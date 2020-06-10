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Генсек НАТО назвал РФ первой среди вызовов для Альянса на ближайшее десятилетие
08:56 09.06.2020 |
Генсек НАТО Йенс Столтенберг представил свое видение будущего Альянса на ближайшие десять лет - военная активность России названа в числе крупнейших вызовов.
Об этом сообщили "Европейской правде" в пресс-службе НАТО.
"Россия продолжает свою военную деятельность непрерывно. ИГИЛ и другие террористические группировки набираются смелости. Дезинформацию и пропаганду продвигают как государственные, так и негосударственные субъекты. А подъем Китая в корне меняет глобальный баланс сил", - сказал генсек, очертив основные вызовы, перед которыми оказался НАТО.
По словам Столтенберга, пандемия COVID-19 только усилила существующие тенденции и напряженность.
Чтобы справиться с этими вызовами, а также с растущим числом невоенных угроз, таких как пандемии, кибератаки, дезинформационные и пропагандистские кампании, как утверждает Столтенберг, Альянс должен не только укрепить свое военное сотрудничество, но и стать более политическим объединением.
Он призвал лидеров работать вместе более тесно, чтобы достичь "консенсуса как можно быстрее и более систематически".
"Использование НАТО в большей степени политически также означает использование более широкого спектра инструментов", - добавил он, имея в виду экономические и дипломатические средства.
"На самом деле НАТО - это единственное место, которое каждый день объединяет Европу и Северную Америку. То, что нам нужно, - это политическая воля использовать НАТО. Принимать решения, когда это необходимо, действовать в интересах нашей общей безопасности", - сказал генсек.
Столтенберг также призвал Альянс принять более глобальный подход, учитывая вызовы, стоящие перед ним.
"Нам нужно еще теснее сотрудничать с государствами-единомышленниками, включая Австралию, Японию и Южную Корею. Надо установить нормы и стандарты в космосе и киберпространстве, в новейших технологиях и глобальном контроле над вооружениями и в конечном счете встать на защиту мира, построенного на свободе и демократии, а не на страхе", - заявил он.
"Мое видение НАТО-2030 состоит не в том, чтобы заново создавать НАТО. Речь идет о том, чтобы сделать наш сильный союз еще сильнее. Сильным в военном отношении. Сильнее политически", - подчеркнул генсек.
Выступление Столтенберга, в котором он изложил свое видение НАТО-2030, совпало по времени с сообщениями о том, что США планируют сократить численность своих войск, дислоцированных в Германии.
Американские солдаты в Европе считаются сдерживающим фактором для России.
Президент США Дональд Трамп резко критиковал НАТО с момента своего избрания в 2016 году и особенно критиковал европейские страны, которые он обвиняет в том, что они не выделяют на оборону достаточные средства.
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