Первая леди в законе. Заставит ли Зеленский украинцев уважать свою жену

Виктория БИЛЯВСКАЯ / Деловая столица

Президент Владимир Зеленский пообещал разработать законопроект, регламентирующий роль первой леди в Украине.

Владимир Зеленский, несомненно, очень любит свою жену. Да и как не любить - далеко не каждая супруга оплатит своей половинке рабочий отпуск в Омане. Но сегодня речь пойдет не о том.

Во время своей командировки в Хмельницкий Зеленский рассказал журналистам, что его супруга Елена часто сталкивается с безосновательной критикой в свой адрес. Вот писала она письма поддержки врачам, заболевшим коронавирусом, а один из медиков высказал ей в ответ свое негодование - мол, мне ваши письма даром не нужны, лучше выдайте деньгами. Такой оскорбительный, по мнению Зеленских, комментарий и натолкнул президента на идею разработки законопроекта, который на законодательном уровне закрепит статус первой леди. "Здесь не требуется бюджетного финансирования... Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что должна делать первая леди", - прокомментировал Зеленский инициативу.

Сегодня официальной должности первой леди не существует ни в одной стране мира. Только в Соединенных Штатах в 1993 году Апелляционный суд признал в статусе первой леди наличие прав и обязанностей служащего правительства страны, так что жены глав государства получили статус "функционального эквивалента помощника президента".

В остальном же первые леди не являются классическими чиновниками - для них не существует четких должностных инструкций, списка профессиональных обязанностей, им не платят зарплату, не оплачивают отпуск и больничный.

Первой страной, которая предоставила первой леди официальный статус, могла стать Франция. Нынешний президент Эммануэль Макрон предлагал провести реформу этого института, однако французы высказались категорически против. Петиция на сайте Change.org с требованием запретить предоставление Бриджит Макрон официального статуса набрала более 250 тысяч голосов. Причиной для такой бурной реакции стал еще один президентский законопроект, который запрещал государственным чиновникам нанимать на работу членов своих семей. Граждане Франции увидели в предоставлении первой леди официального статуса нарушение этого закона и Макрону пришлось отступить от своего намерения - Бриджит так и осталась "леди без статуса".

Если же Владимир Зеленский доведет задуманное до конца, Украина может стать первой страной в мире, где пост первой леди будет закреплен законодательно.

Мировой опыт

Термин "первая леди" изначально распространялся только на жен президентов США, однако со временем так стали называть супруг первых лиц всего мира. В странах с парламентской формой правления роль первой леди играют супруги премьер-министров.

Традиционно жены первых лиц государства сопровождают своих супругов в международных поездках, иногда проводят встречи с иностранными лидерами, время от времени принимают делегации. Некоторые первые леди занимаются благотворительностью или социальными проектами, некоторые концентрируются на роли "домохозяек" - украшают официальные резиденции и делятся рецептами в соцсетях.

В 2017 году Натали Гонелла-Платц и Кэтрин Фритц в рамках проекта "Женская инициатива" в Институте Джорджа Буша провели исследование, в котором выделили основные четыре роли, которые берут на себя первые леди. В ходе работы они провели интервью с одиннадцатью первыми леди из разных стран мира - как действующими, так и бывшими, а также изучили биографии еще четырнадцати жен первых государственных лиц.

Когда-то первые леди чаще всего выбирали модель хозяйки. Жены американских президентов занимались декорированием Белого дома, устраивали приемы в своих резиденциях для иностранных гостей. Еще одной важной обязанностью супруг президентов было сопровождение мужей во время визитов. В то же время, первые леди не вмешивались в политическую деятельность супруга, не выступали с инициативами и не комментировали важные события в стране. Классическим примером "хозяйки" считают Жаклин Кеннеди.

После того, как мир потрясла первая волна феминизма, все больше жен первых лиц стали видеть роль первой леди более активной. Поэтому возникает вторая модель - член команды. Ярким примером является супруга премьера Великобритании Уинстона Черчилля Клементина, которая активно помогала мужу, была его близкой советницей, участвовала в написании его знаменитых речей, организовывала встречи с политиками и дипломатами.

Также в ХХ веке популярной стала модель соцработницы. Первые леди начали интересоваться социальными проблемами как своих стран, так и мира в целом. Примером для многих феминисток и активисток послужила Элеонора Рузвельт, которая разрабатывала инициативы, призванные облегчить жизнь незащищенных слоев населения в США - женщин, детей, афроамериканцев.

Четвертой моделью для первых леди стала роль борца за права человека. Исследовательницы называют Лору Буш одной из наиболее заметных жен президентов, которая работала в этом направлении. Она выступала за равенство и права женщин и девушек в Афганистане, поддерживала развитие демократии в Мьянме, проводила встречи с беженцами.

Украинские первые леди

Жены наших президентов свой статус понимали по-разному. К примеру, супруга Леонида Кравчука Антонина была совершенно непублична. Ее практически никогда не видели на приемах, она не сопровождала мужа за рубеж и не раздавала интервью журналистам, продолжая традиции советских лидеров, не афиширующих личную жизнь.

Совсем по-другому вела себя жена Леонида Кучмы Людмила. Она сопровождала мужа в иностранных поездках, а также встречала вместе с ним иностранные делегации в Украине. Людмила Кучма занималась благотворительностью, посещала детские больницы, светилась перед телекамерами и давала комментарии журналистам. Однако за 10 лет правления мужа страной выучить украинский язык первая леди Украины так и не смогла - или же не сочла нужным. Поэтому большинство украинцев запомнили ее по шикарным шубам и гневной реплике "Говорите со мной по-русски".

Жена Виктора Ющенко Екатерина активно поддерживала своего мужа и во время Оранжевой революции, и уже после его вступления на пост президента. Большое внимание Екатерина уделяла развитию украинской культуры, в интервью часто подчеркивала, как важны для нее национальная память и поддержание традиций. Кроме того, она создала благотворительный фонд и занималась строительством детской больницы, однако этот проект завершить так и не удалось.

Виктор Янукович на публике с женой практически не появлялся. Видимо, его пресс-службе хватало проблем с эксцентричными высказываниями главы государства и совсем не хотелось разбираться еще и с "перлами" его супруги. Но хоть Людмила Янукович и жила в Донецке и практически не участвовала в публичной жизни, ее песенку про "оранжевое небо" и "наколотые апельсины", а также легендарное "Батя, я стараюсь!" украинцы помнят до сих пор.

Жена пятого президента Марина Порошенко "работала" первой леди очень активно. Она совершала заграничные визиты, принимала иностранных гостей, а также активно продвигала проект инклюзивного образования. Под ее руководством была создана специальная государственная программа обучения детей с инвалидностью в среднеобразовательных школах.Первая леди даже вела утреннюю зарядку на одном из телеканалов.

Нынешняя первая леди Елена Зеленская сначала не могла определиться, чем именно ей заниматься на этом посту. В одном из интервью она рассказывала, что редактирует мужу президентские речи, позже принялась за проект о внедрении правильного питания в школах, а также за развитие сети украиноязычных аудиогидов в музеях мира. Сейчас же Елена занимается вопросом безбарьерности в украинском образовании.

Что же будет в новом законе о статусе первой леди

Сложно представить, что имел в виду Зеленский, когда рассказывал о законопроекте об официальном статусе первой леди. В такой формулировке может прятаться что угодно - от обязанностей активно участвовать в жизни страны до формальных требований относительно одежды и "правильного этикета".

Если ввести в поисковике Google фразу "первая леди", то первыми система выдаст подборку статей в стиле "Топ самых стильных первых леди", "Самые красивые первые леди мира", "Непростительные ошибки в стиле первых леди" или же "Первые леди без макияжа: опубликованы ШОКИРУЮЩИЕ фото". Большинство СМИ активно освещают одежду, прически и туфли жен первых государственных лиц, лишь походя рассказывая об их деятельности.

Первым леди во всем мире достается, в первую очередь, критика. Их критикуют за все - яркий стиль одежды или же, наоборот, его отсутствие, неосторожные высказывания или отрепетированные речи, выражение лица - слишком веселое, слишком грустное, слишком усталое, да и просто - слишком; их корят за прошлое (сколько шуму поднялось в СМИ вокруг откровенных фотосессий Мелании Трамп и Карлы Бруни Саркози!), пассивность в общественной жизни или же слишком активное участие в решении политических и социальных вопросов. У первой леди нет позиции по этому вопросу? Да это же безответственно! Жена президента высказала свое мнение? Ох, ну это еще хуже, ни в какие ворота не лезет, правда же!

Сама дискуссия вокруг поста первой леди своего рода атавизм. Твой муж получил новую работу и из-за этого должна срочно бросить все, перечеркнуть старую жизнь, бросить привычную среду и работу, и заниматься чем-то совсем другим. Тем, что тебе Зеленский в законе прописал.

Ситуация парадоксальна. В то время, когда женщины во всем мире борются за право быть собой, первые леди этого же права часто лишены. Будь ты трижды кандидатом наук или подающим надежды инженером после избрания твоего мужа президентом все будут обсуждать только твои туфли и стоимость часов. Такова цена публичности.

Любопытно будет посмотреть, что чета Зеленских напишет в своем законопроекте и как в нем будут определяться не только права и обязанности, но и социальные и гендерные аспекты. А что, если у президента нет жены, а есть девушка, с которой они пока вместе даже не живут? Что, если у него есть гражданская жена? А если президентом станет женщина, ее муж превратится в "первого ледя"? Над Александром Тимошенко, к примеру, по этому поводу подтрунивают последние лет 15.

В консервативной Украине, где даже Стамбульскую конвенцию ратифицировать не могут из-за коварно притаившегося в тексте слова "гендер", сложно представить президента-гея. Но мир меняется и, кто знает, возможно, когда-то это станет возможным. Что тогда? Статус первой леди будет распространятся на партнера, пока официальные однополые браки в стране запрещены?

Вопросов пока больше, нежели ответов. Но миру, кажется, пора отцепиться от первых леди и позволить им наконец быть только теми, кем они сами хотят быть. И уж тем более не создавать для них специальный закон, как бы того не хотелось Владимиру Зеленскому.