Экзотика от Банковой: Удастся ли Зеленскому найти альтернативу Минску

Тарас Паньо / Depo.ua

Банковая на протяжении последних дней испытывает нестандартные дипломатические ходы, призванные изменить ход переговоров с Россией. Несмотря на наличие в этих ходах определенной дипломатической логики, успеха они, кажется, не принесут.

Статья первого заместителя председателя делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, вице-премьера Алексея Резникова на сайте Anlantic Council, с точки зрения России, и сама по себе была провокацией - этот аналитический центр, близкий к НАТО, в Москве считают если и не средоточием мирового зла (которое, как известно, находится в Госдепе), то чем-то весьма от этого недалеким.

Вряд ли порадовала Кремль и цель колонки украинского чиновника - возобновить дискуссию относительно выполнения условий Будапештского меморандума, согласно нормам которого Россия, США и Великобритания гарантировали Украине территориальную безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Как не порадовало желание начать диалог с гарантами нашей безопасности, сначала без участия России.

Многие российские политологи уже успели прокомментировать колонку Резникова в том смысле, что Украина пытается выйти из Минских соглашений и ищет для этого хоть какой повод.

Что, хоть и не является правдой от начала и до конца, но недалеко от истины. Ведь, как отметил Резников, "мы не намерены отказываться от минского формата, поскольку это помогает нам по крайней мере освободить наших граждан из российских тюрем. Однако мы также должны искать дополнительные возможности для восстановления доверия и укрепления международной безопасности. В этом стремлении к устойчивому миру с путинской Россией все дороги ведут в Будапешт".

При этом статья Резникова - не единственная попытка Банковой отойти от канонических заявлений о "безальтернативности Минских соглашений", под аккомпанемент которых шестой год продолжается война.

Например, сегодняшнее обращение Верховной Рады к ООН и другим международным организациям о чествовании жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждении нарушений Россией прав и свобод крымских татар некоторые аналитики склонны рассматривать как попытку команды Зеленского вернуть на переговорный стол вопрос Крыма, вполне выпущенный Минскими соглашениями.

Как идея с Будапештским меморандумом, так и упоминание о Крыме, кажется, являются попытками Зеленского и его команды продемонстрировать Путину способность Украины выйти за пределы фактически мертвого нормандского формата. За пределы Минских соглашений, которые изначально были составлены таким образом, чтобы каждая сторона, подписавшая их, могла трактовать этот документ по-своему.

С определенной точки зрения, все эти дипломатические телодвижения имеют определенный смысл. Поскольку без попыток найти достаточно радикальные аргументы в пользу решения конфликта минский формат так и останется площадкой, в рамках которого Россия и контролируемые ею сепаратисты потребуют немедленно изменить украинскую Конституцию, переписать законодательство и признать результаты "местных выборов", проведенных в анклавах сепаратистов под наблюдением российских военнослужащих и спецслужб. А Украина будет вынуждена и дальше отстаивать тезис, что современное состояние "Л-ДНР" и понятие "демократические выборы" не совместимы в принципе. Все предыдущие идеи Киева относительно "плана Б по Донбассу" - в частности, возможность введения миротворческой миссии в регион - сейчас разбились о реальность. Поэтому Банковая и вынуждена тестировать "экзотические" дипломатические решения.

Непонятным во всей этой истории остается одно. Почему кто-то на Банковой считает, что США и Великобритания, которые проигнорировали свои обязательства по Будапештскому меморандуму в момент острой фазы войны на Донбассе, сейчас вдруг изменят свою позицию? И почему Россия, которая не согласна выполнять более выгодные для себя Минские соглашения, вдруг захочет вести еще и переговоры по Крыму?

Игра на повышение ставок при определенных обстоятельствах может оказаться действенным дипломатическим инструментом. Зато в украино-российском конфликте это повышение ставок с украинской стороны абсолютно ничем не подкреплено. Что, скорее всего, понимают даже на Банковой. Но откровенно признать, что прекратить войну на Донбассе сейчас нет никакой возможности, команда Зеленского, по очевидным причинам, также не спешит.