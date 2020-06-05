Доллар падал на межбанке 4 июня из-за новых продаж «Нафтогаза»

Безналичный доллар пробивает курсовое дно и выходит на новые уровни. 4 июня его курс на межбанке опустился на 6 копеек, и закрепился в рамках 26,675-26,68 грн/$. Наличные ценники потеряли 5 копеек: средняя цена "американца" в кассах оказалась на продаже в рамках 26,80-26,90 грн/$, на покупке - 26,55-26,65 грн/$.

Курс евро на мировом рынке лихорадило целый день: утренняя торговля начиналась на уровне $1,1232/€, к обеду рынок достиг $1,1267/€, а к 15 часам произошел резкий взлет на $1,1357/€. Это максимум сегодняшнего дня (за ним последовала вечерняя коррекция к $1,1328/€), который спровоцировали заявления Европейского Центробанка.

Он сегодня принимал решения по ставкам, которые в итоге оставил на старых уровнях:

* цену рефинансирования - на 0%;

* цену по стабкредитам банков - на 0,25% годовых;

* ориентир по депозитным ставкам - на 0,5%.

Так в Европе решили спасать экономику от коронавируса - дешевыми кредитами.

А еще ЕЦБ заявил о расширении экстренной программы по скупке проблемных активов, и это очень важно. Если изначально на нее предполагалось потратить €600 млрд, то сегодня эту планку подняли до €1,35 трлн. Это, кстати, то, что просят наши банки и бизнес у украинского Нацбанка - выкупить долги по кредитам, которые бизнес не в состоянии гасить из-за эпидемии COVID-19. Тогда банки смогут покрыть свои убытки и спокойнее выдавать новые займы: они будут понимать, что их поддержат в критической ситуации. Но наш регулятор категорически от этого отказывается. Ведь тогда придется взять на себя большую политическую ответственность и запустить серьезный инфляционный и девальвационный маховик. Выкуп "проблемки" - это открытая денежная эмиссия.

Именно двукратное увеличение объема выкупа проблемных активов от ЕЦБ и вдохновило сегодня инвесторов, вкладывающихся в европейские активы: они поняли, что не все пропало и власти поддержат бизнес. Поэтому активизировались покупки евровалюты и акций компаний ЕС. Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,09%, немецкий DAX прибавил 0,44%, французский CAC - 0,51%.

"С одной стороны, это хороший сигнал для инвесторов - компании поддержат, и они могут восстановиться после эпидемии. Но не самая лучшая новость для европейских вкладчиков, которые не дождутся повышения ставок по своим депозитам. Как раз общался сегодня на этот счет с австрийскими банкирами - они говорят о снижении интереса крупных вкладчиков к классическим депозитам. Люди снимают деньги и вкладываются в недвижимость, надеясь на ней больше заработать", - прокомментировал "Стране" настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Украинский наличный рынок остался неповоротливым и очень медленно реагировал на повышение курса евро на мировом рынке. В обменниках банков евровалюта подорожала лишь на 5 копеек: средние курсы на продаже были в диапазоне 29,97-30,20, на покупке -29,50-29,70 грн/$.

"Нафтогаз" вышел на валютную тропу

Валютная торговля на межбанке постепенно разрастается. 4 июня объем сделок увеличился со вчерашних $140 млн до $170 млн. Но главным скупщиком доллара остался Национальный банк. Он второй день подряд выкупает $70 млн.

"Укрепление гривны наметилось с утра, и НБУ вышел с разминочной покупкой первых $20 млн, заключал сделки по 26,71 грн/$. Однако это не сильно остановило котировки, и они продолжили дрейфовать вниз. Тогда регулятор повторно выкупил валюту и взял больше: $50 млн по 26,68 грн/$", - рассказал директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

Из числа валютных продавцов сегодня выделялись госбанки. Говорят, что они распродавали доллар НАК "Нафтогаз", выручку за транзит газа.

"Стало ясно, что "Нафтогаз" вышел на тропу валютных продаж. Правда, до конца неясно, сколько времени он будет на ней оставаться. Днем был слух, что его продажи будут идти пару дней. Наверняка его валюту соберет Нацбанк. "Ситибанк", скорее всего, будет скупаться после транша МВФ", - рассказал директор казначейства крупного банка.

Много новых долгов

"Ситибанка", который обычно откупает доллар наравне с НБУ, казначеи сегодня на межбанке не заметили. Хотя выплаты по старым гривневым выпускам ОВГЗ (облигациям внутреннего госзайма) были. Минфин вчера перечислил держателям проценты (купон) на 1,45 млрд грн. Сегодня он платил по валютным бумагам:

* произошло погашение внутренних гособлигаций в евро - на €218 млн;

* была сделана выплата процентов по долларовым бумагам - на $15 млн.

Но эти платежи на межбанке не сказывались. Больше на него повлияли планы правительства по новым заимствованиям. Министерство финансов дало обширную заявку по размещению новых ОВГЗ на вторник, 9 июня - на 5 дополнительных безлимитных выпусков в гривне и один в евро:

* 3-месячный в гривне в дополнение к выпуску сентября 2017 года на 7,4 млрд грн под 14,5% годовых;

* 6-месячный в гривне в дополнение к выпуску 13 мая 2020 года на 8,4 млрд грн под 10,11% годовых;

* 9-месячный в гривне в дополнение к выпуску от 20 мая 2020 года на 7,2 млрд грн под 9,84% годовых;

* 12-месячный в гривне в дополнение к выпуску от 20 мая 2020 года на 5,6 млрд грн под 10,97% годовых;

* 18-месячный в гривне в дополнение к выпуску от 31 июля 2019 года на 6,6 млрд грн под 16,42% годовых;

* 12 месячный в евро в дополнение к выпуску от 25 марта 2020 года на €75 млн под 2,22% годовых.

Правительство, конечно, может передумать и сократить объем привлечения в последний момент, как уже делало в мае. Все будет зависеть от его потребности в средствах. Но, говорят, что работа по евровыпуску уже идет, и его, скорее всего, проведут. Чиновники хотят пополнить свой запас этой валюты после сегодняшней крупной выплаты.

Что будет с курсом доллара перед совещанием в МВФ

На завтра финансисты прогнозируют сохранение тенденции на удешевление доллара по нескольким причинам:

• ожидаются дальнейшие продажи доллара со стороны НАК "Нафтогаз";

• в Международном валютном фонде сообщили, что наш вопрос будет рассматриваться 9 июня. Потому выделение первого транша на $1,9 млрд ожидается на следующей неделе;

• сохраняющийся низкий спрос на доллар. Ожидались новые валютные покупки со стороны "Ситибанка", однако он выжидает - вероятно, максимального удешевления американской валюты, чтобы скупать ее "на дне".

На завтра, 5 июня, торговля межбанка прогнозируется в рамках 26,65-26,75 грн/$.