Трагедия МН17: в Нидерландах начался второй блок слушаний

Окружной суд Гааги в понедельник, 8 июня, возобновил слушания по делу о крушении пассажирского авиалайнера "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который летом 2014 года выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом. Заседание проходит в охраняемом судебном комплексе у аэропорта Схипхол под Амстердамом. В связи с пандемией коронавируса был принят ряд ограничительных мер.

Так, пять судей, ведущих процесс, разделены стеклянными перегородками, адвокаты и родственники погибших разместились в зале с соблюдением норм социального дистанцирования. В помещение, где проходят слушания, допустили лишь ограниченное число людей.

Присутствующие находятся на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Тех, у кого отмечены легкие симптомы простуды или высокая температура, в здание не попали. Для слушаний открыли только зал D, в котором непосредственно идет процесс, а залы A, B и C решено было оставить закрытыми.

Помимо судей, секретарей и прокуроров на заседании разрешили присутствовать максимум двум адвокатам родственников и ограниченному числу представителей прессы. Как уточняет агентство "Интерфакс-Украина", в рассчитанном на 500 человек пресс-центре смогли работать лишь около 30 журналистов.

Суд подводит итоги первого блока слушаний

Заседание 8 июня носило, главным образом, процедурный характер, в ходе него обозначаются дополнительные следственные мероприятия, которые еще необходимо провести, прежде чем судьи перейдут к рассмотрению по существу.

В рамках второго блока заседаний суд, в частности, подводит итоги того, что обсуждалось на предыдущих слушаниях, а также обращает внимание на новые подвижки. "Защита и адвокаты родственников получат возможность обратиться к суду. Кроме того, прокуратура опишет уголовное расследование. Ожидается, что их презентации займут несколько дней. В конце этого блока слушаний суд примет любые необходимые решения и будет ожидать следующего блока слушаний, который начнется 31 августа 2020 года", - поясняли ранее в пресс-службе суда.

По данным присутствующего на заседании корреспондента Reuters, адвокаты также планировали запросить больше времени для подготовки материалов.

Обвиняемые по делу

Обвиняемыми по делу проходят трое россиян - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин, генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов - и гражданин Украины Леонид Харченко. Ни один из четырех обвиняемых на процессе не присутствует.

Как ожидается, второй блок слушаний продлится до 3 июля.

Законы Нидерландов позволяют привлечь к ответственности названных подозреваемых, хотя "сами они не нажимали на кнопку (пуска ракеты ЗРК "Бук". - Ред.)", отмечал глава национальной полиции и один из руководителей JIT Вильберт Паулиссен. Согласно выводам следствия, Гиркин и трое других способствовали прибытию военной техники из РФ и координировали действия ЗРК, сыграв таким образом "ключевую роль в убийстве 298 человек".

Сбит военной ракетой

До сегодняшнего дня никто не взял на себя ответственность за катастрофу "Боинга-777". После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT), которая несколько лет вела расследование, а с 2016 года начала информировать общественность о ходе следствия.

Эксперты JIT пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом 17 июля 2014 года сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса "Бук", а ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском и вскоре после трагедии был вывезен через границу на территорию РФ.