Медаль Вилкулу и советские звезды на пагонах. Почему Зеленскому уже поздно переживать за свой имидж в войсках

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Два события последних дней вызвали живейшее обсуждение в войсках - как среди солдат, так и среди офицеров. Оба они прямо связаны с нынешним министром обороны Андреем Тараном. И потому оба сказались на доверии военных к верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

За что Таран наградил Вилкула

Первое событие произошло 29 мая. В тот день Таран побывал в Кривом Роге и там лично наградил мэра Юрия Вилкула медалью. Официальная мотивировка награждения в изложении пресс-службы Минобороны и пресс-службы горсовета звучит так. "Хочу отметить руководство города за содействие и помощь нашим военным, за тот вклад, который делает город в развитие инфраструктуры 17-й отдельной танковой бригады. И наградить мэра медалью "За содействие Вооруженным силам Украины", - сказал Таран.

Вручая медаль Вилкулу, Таран упомянул, что и сам из Кривого Рога. "Для меня Кривой Рог - это город, где я вырос и где живут мои родители. И мне очень приятно видеть и чувствовать, как население и городская власть поддерживают наши Вооруженные силы, в частности Криворожскую танковую бригаду", - процитировала Тарана пресс-служба Минобороны.

"Мне сегодня было очень приятно снова побывать в Кривом Роге, хочу поблагодарить лично за ту помощь, которую вы оказываете военным, в частности танковой бригаде, которая расположена в городе. Ведь с ощущением поддержки со стороны населения и руководства города намного легче выполнять те задачи, которые сегодня возлагаются на военнослужащих", - процитировала Тарана пресс-служба горсовета.

Что касается поддержки наших военных со стороны жителей Кривого Рога, то тут все правильно сказано. Лишь ничтожный процент относится к нашим военнослужащим враждебно. Однако именно к этой категории принадлежит мэр Вилкул, что он лично четко продемонстрировал в разгар избирательной кампании в Кривом Роге в декабре 2015 г.

Тогда в присутствии участников и ветеранов войны с Россией Вилкул заявил буквально следующее: "Это вы подожгли Донбасс, вы захватывали Донбасс, вы сепаратисты, а мы тут держим удар". Такое признание, разумеется, не осталось без должного внимания военнослужащих - Вилкулу пришлось бежать из мэрии через черный ход.

Ввиду того, что Таран тесно связан с Кривым Рогом и там живут его родители, крайне сомнительно, чтобы он не знал о высказываниях Вилкула в адрес наших военных, в частности об участниках АТО. И если Таран после этих высказываний награждает Вилкула медалью - это вызывает подозрения, что он согласен с ними.

По крайней мере, такие подозрения возникают у наших военных. Это видно по тем бурным обсуждениям, которые идут в социальных сетях. И если действующие военнослужащие еще более-менее избегают крепких выражений, то ветераны АТО и волонтеры в эпитетах не стесняются.

Причем цепочка от Вилкула через Тарана идет дальше - к самому известному криворожцу. Неужто Зеленский и весь его "Квартал 95", как и Таран, думают так же, как Вилкул? - вопрошают даже те, кто год назад был яростным зелеботом.

Хочет ли Таран вернуть советские погоны

Второе событие случилось 1 июня. Журналист Виталий Гайдукевич, который во времена Петра Порошенко принимал активное участие в реформировании одностроя (униформы) украинского войска, сообщил о том, что Таран собирается повернуть эту реформу вспять и убрать с погон ромбы, которые были введены вместо звезд в июле 2016 г. Такой ромб называют звездой Скоропадского, ибо погоны с ромбами были введены именно в войсках Украинской державы времен гетмана Скоропадского. Введены именно для того, чтобы отличаться от врага - то есть от большевиков, которые, как известно, любили носить пятиконечные звезды.

"Все возмутились фактом, что министр обороны Зеленского награждает и благодарит Вилкула? Это цветочки. Здесь ягодки нашлись - говорят, Таран замахнулся на историчность погон военных. Сорока на хвосте принесла (проинформированная сорока), что министр обороны хочет убрать с погон... звезду Скоропадского. Украинскость? Историчность? Традиция? Преемственность? Нет, для некоторых это "шо за фашизм?". Типа пятиконечные звезды они вернуть не смогут (боятся возмущения), но заменить исторические ромбы на "штота другое" пробуют уже", - сообщил Гайдукевич.

О том же самом, только в более мягких выражениях, сообщил офицер Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра. "Награждение Вилкула комментировать не могу, потому что я действующий офицер ВСУ, а комментировать действия командования не могу, - написал Мисюра на своей ФБ-страничке. - А еще не могу комментировать видение высшего руководства, что нынешние звезды похожи на "старые немецкие". Потому что еще ничего не утверждено, но посылы разработать новые стандарты для звезд на погоны есть. И я ни в коем случае не комментирую действия высшего руководства ВСУ. Просто написал вам к сведению, какие реформы в действии".

В отличие от Мисюры, Гайдукевич пошел дальше и стал задавать вопросы о позиции Зеленского. "Почему замшелый совок не понимает украинского одностроя, тут вопросов никаких. Есть другие вопросы. Новый однострой ВСУ и знаки различия подписывал лично Петр Порошенко. Это важная реформа, и менять/портить ее тоже должно лицо, исполняющее обязанности президента. То есть подписи под новациями должен ставить лично Зеленский. Что, ждем, что малоросс у штурвала подпишет фантазии своего совкового назначенца? Кто там в ВСУ голосовал за "какая разница" и "хуже не будет" - вы сделали это вместе", - потроллил зелеботов Гайдукевич.

И этот троллинг дал эффект. На Банковой поспешили дать отбой реформе погон, и уже 2 июня Минобороны выступило с опровержением: "Вчера в заметке одного журналиста появилась информация якобы о решении руководства Министерства обороны Украины менять элементы военной символики в однострое военнослужащих ВС. Никоим образом это не соответствует действительности. Более того, эта откровенно ложная информация стала инструментом манипуляций с общественным мнением".





"Армейский бренд" Зеленского

Официальное сообщение Минобороны о том, что оно не собирается менять элементы военной символики в однострое военнослужащих ВСУ, вызвало положительные эмоции в войсках. Однако если на Банковой и в Минобороны рассчитывали, что наши военные поверят в то, что Гайдукевич и Мисюра просто-напросто придумали, что Таран терпеть не может ромбы на погонах, то это расчет смешон. Ибо в войсках за последние три месяца уже давно успела распространиться информация об отношении Тарана и к ромбам на погонах, и вообще ко всем реформам, которые были проведены в ВСУ при Порошенко.

Напомним, Тарану уже 65 лет. Он генерал-лейтенант ВСУ в отставке. Был отправлен в запас по возрасту в 2016-м. Назначен министром обороны 4 марта 2020 г. И уже 12 марта прославился на всю Украины (на все ВСУ - точно) своим заявлением о том, что "адаптация ВСУ к стандартам НАТО в ближайшее время - недостижимая цель". Следующим шагом стал официально объявленный 20 марта отказ Минобороны под руководством Тарана от реформы системы питания военнослужащих, введенной при Порошенко. Затем Таран отменил приказ о переходе командования ВСУ на стандарты НАТО (который был подписан, опять же, при Порошенко).

После всех этих действий награждение Вилкула стало фактически признанием Тарана, на чьей он стороне. Так что действительно ли Таран хотел бы вернуть советские погоны, это уже вопрос не спорный и даже не интересный - это уже вопрос риторический.

И если верховному главнокомандующему Зеленскому нравится иметь именно такого министра обороны - это уже четко говорит о самом Зеленском. И то, что ромбы на погонах останутся, - это военные воспринимают не как сигнал о том, что Зеленский "осознал и исправился", а лишь как свидетельство того, что он боится.