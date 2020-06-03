Межбанковские торги 2 июня прошли в спокойном режиме с умеренной динамикой

Финансовые новости
- |
- 03.06.20
- |
- 05:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Межбанковские торги 2 июня прошли в спокойном режиме с умеренной динамикой
23:05 02.06.2020 |
2 июня безналичный доллар подорожал на 2 копейки, и межбанк закрылся в рамках 26,79-26,83 грн/$. Однако на наличном рынке американская валюта теряла в цене. На продаже ее средний курс опустился на 10 копеек - до 26,85-26,95 грн/$, а на покупке - на 5 (до 26,50-26,70 грн/$).
"Однако украинцы не спешат скупать доллар, их больше сейчас заинтересовала евровалюта, которая долгое время не пользовалась спросом. Из-за протестов в США (совпали с новым витком противостояний с Китаем) курс американской денежной единицы теряет, а евро дорожает. Это обращает на себя внимание. Сегодня на мировом рынке курс европейской валюты $1,1174/€, у нас его отдают даже немного дешевле - по $1,11/€, чтобы продать пока есть спрос. В Киеве цены держатся в диапазоне 29,85-30 за евро", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Валютный межбанк снова сдулся. Даже вчера объем безналичных торгов был небольшим - лишь $127 млн. А сегодня сократился еще сильнее - вообще до $70 млн. Заметного спроса на доллар не наблюдалось, потому на протяжении дня цены падали до 26,77-26,78 грн/$. Выше они поднялись только после покупок Национального банка.
"Межбанковские торги сегодня прошли в спокойном режиме с умеренной динамикой. Утренний выход Нацбанка с покупкой дежурных $20 млн по 26,79 грн/$ немного оживил спрос, характерный периода вывода дивидендов. Однако он достаточно быстро исчерпал себя", - прокомментировал настроения на рынке директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Со стороны импортеров спроса на доллар не наблюдалось. Торговцы не закупают новую импортную продукцию и сырье по мере смягчения карантинных ограничений, финансисты не ощущают никакого оживления со стороны клиентов.
А банки стояли на межбанке в основном в короткой валютной позиции. Это значит, что они продавали больше доллара, чем у них было личного валютного запаса на балансе. То есть продавали доллар вкладчиков в надежде на укрепление гривны под получение кредитного транша от МВФ (прогнозируется на этой неделе): как только валюта подешевеет, ее собираются купить и "покрыть" клиентские деньги.
"Основные драйверы, которые могут раскачать сейчас наш валютный рынок, - это иностранцы, покупающие доллар под вывод капиталов из ОВГЗ по мере погашения бумаг Минфином. Они лишь присматриваются к покупкам новых выпусков гособлигаций, но деньги не вкладывают, выжидают. Долговые бумаги скупают в основном украинские банки. Не только крупнейшие, но даже мелкие. Им сейчас не во что вкладываться, кредитовать бизнес в разгар эпидемии коронавируса - очень рискованно", - объяснил ситуацию Василий Невмержицкий.
Правда, Минфин пока обходится небольшими размещениями своих бумаг. 2 июня он продал 4 выпуска ОВГЗ общим объемом 2,9 млрд (разовый максимум мая - 21 млрд грн):
* 3-месячные - на 525,5 млн грн под 9,84% годовых;
* 6-месячные - на 476,9 млн грн под 10,11% годовых;
* 9-месячные - на 648,5 млн грн под 10,89% годовых;
* 12-месячные - на 1,3 млрд грн под 10,86% годовых.
"ОВГЗ - не единственный приоритет, еще банки взялись за работу украинскими властями на местах, и готовы финансировать их бюджеты. То есть выкупать муниципальные облигации, с доходностью плюс 2,5-3% к учетной ставке НБУ. Это 10-11% годовых. Под муниципальные бумаги, в случае необходимости, можно получать рефинансирование Нацбанка, потому с ними готовы работать", - объяснил мотивацию Невмержицкий.
Завтра, 3 июня, Минфин должен выплатить по старым выпускам ОВГЗ процентов (купон) на 1,45 млрд грн. Часть этих средств может конвертироваться в доллар, и немного поднять на него спрос. Казначеи допускают, что это несколько оживит торговлю на межбанке. Однако в значительном росте курса доллара не уверены. Потому прогнозируют на среду межбанковские торги в рамках 26,80-26,90 грн/$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Операция «Прикрытие». Зачем Ермак брал с собой в Берлин Кулебу
|Стало известно, чего ждет МВФ от Украины: «маяки» и дедлайны
|Пересмотр закона о языке: Когда власть ради «мира с ОРДЛО» поставит украинизацию на паузу
|Виталий Портников: Вряд ли Трампу удастся расширить сам состав «семерки»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Месть Саакашвили. Как Зеленского убедили дать правительству Шмыгаля стратегию из трех букв
|Сколько «наколядовали» известные политики и чиновники
|Война на Донбассе. Оккупанты возвращаются в районы разведения войск
|Поработать на «Газпром». Как Тимошенко с Медведчуком возвращают Украину на газовую иглу
|Зеленский – Орбан: договоренности на минном поле
|Последняя валютная неделя мая завершилась на позитивной для гривны ноте
Это интересно
|В Facebook провели ребрендинг кошелька для Libra и пообещали интеграцию с WhatsApp
|Chrome 84 будет блокировать запросы сайтов на отображение уведомлений
|Длинные ролики на YouTube теперь можно делить на «главы»
|Nissan объявил о масштабной реструктуризации
|Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин
|Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
|HP представила VR-гарнитуру Reverb G2: 2К-дисплей на каждый глаз