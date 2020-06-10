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Кадровый голод, или Какая разница. Почему на властные кресла нет желающих
13:39 09.06.2020 |
Почему на должности в правительстве и Офисе Президента соискатели не стоят в очереди.
Из всех проблем, которые обсуждал президент на своей прошлой пресс-конференции, меня, как человека из бизнеса, больше всего изумила его беспомощность в размышлениях про кадровый голод и отсутствие очереди из кандидатов на крутые должности. Эта тема близка всем менеджерам, однако...
Я глубоко уверен в том, что люди идут работать в ту или иную компанию только по двум основным причинам - это деньги и моральное удовлетворение, все остальные причины - это производные от этих двух (вопрос работы исключительно за деньги пока опустим, это очень сложная социальная тема).
Любой соискатель, принимая решение присоединиться к той или иной компании, всегда смотрит на ценности компании, определяет импонирует ли ему точка зрения руководителя, претендент соотносит свои личные планы и амбиции с планами и амбициями компании. Если это всё совпадает - претендент становится работником и дальше он движется вместе с компанией в одном направлении.
Чтобы соискатель смог принять решение о работе - ему необходимо знать про компанию много самой разной информации, но он не сможет принять адекватное решение, если информация либо отсутствует, либо она артикулируется крайне запутанно, неконкретно и часто кардинально меняется.
Вот мы, например, в Синэво, с самого нашего первого дня четко и однозначно поставили себе цель - быть самой большой и крутой лабораторией в Украине. Мы даже набрались наглости сформулировать эти наши "забаганки" в нашей миссии, которую мы написали на куче табличек и развесили по всем комнатам офиса и лаборатории на самых видных местах:
"Лаборатория Синэво предоставляет необходимую информацию о состоянии здоровья пациентов, используя современные методы лабораторной диагностики. Мы, делая лабораторные исследования доступными в национальном масштабе, способствуем улучшению состояния здоровья населения и развитию системы Здравоохранения Украины."
Для 2008 года это было чрезмерно нагло и запредельно амбициозно как для мелкого, никому неизвестного новичка!
Для постоянного напоминания себе и остальным, кто есть наша цель, кого именно мы должны догнать и обогнать, мы, в то время, очень много лет назад, даже повесили в комнате менеджмента настоящую большую мишень для дартса с логотипом нашего основного конкурента тех времен. Да, мы постоянно метали дротики в мишень, обсуждая бизнес вопросы, и мы постоянно фокусировались на цели. Ежеминутно!
Когда ты, как руководитель, четко декларируешь цель и стратегию компании, демонстрируешь ее ценности и культуру, ты всегда сможешь подобрать под это сотрудников, желающих достичь цели вместе с тобой.
Поэтому, если бы я был претендентом на место министра культуры Украины, то я бы в первую очередь смотрел бы на то, какие ценности и цели декларирует мой будущий работодатель и для принятия решения я бы хотел узнать ответы на вопросы:
- государственный язык в Украине должен быть только один единственный - украинский или какая разница?
- события 1932-1933 годов в Украине - это трагедия и геноцид народа Украины или это всё "Сеньор-Голодомор"?
- Украина рада приветствовать деятелей культуры страны, напавшей на Украину в 2014 и захватившей часть наших территорий, или у нас в стране есть четкое понимание, что культура - это мощное оружие и в современном мире - одно из приоритетных направлений обороны страны от внешней агрессии?
Без четких ответов на вопросы про ценности и цели "генеральный директор" Украины никогда не сможет найти себе сотрудника на вакантную должность. Ответы предопределяют кто именно придет и согласится работать, человек с какими ценностями и взглядами займет вакантную должность.
Скажи куда ты идешь и ты увидишь, кто твои попутчики. А по тому, кто идет с тобой - все поймут куда ты хочешь нас привести.
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