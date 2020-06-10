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Информация об агентстве
Зеленский решил назначить Демченко в СНБО и комитет по разведке — источники в ОП
15:46 09.06.2020 |
Как сообщили ZN.UA источники в Офисе президента, с подачи главы ОП Андрея Ермака Владимир Зеленский принял решение о назначении Руслана Демченко вторым первым замом секретаря СНБО Украины, а также главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.
Как ранее сообщало ZN.UA, опытный дипломат Руслан Демченко во времена президента Виктора Ющенко работал в президентском аппарате. Во времена президента Виктора Януковича Демченко занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины. Во внешнеполитическом ведомстве он курировал российское направление и участвовал в подготовке харьковских соглашений. Во времена президента Петра Порошенко Демченко был советником главы государства и работал вместе с ним над документами "первого Минска".
Поскольку во времена президентства Януковича Демченко работал первым замом главы МИД Украины, он подпадает под действие закона о люстрации.
На сегодняшний день Р.Демченко является советником президента Зеленского. Он занимается "минским процессом" и освобождением заложников, удерживаемых Россией. По информации источников ZN.UA, по настоянию Ермака и Демченко Киев в рамках проводимых обменов "удерживаемых лиц" передает российской стороне осужденных за терроризм и государственную измену. Взамен украинская сторона получает не только заложников, задержанных оккупационными властями на территории "ДНР/ЛНР" за проукраинскую позицию, но и людей, совершавших уголовные преступления и сражавшихся в рядах пророссийских боевиков.
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