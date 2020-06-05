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Вице-премьер сезона. Зачем Андрей Ермак избавился от Вадима Пристайко
23:23 04.06.2020 |
Пристайко на обед, Кулеба на ужин? Спойлер: в финале мир, пир, гости из Москвы и ЕС, во главе стола Владимир Зеленский и молодцы из ОРДЛО, на столе - Украина.
Итак, должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заняла Ольга Стефанишина, сменив Вадима Пристайко, которого вскоре отправят послом в Лондон, с глаз долой и из сердца вон. Вагончик с Пристайко (скорее самолет, но это детали) тронется, а он - останется. Он - это руководитель Офиса (и?) президента Украины Андрей Ермак.
На этом попытку Вадима Пристайко сотрудничать с новой властью можно считать завершенной. Была ли она успешной или нет - зависит от критериев оценки. Для справки: у Павла Климкина и Елены Зеркаль с такими экспериментами не срослось, а Пристайко все же рискнул.
При существующем кадровом голоде кандидатура Ольги Стефанишиной выглядит идеальным компромиссом. Ее выдвинула фракция СН; с марта по декабрь 2017-го Стефанишина была директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров; в декабре была назначена на должность генерального директора новой структуры: Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина, и находилась в этой должности до осени 2019-го. Иными словами, она имеет как необходимый опыт, так и поддержку со стороны парламентского большинства.
Известно также, что назначение Пристайко с самого начала носило технический характер: предполагалось, что Дмитрий Кулеба, назначенный с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Гончарука на должность главы МИДа в правительстве Шмыгаля, сохранит за собой на некоторое время и вице-премьерский пост, побыв в роли совместителя. Но это оказалось невозможным по формально-процедурным причинам. Остается вопрос: что мешало сразу назначить на эту должность Ольгу Стефанишину?
Очевидно, нужны были согласования. Возможно, и с самой Стефанишиной, но скорее с европейскими партнерами в ходе визита в Берлин Кулебы и Ермака. Хотя именно Кулеба навряд ли согласовывал кандидатуру нового вице-премьера. И вообще, очень похоже на то, что визит Кулебы, притянув к себе внимание СМИ, маскировал визит Ермака, ставший логическим продолжением двухнедельной давности визита Дмитрия Козака - зам руководителя администрации президента России. А оба визита - Козака и Ермака - были частью плана по склонению Берлина к принятию плана Козака - Ермака по Донбассу.
Объявление в рамках такого визита кандидатуры будущего вице-премьера по евроинтеграции выглядит вполне логично. Особенно с учетом того факта, что украинская евроинтеграция сегодня находится в состоянии глубокой заморозки: в 2019 г. Рада, Кабмин и другие органы исполнительной власти выполнили лишь 37% задач, запланированных соглашением об ассоциации на этот год, а затем все заблокировал карантин. Самое время заявить европейским партнерам, что с новым назначением все пойдет по-новому. Хотя едва ли срыв графика выполнения соглашения можно поставить в вину Пристайко или Кулебе. Нет и никаких оснований предполагать, что у Стефанишиной само собой, без какой-либо поддержки со стороны, все пойдет успешнее, чем у Пристайко, который обладал никак не меньшим опытом контактов в ЕС.
Почему же надо было менять Пристайко на Стефанишину? Объяснение одно: потому что Стефанишина будет лучше управляема - так, во всяком случае, очевидно, предполагает Ермак. То есть главным критерием выбора нового вице-премьера стал подбор идеального исполнителя - в рамках возможного, естественно. Потому что скамья запасных у правящей команды настолько коротка, что даже президент в публичных речах не может обходить эту проблему фигурой умолчания.
И здесь возникает второй вопрос: а насколько Ермака в рамках реализации плана Козака - Ермака устраивает Кулеба? Не найдется ли более исполнительной и приемлемо квалифицированной кандидатуры - и не открылась ли где-то в мире, в одной из стран, отношения которой важны для Украины настолько, что кандидатура экс-главы МИДа на должность посла будет в самый раз, вакансия, которую срочно необходимо закрыть? Или, говоря прямо, когда Ермак заменит Кулебу и кем?
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