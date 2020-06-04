В едином порыве с Медведчуком. Чем грозит «слугам» отмена амнистии участников Майдана

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

В команде Владимира Зеленского молча согласились с антимайданным представлением ОПЗЖ в Конституционный суд, но такая тактика грозит власти негативными последствиями, а не повышением рейтинга на юге и востоке.

В Конституционный суд поступило представление 50 народных депутатов, в котором они просят признать не соответствующим Конституции закон об амнистии участников Майдана в 2013-2014 гг. ("О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний...").

Напомним, что этим документом всех задержанных активистов Майдана освободили как от уголовной, так и от административной ответственности. Что касается обращения в КСУ, то депутаты считают, что закон об амнистии противоречит положениям Конституции, а его принятие Верховной Радой произошло с нарушением процедуры рассмотрения.

"Закон освобождает от уголовной ответственности определенную категорию лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, без проведения следственных действий и без установления вины в судебном порядке", - говорится в представлении. Народные избранники просят открыть конституционное производство и привлечь к нему депутатов от ОПЗЖ Василия Нимченко, Александра Качного и Григория Мамку. Среди подписантов - фракция ОПЗЖ в полном составе (44 депутата), внефракционный Вадим Новинский и депутаты, ориентирующиеся на Игоря Коломойского, - Александр Дубинский (фракция "Слуги народа"), исключенные из "слуг" Антон Поляков и Анна Скороход, внефракционный Дмитрий Шпенов и член группы "За будущее" Антон Яценко.

Какие же могут быть последствия представления для власти и оппозиции?

Следует отметить, что еще несколько месяцев назад тогда еще и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова жаловалась на то, что именно закон об амнистии протестующих якобы мешает ей расследовать убийства на Майдане, но она говорила о смертях не майдановцев, а силовиков. Похоже, сейчас в лице подписантов представления она нашла единомышленников. Нынешнему руководителю ГБР, бывшему адвокату Януковича Александру Бабикову потенциальное решение суда о неконституционности амнистии может полностью развязать руки, и он начнет с удвоенной энергией расследовать именно эпизоды с силовиками, попутно подключив в свидетели представителей "Беркута" - как сбежавших в Россию, так и спокойно здравствующих в Украине.

Имеет право на существование точка зрения, что представление выгодно нынешней власти, ведь фактически "слуги" не марают себя одиозной инициативой, но могут не выступать против ("закон один для всех"), надеясь таким образом вместе с ОПЗЖ получить политические очки у избирателей юга и востока, где поддержка "слуг" и президента начала падать.

Но рисков здесь может быть больше, чем выгод. Практически вся оппозиция, кроме пророссийского крыла, заговорит о настоящем реванше и наступлении "портновщины" в чистом виде. Об этом, в частности, уже высказался известный ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай, который считает, что КС может пойти навстречу нардепам и отменить амнистию. "Всех активистов Майдана, участников украинско-российской войны можно будет привлечь к суду за массовые беспорядки, коктейли Молотова, сопротивление правоохранителям, да и вообще, причину обвинения можно будет придумать на голом месте. Следующим, не сомневаюсь, будет обжалование АТО и привлечение атошников к ответственности за защиту страны. Приветствую вас, реванш состоялся", - заявил Гай.

То есть положительное решение КС наверняка спровоцирует резкую реакцию патриотической оппозиции, которая только и ждет новых поводов для разворачивания протестов, которых так боится власть. Если же КС откажет авторам представления, а такое вполне возможно ввиду нынешней разнонаправленности интересов конституционных судей, а также с учетом их прохладных отношений с Офисом президента, то "слуги" все равно не смогут отмыться от участия в инициативе, пусть среди подписантов был всего один член фракции, да и тот Дубинский. Просто потому, что промолчали, не осудили, не выступили против. Представление точно принесет выгоду Медведчуку и Рабиновичу, а вот президент и его партия получат только головную боль и углубление раскола в собственной политсиле, в которой есть и условно патриотическое крыло.