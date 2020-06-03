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На межбанке 3 июня торговля постепенно оживилась. Объем валютного рынка удвоился после вчерашнего спада
22:45 03.06.2020 |
3 июня курс доллара на межбанке скатился сразу на 9 копеек, и остановился на 26,73-26,74 грн/$. Наличные цены в кассах банков снизились на 5 копеек. Средние курсы на продаже доллара находились в рамках 26,75-26,95 грн/$, на покупке - 26,50-26,65 грн/$.
Евро стало больше
"Люди по-прежнему больше интересуются евро, чем долларом. Скорее всего, из-за роста его курса в мире: сегодня котировки поднялись с $1,1174/€ до $1,1125/€. Это максимальный уровень с марта. Вчера подорожание евровалюты объясняли протестами в США и напряженностью в отношениях Штатов и Китая. А сегодня сработал другой фактор - расширение Европейским Центробанком покупок долговых бумаг для поддержки рынка во время эпидемии коронавируса. Курс евро поднимался не только к доллару, но и к другим валютам", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
В Украине наличные цены на евровалюту поднялись в среднем на 10 копеек. 3 июня средний курс продажи находился в диапазоне 29,95-30,15 грн/€, покупки - 29,40-29,70 грн/€. При этом банкиры отмечали рост объемов поступлений в евро. Финучреждения перепродают валюту, которая поступает от трудовых мигрантов из Европы: у одних людей выкупают, а другим - продают.
"Евровалюты стало больше поступать в качестве денежных переводов, в основном от наших заробитчан из-за границы (объем переводов в Украину в общем планомерно растет). При этом ощущаются активные продажи этой денежной единицы в кассы. Очевидно, что люди сдают ее, как говорится, "на жизнь", - объяснил "Стране" финансовый эксперт Андрей Львов.
Нацбанк скупил полрынка
На межбанке торговля постепенно оживилась. Объем валютного рынка удвоился после вчерашнего спада, и вышел на уровень $140 млн. Преобладали продажи доллара.
"Межбанковские торги прошли в ревальвационном настрое. Частично его приглушали покупатели валюты, которые брали доллар под вывод дивидендов, а также Нацбанк, который дважды выходит с валютными покупками", - прокомментировал настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной
По подсчетам финансистов, Нацбанк приобрел крупную партию доллар, полрынка - около $70 млн:
* $20 млн - по 26,76 грн/$;
* $50 млн - по 26,73 грн/$.
МВФ и учетная ставка
Гривна укрепляется на низком валютном спросе, а также на ожиданиях по получению Украиной первого транша от МВФ по новой кредитной программе stand by: $1,9 млрд из оговоренных $5 млрд.
Второй фактор, который играет на удешевление доллара, - это ожидания по новому снижению учетной ставки Нацбанка 11 июня. Банкиры практически не сомневаются в ее уменьшении с нынешних 8% годовых: в лучшем случае до 6%, в худшем - до 7%.
"Это должно удешевлять гривневый ресурс, должно стимулировать снижение реальной стоимости кредитов, которая пока не сокращается, несмотря на учетку. Овердрафт-кредиты для бизнеса остаются в рамках 15-20% годовых. Еще снижение ставки НБУ должно сказываться на доходности ОВГЗ Минфина. В них будут активнее вкладываться наши банки: они не рискуют кредитовать, и им просто не на чем сейчас зарабатывать. А ликвидность подрастает. Ведь старые кредиты гасятся, а новые почти не выдаются. Кстати, цены на ОВГЗ на вторничном рынке уже опустились - с 12-12,5% до 10,7% годовых", - уточнил Невмержицкий.
На фоне таких настроений банкиры прогнозируют плавное укрепление гривны. 4 июня межбанковские торги ожидаются в рамках 26,75-26,85 грн/$.
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