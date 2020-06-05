Между европейскими ценностями и «русским миром»: Что скрывается за назначением новых министров культуры и образования

Юрій Васильченко / Depo.ua

Ольга Стефанишина стала вице-премьером по евроинтеграции, а нардеп Александр Ткаченко возглавил Минкульт. На очереди - назначение главы Минобразования, им может стать Сергей Шкарлет. Жизнеописания новых чиновников свидетельствуют об интересной детали.

Ольга Стефанишина уже несколько лет делает карьеру в сфере евроинтеграции: с марта по декабрь 2017 года она работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина, в декабре 2017-го была назначена на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. В выступлении в парламенте новая чиновница обозначила свои задачи: формирование внутренней позиции Украины относительно формата и объема пересмотра политико-экономического соглашения об ассоциации, налаживание взаимодействия в формате правительство - парламент - президент по разработке, реализации и выполнению решений в соответствии с соглашениями годовых национальных программ Украина - НАТО на основе наших национальных интересов.

Задачи ясны, однако есть два больших "но". Первое - возможности этой должности весьма ограничены. Второе - выполнение планов будет зависеть не только от профессионализма Стефанишиной, которая, очевидно, намерена активизировать евроинтеграционные процессы, но и от внутренней ситуации в Украине. Быстро сближаться с ЕС или НАТО можно тогда, когда наши западные партнеры убедятся, что это не имитация, что внутри страны происходят прежде всего ценностные изменения, которые подтвердят незыблемость курса государства на Запад. Иначе мы в сторону ЕС будем семенить, а вице-премьер по евроинтеграции просто некоторое время будет оттенять колебания украинской власти между европейскими ценностями и "русским миром".

А на то что такие колебания вероятны, могут указывать назначение в Минкульт Александра Ткаченко и потенциальное назначение в Минобразования Сергея Шкарлета. Напомним: Ткаченко в 2008 году работал заместителем гендиректора телеканала РЕН-ТВ в Москве, затем в течение более чем десяти лет - гендиректором группы телеканалов "1+1 Media". Во времена Виктора Януковича Институт массовой информации и Независимый медиа-профсоюз включили его в десятку крупнейших врагов украинской прессы в 2012-2013 годах за, как указывали составители антирейтинга, публикацию фальшивых новостей в агентстве УНИАН и давление на журналистский коллектив. Вместе с ним в этом топе оказались сам Янукович, тогдашние премьер Николай Азаров, министр внутренних дел Виталий Захарченко, первый вице-премьер Сергей Арбузов, генеральный прокурор Виктор Пшонка - люди, которые после Майдана сбежали на Россию.

Также можно вспомнить, как Ткаченко в компании с Савиком Шустером, Андреем Куликовым (представлял ICTV), Евгением Киселевым (тогда работал на "Интере"), Игорем Гужвой, на то время - главредом газеты "Сегодня" (в январе 2018-го покинул Украину после попыток его посадить), политконсультантом Михаилом Подоляком, который занимается имиджем Андрея Ермака, а на тот момент представлял "Обозреватель", посетили резиденцию Януковича в Межигорье. Медиа-сообщество отреагировало на такое событие негативно, назвав СМИ, которые представляла эта группа избранных, лояльными к тогдашнему хозяину Банковой.

Конечно, визит к Януковичу в Межигорье не означает, что Ткаченко был ярым сторонником политики "регионалов", скорее это признак тогдашней политической позиции владельца "плюсов" Игоря Коломойского. Однако возникает вопрос: где "заканчивается" Ткаченко-медиа-менеджер, который оценивает успешность продукта по рейтингам и цифрам прибыли, и начинается государственный деятель. Ведь не следует забывать, что в ведении Минкульта находится и информационная политика, которая не должна осуществляться в парадигме "какая разница" или с позиций одного отдельно взятого олигарха. Поэтому, например, настораживает тот факт, что Ткаченко в качестве депутата был среди инициаторов пересмотра языкового закона. Если он на новой должности будет гнуть эту же линию, то о каком государственной информационной политике в противостоянии российской гибридной войне может идти речь?

Еще больше вопросов у гражданского общества вызывает фигура Сергея Шкарлета. Поддерживал Януковича, баллотировался от Партии регионов в депутаты Черниговского областного совета, но в 2015-м сменил политическую ориентацию и баллотировался уже от "Блока Порошенко". Сейчас он в "зеленой" команде. Что это, как не политическое флюгерство и конформизм? Бывшая министр образования Анна Новосад предостерегала: Шкарлета поддерживают ректоры отдельных вузов, которые надеются, что он сможет провести через правительство желаемые для них изменения - отмена ВНО на поступление после колледжей; ограничение ВНО на магистратуру; отмена KPI для ректоров; отмена индикативной себестоимости; отмена финансирования университетов по результатам их деятельности. То есть фактически речь идет о ревизии образовательных реформ, осуществленных за последние шесть лет. Эти и другие реформы поддерживались нашими западными партнерами, отдельные проекты МОН реализовались за счет грантов, поэтому откат в прошлое будет воспринят негативно.

Сейчас можем констатировать изменение стратегии власти в подборе кадров в правительственную команду. Если в Кабмине Алексея Гончарука преобладали так называемые соросята, которые ориентировались на западное партнерство, то в нынешнем правительстве подбирается компания из людей, которые ориентируются по идеологическими ветрам, дующим с Банковой. Особенно хорошо это будет видно по гуманитарной политике, которая формирует ценности и взрослых украинцев, и будущих избирателей. Именно поэтому должности министров культуры и образования такие важные, и именно поэтому к ним приковано повышенное внимание активной части общества. Вспомните, сопротивление режиму Януковича началось с "Антитабачниковской" кампании, которая стартовала в марте 2010 года. Четыре года спустя Янукович и его окружение, включая Дмитрия Табачника, убежали из Украины. Сейчас же видим, что руководить Минкультом и Минобразования ставят людей, к которым уже в начале возникают вопросы не столько профессиональные, сколько мировоззренческие. А дальше вопросов будет больше. И не только у активных граждан Украины, а и у европейских партнеров.