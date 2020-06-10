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Зеленский хотел сам заразиться коронавирусом, показав своим примером, как это, но от этой идеи отказались
15:47 09.06.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не боится коронавируса и даже хотел специально заразиться им, чтобы своим примером показать украинцам, как это, но от этой идеи отказались.
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали: это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессухи. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем", - сказал он в интервью "Украинской правде" во время поездки в Хмельницкую область 3-4 июня.
Зеленский отметил, что от этой идеи отказались, решили, что это "слишком и перебор". "Это не сложно было сделать. Но меня, конечно, семья бы не простила. Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы", - указал он.
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