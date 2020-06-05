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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

И без того недюжинные способности приписывать себе чужие заслуги Зеленский творчески развивает

09:25 05.06.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

На деньги бюджетов всех уровней будет строиться важнейший элемент предвыборной кампании «слуг народа» перед местными выборами 25 октября.

Двухдневная рабочая поездка Владимира Зеленского в Хмельницкую область, состоявшаяся 3-4 июня, стала первой из целой серии его поездок в рамках предвыборной кампании партии "Слуга народа" перед местными выборами. Эти выборы должны пройти 25 октября; до них осталось еще 140 дней, то есть 20 недель. А значит, если делать поездки раз в неделю, то можно успеть после Хмельницкой объехать еще 20 областей. Чтобы объездить все 24 области без исключения, придется несколько таких поездок провести в спаренном режиме - по две области за одну неделю.

Ради второго срока

Наверное, могло бы вызвать удивление, зачем Зеленский решил столько явно и столь крепко пристегнуть себя к предвыборной кампании "слуг народа" на местных выборах. Ведь рейтинг этой партии гораздо ниже рейтинга самого Зеленского, а рейтинг местных команд "слуг народа" - еще ниже.

На Банковой, конечно, владеют социологией. И потому уже распрощались с надеждами на то, что эта партия сможет повторить свой прошлогодний парламентский успех и повсеместно завоюет более половины мандатов в областных, городских, районных советах.

Однако есть одна идея, которая полностью овладела самим Зеленским и его офисом. Это идея второго срока Зеленского. Если местные элиты увидят, что второй срок Зеленского неизбежен и неотвратим, тогда, уверены на Банковой, они будут безропотно слушаться Зеленского при любых результатах местных выборов.

Именно поэтому Зеленский впрягся в предвыборную кампанию "слуг народа". Он работает не на эту партию, а на свой второй срок. На Банковой рассчитывают, что при активном участии Зеленского партия "Слуга народа" сможет сохранить лидерство по интегральному уровню поддержки. То есть что эта партия на выборах в областные советы и Киевсовет суммарно получит больше голосов, чем любая другая партия. И это, полагают на Банковой, будет достаточным основанием для того, чтобы Зеленский объявил себя абсолютным лидером электоральных симпатий и подтвердил свое намерение пойти на второй срок (вопреки своим же официальным предвыборным обещаниям).

Миллиарды на пиар

Впрочем, это теория. А на практике для реализации этого плана нужны очень большие деньги.

Поначалу у Зеленского не предполагали, что местные выборы обойдутся очень дорого. Расчет был, наоборот, сделать все дешево и быстро, пока рейтинг Зеленского и его партии был высок. Прошлой осенью "слуги народа" были уверены, что местные выборы, как и парламентские, будут проведены досрочно. Ожидалось, что они пройдут весной - если не в марте, то хотя бы в мае.

Однако по мере приближения весны становилось все более ясно, что провести местные выборы на полгода раньше срока не удастся. И что сохранить до осени высокую популярность "слуг народа" не удастся тоже. Вот тогда на Банковой стали думать, как купить народную любовь за деньги.

О найденном решении Зеленский объявил 11 февраля. Он анонсировал, что 1 марта начинается реализация проекта "Большое строительство".

Первоначально это был исключительно проект строительства дорог. Зеленский сообщил, что в текущем году планируется обновить 4 тыс. км дорог государственного значения, на это предусмотрено более 85 млрд грн. Кроме того, Зеленский приписал себе планы строительства местных дорог. "Мы ставим перед собой цель построить в этом году 2,5 тыс. км дорог местного значения. Для достижения этой цели есть выделенные рекордные 22,2 млрд грн. Это на 70% больше, чем было потрачено в 2019 году", - поведал Зеленский, умолчав о том, что строительство дорого местного значения финансируется не из государственного, а из местных бюджетов.

Иными словами, заслуги местных советов Зеленский приписал себе. Фактически это пиар-мошенничество в корыстных целях - ради повышения своего собственного рейтинга и рейтинга своей партии, которая, подчеркнем, сейчас нигде в местных советах не руководит, а значит, нигде не решает вопросов о распределении средств местных бюджетов.

Такой нехитрый способ присваивания чужих заслуг очень понравился Зеленскому. И очень быстро проект "Большое строительство" помимо строительства дорог охватил еще и почти все остальное строительство, ведущееся на деньги как государственного, так и местных бюджетов.

2 марта тогдашний премьер Алексей Гончарук объявил, что проект "Большое строительство" стартовал. Премьер похвастался, что в планах на текущий год по этому проекту наряду со строительством дорог также строительство более 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц".

Фестиваль обещаний

Отметим, что это позволило многократно нарастить обещания насчет новых рабочих мест. Если 11 февраля Зеленский рассказывал, что масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 тыс. новых рабочих мест, то 2 марта Гончарук пообещал уже 150 тыс. новых рабочих мест (в 12,5 раз больше), которые якобы создаст правительство благодаря проекту "Большое строительство".

Правда, уже 4 марта правительству Гончарука пришлось уйти. Воплощение пиар-задумки Зеленского легло на плечи правительства Дениса Шмыгаля. Реализация проекта затормозилась на пару месяцев из-за карантина. Так что сейчас о каких-то реальных достижениях говорить явно рано.

Но это не мешает президенту и премьеру заявлять о еще более грандиозных планах. 28 апреля Шмыгаль объявил, что в текущем году в рамках проекта "Большое строительство" правительство планирует в одно только дорожное строительство вложить 100 млрд грн. По словам премьера, это позволит создать не менее 170 тыс. новых рабочих мест (заметим, это в 14,2 раза больше, чем пообещал Зеленский 11 февраля), в том числе в смежных отраслях.

Уже есть интерактивная карта проекта "Большое строительство", где можно полюбоваться всеми обещаниями Зеленского и Шмыгаля: по дорогам, детсадам, школам, стадионам, амбулаториям, больницам. Все это - и то, что успеют построить, и то, что не успеют, - будет предъявляться на местных выборах как заслуга Зеленского и "слуг народа".

Не зря говорится, что аппетит приходит во время еды. 20 мая Зеленский на пресс-конференции решил дать народу еще обещаний - жалко, что ли. Он объявил, что намерен найти финансирование в размере $3 млрд (то есть еще около 80 млрд грн) на строительную программу по восстановлению мостов по всей стране. Эти обещания тоже вовсю будут пиариться на местных выборах.

Эксперимент над Хмельницкой областью

Испытательным полигоном для предвыборных технологий Зеленского и "слуг народа" на предстоящих местных выборах как раз и стала Хмельницкая область. Зеленский опробовал там разные пиар-придумки.

Например, серьезной проблемой было то обстоятельство, что большинство объектов, которые сейчас строятся, будут сданы в лучшем случае лишь за месяц-два до выборов. Решение найдено простое, как Саакашвили: Зеленский будет объезжать строящиеся объекты и пиариться на них так, словно они уже построены.

Именно так он поступил 3 июня: ознакомился с ходом строительства детского сада в с. Давыдковцы Хмельницкого района. Сейчас здание готово на 65%, и к 1 сентября объект сдадут в эксплуатацию. По крайней мере, так обещает Зеленский. В телерепортаже люди увидели, как Зеленскому докладывают, что общая стоимость проекта составляет более 27 млн грн. А о том, что это деньги не только государственного, но и местных бюджетов, - по телевизору сказать забыли, людям это знать не обязательно.

Свои и без того недюжинные способности приписывать себе чужие заслуги Зеленский творчески развил при посещении лаборатории микробиологических исследований Хмельницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины. Прикол в том, что, как утверждают местные источники, медики были одеты в защитные костюмы от благотворительного фонда Петра Порошенко. И тесты по коронавирусу они используют от того же фонда.

Также Зеленский воспользовался поездкой в Хмельницкую область для раздачи новых обещаний. На роль счастливых везунчиков были избраны студенты. Зеленский рассказал, что в ходе встречи с ректорами ведущих вузов 2 июня он узнал об одной из больших проблем высшего образования - отсутствии студенческих общежитий с качественными условиями. "Мы сейчас будем говорить с Министерством инфраструктуры, Премьером и Минрегионом о том, чтобы к "Большому строительству" добавить строительство общежитий в Украине", - заявил Зеленский.

В общем, вся Украина теперь - "Большое строительство". А Зеленский - "Большой строитель". И этот большой спектакль на народные деньги будет длиться еще 20 недель - до выборов.
 

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