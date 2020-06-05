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Виталий Портников: Как можно забыть о лжи?
09:56 05.06.2020 |
После возвращения украинской делегации из Германии вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предложил "забыть" о создании консультативного совета, в котором на паритетных началах заседали бы представители Украины и оккупированных территорий, а представители России, Германии, Франции и ОБСЕ присутствовали бы в качестве наблюдателей.
Это заявление позволяет предположить, что в Берлине Андрей Ермак и другие представители украинского руководства получили столь жесткий отпор с немецкой стороны по вопросу о создании консультативного совета, что решили больше никогда к этой теме не возвращаться.
Но интересно другое: а вот если бы немцы с французами согласились бы? Означало бы это, что представители легитимной украинской власти встречались бы на заседаниях консультативного совета с представителями марионеточного руководства "народных республик", а Россия бы "посредничала", доказывала, что у нас не оккупация, а "внутренний конфликт"? Как получается, что серьезные стратегические ошибки совершают украинские руководители, а спасать честь нашей страны должны немецкие и французские дипломаты и неравнодушные к будущему собственной страны украинцы? Как об этом можно забыть?
Как можно забыть о том, что Андрей Ермак в качестве главы офиса президента Украины поставил подпись под решением о создании консультативного совета вместе с чиновниками оккупационных властей "народных республик" - таким образом, фактически признав их в качестве представителей населения оккупированных территорий?
Как можно забыть о том, что глава офиса президента не понес никакой ответственности за свои действия, а Владимир Зеленский продолжает публично защищать своего соратника от неудобных вопросов?
Как можно забыть о том, что после имитации с созданием консультативного совета украинское руководство занялось новой имитацией, не менее рискованной - расширением состава делегации в Минске за счет действующих чиновников и депутатов нашей страны. И это при том, что Россия свою делегацию расширять не собирается, зато уже давно привозит на переговоры "министров" и "депутатов" "народных республик". И получается, что наши министры и депутаты станут по факту собеседниками этих "министров и депутатов"?
Как можно забыть о том, что с момента избрания Владимира Зеленского президентом Украины любые действия нашей страны в переговорах с Москвой будто случайно создают возможность для доказательства главного кремлевского тезиса - что у нас тут "внутренний конфликт"?
Как можно забыть, что во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский лгал украинцам, когда уверял их, что это Порошенко не хочет прекращения войны, а на самом деле все очень просто - "нужно просто перестать стрелять"? И что можно договориться с Путиным, который тоже хочет прекращения войны?
Как можно забыть о том, что даже сейчас, когда эта чудовищная ложь стала очевидной для каждого, Зеленский не хочет извиниться за нее перед украинцами? Продолжает настаивать на двусторонних встречах с Путиным?
Как можно забыть о том, что миллионы украинцев продолжают хотеть жить в этом море лжи и имитации, отбирая тем самым даже саму надежду на лучшее будущее у себя самих, своих детей и внуков?
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