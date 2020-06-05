Торговля министрами. Когда Зеленский отправит Кабмин Шмыгаля в отставку

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Конец работы второго правительства при президентстве Зеленского будет зависеть исключительно от того, как это отразится на рейтинге президента.

Еще до начала пленарного заседания Рады стало понятно, что голосов за утверждение программы деятельности Кабмина нет. Понимал это и глава правительства Денис Шмыгаль, который призвал нардепов отправить программу на доработку.

"Важно, чтобы программа отвечала тем вызовам, которые есть сегодня. Именно поэтому сегодня мы будем просить народных депутатов отправить программу деятельности на доработку. После этого Кабмин сможет внести обновленную программу деятельности, разработанную совместно с парламентом, со всеми комитетами", - заявил Шмыгаль.

Не случайно премьер вспомнил о роли комитетов в доработке программы - ведь более половины из их числа высказались против поддержки документа, явно дав понять, что так просто утвердить условный правительственный иммунитет не получится.

Высказался за доработку документа и президент Зеленский, фактически подтвердив, что инициатива об отправке его на доработку исходила от Банковой.

"Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (премьер-министр Денис Шмыгаль, - "ДС") обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить", - сказал президент.

Но все это, как говорится, разговоры для проформы. А что же на самом деле повлияло на ситуацию с программой Кабмина? Здесь можно выделить по крайней мере три обстоятельства.

Во-первых, Зеленскому гораздо легче управлять правительством в "подвешенном" состоянии, в коем оно и находится без утвержденной программы, которую можно заставлять дорабатывать сколь угодно долго. Шмыгаль ведь может заартачиться и не пойти в отставку, получив иммунитет, если к таковой его будут принуждать, по примеру Гончарука - такие проблемы главе государства не нужны.

Также голосование стало очередным свидетельством того, что монобольшинства нет, и слаженное голосование своей фракции даже за важные для себя решения президент обеспечить уже не может. И сегодня "за" решение по правительству проголосовало лишь 198 "слуг" из 248, группа "Довіра" в полном составе (16 человек), которая ориентируется на Банковую, а также 11 внефракционных нардепов, включая и президиум - спикера, вице-спикера, и второго вице-спикера. Кроме того, 15 голосов "за" дала "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Похоже, Тимошенко решила окончательно не сжигать мосты с властью даже после своих активных земельных и банковских протестов. Теперь интересно будет посмотреть, сколько голосов даст ее фракция за доработанную программу.

Вторым обстоятельством, повлиявшим на непринятие программы, могло стать решение групп влияния внутри СН сначала получить обещанные в правительстве портфели, и потом уже голосовать за документ, а не наоборот. Так, депутаты, которых относят к группе Игоря Коломойского, не голосовали даже за решение о доработке программы, дожидаясь назначения Александра Ткаченко министром культуры.

К слову, именно Ткаченко неделю утверждал, что для того, чтобы удержаться в кресле премьера, Шмыгаль "решает изобрести валюту - министерские портфели. А так как все министерства уже заняты, нужно... напечатать новые. И портфели министров и замов раздать влиятельным нардепам за поддержку его - Дениса Анатольевича - программы правительства".

По версии Ткаченко, речь шла о четырех новых министерствах - экологии, аграрной политики, промышленной политики и гособоронзаказа, науки и инновационного развития. Как писала "ДС", торги шли не столько со Шмыгалем, сколько с самим Зеленским, который в случае заключения сделки должен был обеспечить утверждение соответствующих организационных и кадровых решений постановлениями правительства и парламента.

И предметом торгов, в обмен на портфели министров и замов в новых министерствах, является не столько одобрение программы деятельности правительства, сколько обязательство поддерживать все законопроекты, вносимые президентом и правительством. Для Зеленского совершенно недопустима ситуация, когда правительство будет опираться на парламентское большинство, а у президента такой опоры не будет. Поэтому все портфели в конечном итоге будут раздаваться на Банковой.

Свидетельством того, что стороны пока так и не пришли к соглашению, и стало решение Рады по программе Кабмина, а также только два результативных голосования за кандидатуры новых министров.

Наконец, в-третьих, сыграла свою роль сырость и недоработанность документа, который забраковали, как уже говорилось выше, и сами "слуги", и экспертное сообщество.

В целом же не стоит преувеличивать влияния утвержденной программы действий Кабмина на его работу и гипотетический иммунитет. Правительство Шмыгаля, как и правительство Гончарука, несамостоятельно и фактически управляется с Банковой. Другими словами, его судьба всецело находится в руках Зеленского и его ближайших советников, которые принимают решения, исключительно ориентируясь на рейтинги - президентский и "Слуги народа". И если к осени в связи с углубляющимся экономическим кризисом они будут показывать негативную динамику, то президенту ничто не помешает отправить Шмыгаля и его подчиненных в отставку так же, как и их предшественников, очистившись таким образом от негатива перед местными выборами.