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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему затея партии власти с праймериз в Киеве может провалиться

09:35 04.06.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Человека, который выдвинет свою кандидатуру на пост мэра столицы, "слуги народа" выберут на внутреннем "кастинге", после чего решающее слово о кандидате скажет президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" и формальный партийный лидер Александр Корниенко. "В результате праймериз мы выйдем на две, максимум три кандидатуры, из которых президент выберет вместе с руководством партии, кто из них может быть одним кандидатом, которого партия будет выдвигать уже в сентябре", - объяснил технологию выбора Корниенко. Завершить этот процесс планируют в июне, тогда как официальное выдвижение кандидатов на местных выборах 25 октября должно состояться в сентябре.

Сейчас о желании принять участие в праймериз "слуг" заявили полдесятка человек, среди которых народные депутаты из монобольшинства Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Александр Ткаченко. Правда, последний, бывший топ-менеджер телеканала "1 + 1", а ныне глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, получил предложение занять должность министра культуры и неожиданно согласился. Поэтому участия в мэрской гонке уже, скорее всего, не будет.

Другие потенциальные участники праймериз тем временем пиарятся, как могут. Катаются на маршрутке, публикуют посты с матерными словами или, как Александр Качура, сдержанно обещают "навести порядок в столице". Кстати, именно последний 19 мая обнародовал в Телеграме обращение к президенту с подписями коллег по фракции о необходимости проведения праймериз.

Стоит отметить, что это не какое-то ноу-хау от "слуг" - "первые президентские праймериз" на выборах-2019 запускала партия УКРОП, имеющая днепровские корни и из которой вышла группа нынешних народных депутатов из монобольшинства. В 2018 году партийные ячейки УКРОПа в областях голосованием определяли уровень поддержки претендентов в кандидаты в президенты Украины. На рассмотрение партийного съезда вынесли две кандидатуры, которые набрали больше всего голосов в областях, - экс-директора Буковеля, мажоритарщика из Ивано-Франковска Александра Шевченко и малоизвестную широкой публике Оксану Туник-Фриз. Победил в конце концов Шевченко, но президентские выборы, как мы знаем, проиграл, набрав в первом туре всего 0,57% голосов.

Кто уже проводил в Украине праймериз

Для чего же тогда, спросим, УКРОПу эти праймериз вообще понадобились. По мнению аналитиков, не для того, чтобы определить кандидата с самой высокой поддержкой, а чтобы повысить узнаваемость участника выборов, имя которого заранее было известно.

Да и не были они пионерами: первые робкие попытки политкастингов имели место в отечественной партийной среде еще в 2000-е годы. В 2010 году внутренние праймериз провела партия Сергея Тигипко "Сильная Украина", определив кандидатов в списке на парламентские выборы. А в 2012 году представители "Объединенной оппозиции", пытаясь "раскрутиться" для противодействия кандидатам от Партии регионов, согласовывали своих кандидатов на мажоритарных округах, где раз за разом возникали межличностные конфликты потенциальных претендентов.

Зачем праймериз "Слуге народа"

Поэтому технология праймериз на украинской почве - скорее не отбор лучшего из лучших, а шоу для привлечения внимания избирателя к участникам этого действа. Такими ли являются намерения "слуг" сегодня? Похоже на то. Несмотря на то, что в упомянутом обращении к Зеленскому "слуги" пишут, что "проведение праймериз даст возможность избежать обвинений (в баллотировании технических кандидатов) и выдвинуть наиболее достойных и профессиональных кандидатов", вряд ли эта технология поможет "раскрутить" кого-то из кандидатов из обоймы партии власти до уровня нынешних рейтингов Виталия Кличко. Дважды испытав триумф на выборах мэра, тот, несмотря на многочисленные просчеты и пробелы в работе возглавляемой им столичной власти, до сих пор имеет высочайшее доверие киевлян - по апрельским данным социологов, его рейтинг в четыре раза выше показателя ближайшего конкурента. Причем вторым идет потенциальный участник гонки, шоумен Сергей Притула из партии "Голос", а Ткаченко из "Слуги", несмотря на то, что именно он прошлой осенью первым попытался застолбить за собой киевскую тему и зарегистрировал новый закон о столице, - лишь третий. Возможно, сказалось заметное уменьшение активности Ткаченко с начала 2020-го. Показатели популярности остальных кандидатов - еще ниже.

В контексте идеи "слуг" возникают и другие вопросы. Киев - на виду, поэтому усилия партии власти, которые предпринимаются для "завоевания столицы", обречены быть заметными. А вот сможет ли ЗЕ!команда набрать более-менее равных кандидатов, чтобы провести праймериз на должности мэров других городов-миллионников, не говоря уже об охвате такой технологией остальных областных и районных центров? Реальная ли это задача, если явный кадровый голод испытывают уже и на Банковой, на что на последней пресс-конференции жаловался сам президент. Ведь партии "Слуга народа" как заметной политической величины во многих регионах фактически не существует, и это признают даже партийные руководители. Рассказывая изданию "Апостроф" о технологии отбора кандидатов в мэры от "слуг", Александр Корниенко сказал, что этим занимаются сразу несколько групп: "Привлекаем и наши региональные структуры, кто-то кого-то советует, где-то Арахамия (председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, - ред.) кого-то советует". Координируют отбор команды вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров и первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, который в ОП отвечает за работу с регионами. Ищут людей по каким-то "параметрам", причем зачастую находят не политиков, а бизнесменов, или управленцев, или просто известных в регионе людей. То есть "праймериз" на местах фактически проводят в президентской канцелярии, а не публично.

Да и в столице явно не все потенциальные претенденты на кресло мэра готовы согласиться с результатами кастинга и последующим решением президента. Праймериз еще не завершены, а Киев уже заполнили билборды Николая Тищенко с символикой ЗЕ!команды. Свернет ли он рекламную кампанию, если коллеги и сам Зеленский выберут другого кандидата? Сомнительно. Складывается впечатление, что Тищенко, как минимум для себя, праймериз уже прошел и вышел победителем.

О твердом намерении баллотироваться несмотря на все заявлял и Дубинский, который может войти в кампанию если не от "слуг", то от другой политсилы. Например, если акционеры новообразованной партии "За будущее" захотят раскрутить ее в столице с прицелом на следующие парламентские выборы. Среди "хозяев" этой партии называют влиятельного нардепа-"слугу" Игоря Палицу. Он является деловым партнером миллиардера Игоря Коломойского, к кругам влияния последнего относят и Дубинского. Поэтому этот пазл имеет шанс сложиться еще во время мэрской кампании, и бывший журналист-расследователь может заняться пиаром "дружественной" партии, а заодно и придать толику к капитализации собственного имени. "Фишкой" его кампании может стать цель подковерных договоренностей между Банковой и Кличко вокруг фактического отказа ЗЕ!команды оппонировать действующему мэру. Остается открытым вопрос, где в этой схеме праймериз ЗЕ!команды и кто будет считаться с их результатами.

Но от этой затеи партия власти не отказывается, и хотелось бы ознакомиться с критериями отбора кандидатов и уровнем прозрачности самого механизма праймериз. Украинская демократия не имеет таких давних традиций, как в США, устойчивые системы партийного отбора у нас фактически отсутствуют, да и сама "Слуга народа" остается в полувиртуальном статусе. Поэтому, очевидно, и не скрывается, что решающее слово будет за президентским офисом. Следовательно, недовольные результатом участники праймериз с легкостью найдут "узкие места" в процедуре, которые дадут им повод заявить о недоверии к результатам. И тот же Тищенко, избранный в парламент по мажоритарному округу в столице, будет иметь все основания утверждать, что на самом деле избиратели ему доверяют и "благословляют" на баллотирование.
 

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