" - о предательстве национальных интересов Украины.