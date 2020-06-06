Сегодняшняя торговля на межбанке оказалась самой крупной с начала месяца. «Нафтогаз» заставили спасать госбюджет

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Валютная неделя на межбанке завершилась новым удешевлением доллара. 5 июня его курс опустился 8 копеек, и рынок закрылся на 26,585-26,60 грн/$. На наличном рынке "американец" потерял сразу 10 копеек: средний курс продажи оказался в рамках 26,70-26,80 грн/$, покупки - 26,40-26,55 грн/$.

Курс евро на мировом рынке прыгал целый день: взлетал до $1,1321/€ и проваливался к $1,1284/€, но к вечеру произошла коррекция и торговля завершилась на $1,3062/€. Украинские обменники отреагировали на это ростом среднего наличного курса на 10-15 копеек. На продаже евро вошел в рамки 30,0-30,35 грн/€, на покупке - на 29,70-29,80 грн/€.

"Перед праздничными выходными возобновился спрос населения на валюту. Если вчера больше брали евро, то сегодня подрос спрос и на доллар. Ощутимо, это сказалось на оптовых ценах. С утра крупные партии наличной американской валюты уходили по 26,64 грн/$, а к вечеру она подорожала до 26,69 грн/$", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Сегодняшняя торговля на межбанке оказалась самой крупной с начала месяца. Объем торгов подрос со вчерашних $170 млн сразу до $320 млн. Почти две трети валюты приобрел Нацбанк, сегодня он сделал саму крупную закупку в июне - $220 млн.

"Основным и постоянным покупателем доллара выступал Нацбанк, который неоднократно заключал сделки. Сначала по 26,6 грн/$, а затем по 26,59 грн/$", - уточнил для "Страны" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Ситибанк уступил место регулятору, и его с покупкой доллара сегодня не видели.

На продаже безналичной валюты второй день подряд доминировал НАК "Нафтогаз". По словам казначеев, именно он и продал в резервы НБУ $220 млн. Такой себе междусобойчик. Рассказали, что НАК конвертировал не только доллар от газового транзита, но и часть выплат по стокгольмскому арбитражу, которые получил еще в декабре 2019 года. Госкомпанию настойчиво попросили пополнить бюджет (покрыть дефицит), и она не смогла отказать правительству.

Остальной валютный рынок (кроме "Нафтогаз" vs Нацбанк), на всю страну, составил лишь $100 млн. Большой активности импортеров на покупке доллара до сих пор не ощущается.

Оживление валютного спроса ожидается в будущую среду, 10 июня. Правда, не за счет бизнеса, а из-за ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). В этот день произойдет крупное погашение гривневых гособлигаций - сразу на 7,2 млрд грн. К тому же в этот день будет погашение процентов (купонов) по старым ОВГЗ - на 926 млн грн. Совокупно на финансовый рынок выльется 8,1 млрд грн. И часть этих средств может конвертироваться в доллар и выводиться из Украины. Иностранцы пересматривают свои лимиты на нашу страну, но в наши долговые бумаги не вкладываются так активно, как год назад. Выжидают.

Главными скупщиками новых ОВГЗ стали украинские банки. И на следующей неделе от них ждут крупных приобретений гособлигаций: Минфин вчера заявил о готовности разместить 5 безлимитных гривневых выпусков бумаг, и один - в евро.

"9 июня может состояться достаточно крупное размещение ОВГЗ. Думаю, до 10 млрд грн. Гособлигации будут скупать банки, которые не рискуют активно кредитовать до окончания эпидемии коронавируса. Им не во что сейчас вкидываться - в основном в ОВГЗ. Иностранцы пока не скупают долговые бумаги, но может быть их отношение поменяется после официального подписания нового кредитного соглашения между Украиной и МВФ в ближайший вторник. Кстати, после предварительной оценки нового меморандума финансисты сделали оптимистический вывод - считается, что наша страна сможет выполнить новые требования, и получить не только первый, но и второй кредитный транш МВФ", - отметил Василий Невмержицкий.

Невзирая на ожидаемый рост спроса на доллар после крупного погашения ОВГЗ, эксперты не прогнозируют подорожания "американца" на следующей неделе. Наоборот. Во вторник, 9 июня, прогнозируют дальнейшее укрепление гривны - движение к 26,50 грн/$.

Для этого будет две причины:

* От НАК "Нафтогаз" ждут дальнейших валютных продаж, причем, говорят, что в крупном объеме. Правительству нужна помощь с наполнением бюджета, и госкомпания станет ключевым донором по этой части.

* Положительная новость от совета директоров МВФ о подписании с Украиной кредитного соглашения на $5 млрд грн на 18 месяцев и выделение первого транша на $1,9 млрд.