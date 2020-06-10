«Белые списки» Ткаченко. Когда «Квартал 95» поедет на гастроли в Москву

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Бывший гендиректор "Плюсов" показал, что готов проводить в жизнь культурную политику как неотъемлемую часть общей политики Зеленского на поиск большого компромисса с Москвой.

До своей первой зрады на новой должности министр культуры Александр Ткаченко не проработал и недели. Он заявил, что факт запрета на въезд в Украину определенных лиц не должен быть основанием для запрета трансляции аудиовизуальной продукции с их участием.

"По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди, были запрещены", - сказал министр.

По словам Ткаченко, внесение деятелей культуры в "черные списки" должно быть прозрачным и понятным, а не так, как в случае с актером "Сватов" Федором Добронравовым, где решение было необоснованным.

"Во-первых, я считаю, что санкции (против Добронравова - "ДС") были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта? На мой взгляд, одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в "черные списки", и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку", - сказал Ткаченко.

Кратко напомним фабулу истории с Добронравовым. Из-за антиукраинских высказываний этого актера и его посещений Крыма незаконным способом, то есть без пересечения украинской границы, СБУ приняла решение о запрете въезда в Украину сроком на три года в ноябре 2017-го. Спецслужба мотивировала свое решение тем, что российский актер "позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией".

В марте 2019 года, аккурат перед президентскими выборами, Окружной админсуд Киева признал противоправным решение СБУ запретить Добронравову посещать Украину и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в том числе запрет на скандальный сериал "Сваты". Общественное мнение связало это решение со сменой власти в стране, ведь производством "Сватов" занимались в том числе и структуры Владимира Зеленского и его компаньонов.

Впрочем, хэппиэндом для "крымнашиста" Добронравова дело не кончилось. В июне 2019 года экспертная комиссия Госкино, которое тогда еще возглавлял патриотичный Филипп Ильенко, отказала в выдаче прокатного удостоверения второму сезону "Сватов". По мнению комиссии, сериал развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной деревенщиной, в отличие от семьи с русской фамилией. Любопытно, что и после смены руководства в ведомстве (Госкино возглавила директор кинотеатра Марина Кудерчук) это решение по "Сватам" не пересматривалось. Возможно, новая команда в Госкино осмелеет вслед за новым министром культуры.

Но вернемся к заявлению Ткаченко. По сути, ничего удивительного в словах министра нет, они соответствуют тренду "просто перестать стрелять", но в культурной плоскости. Здесь важно отметить, что предшественник Ткаченко на нынешней должности, представитель другой медиагруппы Владимир Бородянский не позволял себе открыто ставить под сомнение потребность защиты украинского культурного пространства от засилья российского ширпотреба. Фактически слова нового министра нужно рассматривать как первый камень, вытащенный из плотины. И если взятый темп сохранится, то достаточно скоро "черные списки" российских деятелей отпадут за ненадобностью, "Квартал 95" засобирается на гастроли в Москву, а в украинский телевизор вернутся Иосифы Кобзоны.

Наконец, еще один короткий вывод из скандального заявления Ткаченко может состоять в его несамостоятельности как министра. Бывший гендиректор "Плюсов" показал, что готов проводить в жизнь культурную политику как неотъемлемую часть общей политики Зеленского на поиск большого компромисса с Москвой. И в случае достижения оного можно будет начинать забывать в том числе о расцвете украинского кино последних лет.