Операция «Прикрытие». Зачем Ермак брал с собой в Берлин Кулебу

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Рабочий визит Андрея Ермака - руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского - в Берлин 2 июня состоялся почти через три недели после 13 мая, когда там же побывал Дмитрий Козак - замруководителя администрации президента РФ Путина. По неофициальной информации, поступающей из Берлина, визит Ермака фактически стал продолжением визита Козака. То есть вторым этапом своеобразной челночной дипломатии, направленной на то, чтобы склонить Берлин к принятию так называемого плана Козака - Ермака по Донбассу.

В чем Ермак признался и в чем - нет

Впрочем, сам Ермак не особенно скрывал свои намерения. Накануне визита в Германию вышло его интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В этом интервью Ермак рассказал о двух запланированных действиях.

Во-первых, он подтвердил, что, вопреки всем протестам в Украине, он настаивает на создании Консультативного совета с ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы. При этом он повторил свою легенду о том, что в этот орган должны войти якобы "представители гражданского общества" на оккупированной территории. "Если такие представители населения должны быть привлечены к переговорному процессу, то они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат, а также ничего не иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признанные представители гражданского общества".

Сказав о "признанных представителях гражданского общества", Ермак не счел нужным уточнить: признанные кем? Оккупантами? "МГБ ДНР и ЛНР"? Или прямо ФСБ РФ и Кремлем? И вообще, он не счел необходимым объяснить, как под оккупацией может существовать гражданское общество и почему он уверен, что эти люди смогут свободно высказывать свое мнение и их за это не посадят "на подвал".

Ответ тут прост: по плану Козака - Ермака на роль представителей ОРДЛО сгодятся любые жители ОРДЛО, какие-нибудь педагоги и врачи, которые формально не участвуют и не участвовали в пресловутых "народной милиции и органах власти ДНР и ЛНР", то есть в оккупационных войсках и оккупационной администрации. Все равно они будут говорить и делать то, что им скажут их кремлевские кураторы и местные надсмотрщики.

Главное, что это все равно будут прямые переговоры Украины с ОРДЛО. А Россия получит там такой же статус, как и ОБСЕ, Германия, Франция, то есть статус посредника. Чего Москва, собственно, и добивается уже шестой год, категорически не желая признавать себя стороной конфликта. Понятно, что о таких подробностях Ермак предпочитает не говорить.

Во-вторых, в своем интервью Ермак подтвердил планы команды Зеленского провести 25 октября выборы в ОРДЛО - одновременно с местными выборами в свободной от оккупационной администрации Украине. "Местные выборы должны состояться в октябре во всей Украине, включая весь Донбасс", - заявил Ермак, подтвердив худшие опасения всех тех, кто утверждает, что команда Зеленского фактически отказалась от борьбы за возвращение Крыма и не считает Крым частью Украины. Иначе Ермаку не пришло бы в голову публично говорить немецким медиа о "местных выборах в октябре во всей Украине".

Что же касается выборов в ОРДЛО, то Ермак уверяет, что они пройдут якобы "после того, как будут выполнены все требования безопасности, включая вывод иностранных войск и незаконных вооруженных формирований и Украина восстановит контроль над своей границей". И якобы при условии, что деятельность украинских СМИ и партий, а также международных наблюдателей в ОРДЛО будет возможна без помех.

Однако эти условия, на которых якобы настаивает команда Зеленского, фактически являются не более чем формальностью. Беспрепятственная деятельность украинских медиа и партий в ОРДЛО под оккупацией - это такой же оксюморон, как и гражданское общество в ОРДЛО под оккупацией. Хотя не исключено, что Козак пообещал Ермаку, что партия "Слуга народа" и еще парочка (ОПЗЖ и партия Шария) таки получат доступ в ОРДЛО, если будут вести себя послушно и громко выражать восторг "свободолюбивым народом Донбасса". Понятно, что о подобных условиях Ермак опять-таки старается помалкивать.

Можно не сомневаться, что эти два действия и были главным предметом переговоров Ермака в Берлине 7 мая.

Кто, о чем и с кем еще говорил в Берлине

По прибытии в Берлин Ермак сразу же поведал украинскому народу о своих планах, не забыв упомянуть о тех, кого прихватил с собой. "Прилетел в Берлин. Сегодня вместе со мной здесь работают вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Таран, команда специалистов из Офиса президента Украины и МИД", - сообщил Ермак. Он уточнил, что в Берлине запланированы встречи с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министром иностранных дел Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером, советником канцлера по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Реллером.

Ермак подтвердил, что одной из важнейших тем для обсуждения будет ситуация на востоке Украины, в частности, выполнение договоренностей декабрьского саммита нормандской четверки. Что же касается других тем, которые обсуждались на переговорах, то о них более детально рассказал Кулеба.

По его словам, это поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской реформы; предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО; европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 г.; исторические вопросы, такие как перспектива признания Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа и возведение памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне; торговля и инвестиции между двумя странами.

Бросается в глаза, что список тем, с которыми приехал в Берлин Кулеба, разительно отличается от той повестки дня, которую продвигал в Берлине Ермак. Можно было бы предположить, что Ермак и Кулеба просто решили совместить свои визиты, дабы сэкономить на самолете.

Однако подобная экономия вовсе не то, что могло бы озаботить Ермака. Скорее визит Кулебы понадобился Ермаку как прикрытие.

В самом деле, в украинских СМИ, да и в немецких тоже, визит Кулебы полностью затмил собою визит Ермака. Кулеба действительно сумел вбросить в информпространство весьма интересные вещи. Причем все это то, что не вызовет возражений у украинских патриотов, включая и сторонников Петра Порошенко, зато может поднять бурю воплей и вони в российских медиа: продолжение Киевом курса на членство в НАТО; подвижки в европейской интеграции Украины; очередная попытка протолкнуть через Бундестаг решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа (предыдущую попытку - в бытность президентом Петра Порошенко - провалили "не чуждые России" социал-демократы); возведение в Берлине памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне (без уточнения, от чьих пуль они погибли - германских или советских). В общем, все выглядит так, будто эту повестку готовили в первую очередь для внутреннего потребления. И ею, по всей видимости, еще не раз воспользуются для опровержения критики в недостаточном патриотизме и сходе "с пути на Запад". Аргумент, к слову, наверняка будет усилен еще и очередной ротацией в правительстве: замена Владимира Пристайко Ольгой Стефанишиной в кресле вице-премьера по евроинтеграции здесь придется как нельзя кстати. Слив о предстоящей перестановке и сопровождающий его тезис о стремлении "слуг народа" придать новую динамику на этом направлении появился аккурат накануне берлинского вояжа, что вряд ли можно считать чистой случайностью.

Тем временем Ермак сделал свое дело. Судя по всему, план Козака - Ермака стал еще ближе к реализации. И уже в ближайшее время можно ожидать конкретных шагов в этом направлении. Шагов, которые будут преподнесены командой Зеленского как компромиссные решения, согласованные всеми сторонами нормандского формата. Тем более что работа над подготовкой к саммиту продолжается. И хотя на совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой его немецкий коллега Хайко Маас заметил, что сроки его проведения зависят от эпидемической ситуации, на самом деле это означает одно: дату следующей встречи четверки объявят, как только будут утрясены и финализованы детали сделки.