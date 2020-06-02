Операция «Прикрытие». Зачем Ермак брал с собой в Берлин Кулебу

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Операция «Прикрытие». Зачем Ермак брал с собой в Берлин Кулебу

18:05 02.06.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Рабочий визит Андрея Ермака - руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского - в Берлин 2 июня состоялся почти через три недели после 13 мая, когда там же побывал Дмитрий Козак - замруководителя администрации президента РФ Путина. По неофициальной информации, поступающей из Берлина, визит Ермака фактически стал продолжением визита Козака. То есть вторым этапом своеобразной челночной дипломатии, направленной на то, чтобы склонить Берлин к принятию так называемого плана Козака - Ермака по Донбассу.

В чем Ермак признался и в чем - нет

Впрочем, сам Ермак не особенно скрывал свои намерения. Накануне визита в Германию вышло его интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В этом интервью Ермак рассказал о двух запланированных действиях.

Во-первых, он подтвердил, что, вопреки всем протестам в Украине, он настаивает на создании Консультативного совета с ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы. При этом он повторил свою легенду о том, что в этот орган должны войти якобы "представители гражданского общества" на оккупированной территории. "Если такие представители населения должны быть привлечены к переговорному процессу, то они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат, а также ничего не иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признанные представители гражданского общества".

Сказав о "признанных представителях гражданского общества", Ермак не счел нужным уточнить: признанные кем? Оккупантами? "МГБ ДНР и ЛНР"? Или прямо ФСБ РФ и Кремлем? И вообще, он не счел необходимым объяснить, как под оккупацией может существовать гражданское общество и почему он уверен, что эти люди смогут свободно высказывать свое мнение и их за это не посадят "на подвал".

Ответ тут прост: по плану Козака - Ермака на роль представителей ОРДЛО сгодятся любые жители ОРДЛО, какие-нибудь педагоги и врачи, которые формально не участвуют и не участвовали в пресловутых "народной милиции и органах власти ДНР и ЛНР", то есть в оккупационных войсках и оккупационной администрации. Все равно они будут говорить и делать то, что им скажут их кремлевские кураторы и местные надсмотрщики.

Главное, что это все равно будут прямые переговоры Украины с ОРДЛО. А Россия получит там такой же статус, как и ОБСЕ, Германия, Франция, то есть статус посредника. Чего Москва, собственно, и добивается уже шестой год, категорически не желая признавать себя стороной конфликта. Понятно, что о таких подробностях Ермак предпочитает не говорить.

Во-вторых, в своем интервью Ермак подтвердил планы команды Зеленского провести 25 октября выборы в ОРДЛО - одновременно с местными выборами в свободной от оккупационной администрации Украине. "Местные выборы должны состояться в октябре во всей Украине, включая весь Донбасс", - заявил Ермак, подтвердив худшие опасения всех тех, кто утверждает, что команда Зеленского фактически отказалась от борьбы за возвращение Крыма и не считает Крым частью Украины. Иначе Ермаку не пришло бы в голову публично говорить немецким медиа о "местных выборах в октябре во всей Украине".

Что же касается выборов в ОРДЛО, то Ермак уверяет, что они пройдут якобы "после того, как будут выполнены все требования безопасности, включая вывод иностранных войск и незаконных вооруженных формирований и Украина восстановит контроль над своей границей". И якобы при условии, что деятельность украинских СМИ и партий, а также международных наблюдателей в ОРДЛО будет возможна без помех.

Однако эти условия, на которых якобы настаивает команда Зеленского, фактически являются не более чем формальностью. Беспрепятственная деятельность украинских медиа и партий в ОРДЛО под оккупацией - это такой же оксюморон, как и гражданское общество в ОРДЛО под оккупацией. Хотя не исключено, что Козак пообещал Ермаку, что партия "Слуга народа" и еще парочка (ОПЗЖ и партия Шария) таки получат доступ в ОРДЛО, если будут вести себя послушно и громко выражать восторг "свободолюбивым народом Донбасса". Понятно, что о подобных условиях Ермак опять-таки старается помалкивать.

Можно не сомневаться, что эти два действия и были главным предметом переговоров Ермака в Берлине 7 мая.

Кто, о чем и с кем еще говорил в Берлине

По прибытии в Берлин Ермак сразу же поведал украинскому народу о своих планах, не забыв упомянуть о тех, кого прихватил с собой. "Прилетел в Берлин. Сегодня вместе со мной здесь работают вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Таран, команда специалистов из Офиса президента Украины и МИД", - сообщил Ермак. Он уточнил, что в Берлине запланированы встречи с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министром иностранных дел Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером, советником канцлера по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Реллером.

Ермак подтвердил, что одной из важнейших тем для обсуждения будет ситуация на востоке Украины, в частности, выполнение договоренностей декабрьского саммита нормандской четверки. Что же касается других тем, которые обсуждались на переговорах, то о них более детально рассказал Кулеба.

По его словам, это поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской реформы; предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО; европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 г.; исторические вопросы, такие как перспектива признания Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа и возведение памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне; торговля и инвестиции между двумя странами.

Бросается в глаза, что список тем, с которыми приехал в Берлин Кулеба, разительно отличается от той повестки дня, которую продвигал в Берлине Ермак. Можно было бы предположить, что Ермак и Кулеба просто решили совместить свои визиты, дабы сэкономить на самолете.

Однако подобная экономия вовсе не то, что могло бы озаботить Ермака. Скорее визит Кулебы понадобился Ермаку как прикрытие.

В самом деле, в украинских СМИ, да и в немецких тоже, визит Кулебы полностью затмил собою визит Ермака. Кулеба действительно сумел вбросить в информпространство весьма интересные вещи. Причем все это то, что не вызовет возражений у украинских патриотов, включая и сторонников Петра Порошенко, зато может поднять бурю воплей и вони в российских медиа: продолжение Киевом курса на членство в НАТО; подвижки в европейской интеграции Украины; очередная попытка протолкнуть через Бундестаг решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа (предыдущую попытку - в бытность президентом Петра Порошенко - провалили "не чуждые России" социал-демократы); возведение в Берлине памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне (без уточнения, от чьих пуль они погибли - германских или советских). В общем, все выглядит так, будто эту повестку готовили в первую очередь для внутреннего потребления. И ею, по всей видимости, еще не раз воспользуются для опровержения критики в недостаточном патриотизме и сходе "с пути на Запад". Аргумент, к слову, наверняка будет усилен еще и очередной ротацией в правительстве: замена Владимира Пристайко Ольгой Стефанишиной в кресле вице-премьера по евроинтеграции здесь придется как нельзя кстати. Слив о предстоящей перестановке и сопровождающий его тезис о стремлении "слуг народа" придать новую динамику на этом направлении появился аккурат накануне берлинского вояжа, что вряд ли можно считать чистой случайностью.

Тем временем Ермак сделал свое дело. Судя по всему, план Козака - Ермака стал еще ближе к реализации. И уже в ближайшее время можно ожидать конкретных шагов в этом направлении. Шагов, которые будут преподнесены командой Зеленского как компромиссные решения, согласованные всеми сторонами нормандского формата. Тем более что работа над подготовкой к саммиту продолжается. И хотя на совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой его немецкий коллега Хайко Маас заметил, что сроки его проведения зависят от эпидемической ситуации, на самом деле это означает одно: дату следующей встречи четверки объявят, как только будут утрясены и финализованы детали сделки.

 

ПО РУБРИКАМ

16:01 Украинцы в мае продали наличной валюты на $48,5 млн больше, чем купили

14:11 Евро 2 июня торгуется к доллару у максимумов с марта на экономическом оптимизме в Европе

12:42 Биржи АТР 2 июня закрылись ростом на внутреннем оптимизме

12:40 Судебное блокирование работы банков хотят запретить

12:24 Справочный курс гривны 2 июня вырос на 3,31 коп до 26,7928 грн/$1

12:00 НБУ оштрафовал банк Тигипко за причастность клиентов к выводу средств из банка «Юнисон»

11:52 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.06.2020

11:51 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 01.06.20

11:44 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.06.20

11:36 Остаток средств на корсчетах банков 02.06.20

11:11 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 01.06.20

10:04 Карантин ударил по потребительскому кредитованию

09:08 Цены на золото 2 июня колеблются на смешанном внешнем фоне

09:05 Доллар слабо дорожает к мировым валютам 2 июня на напряженности в отношениях США и КНР

07:19 Индексы США росли 1 июня на оптимизме по восстановлению экономики

• дальше…

09:38 Союз нарушимый. Как Россия теряет постсоветскую сферу влияния

08:09 Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков в США

08:05 Судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение полицейским

07:56 Константин Эггерт: Путин не сдаст Хафтара

07:49 Госдепартамент США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии

07:41 Путин назначил голосование по Конституции на 1 июля. Поправки в нее позволят ему остаться у власти до мая 2036 года

07:33 Виталий Портников: Вряд ли Трампу удастся расширить сам состав «семерки»

01.06 США обвиняют Россию в стремлении создать геостратегический плацдарм в Африке

01.06 Посла Ирана в Украине вызвали в МИД из-за «шантажа черными ящиками»

01.06 Иран решил не отдавать Украине «черные ящики» сбитого самолета МАУ – СМИ

01.06 Трамп: США объявят движение «Антифа» террористической организацией

01.06 Из-за продолжающихся протестов комендантский час введен в 40 городах США

01.06 Трамп хочет перенести саммит G7 на осень и позвать Россию

01.06 США разрывают отношения с ВОЗ

01.06 Трамп намерен лишить Гонконг ряда привилегий из-за нового закона КНР

• дальше…

01.06 Городская электричка в Киеве заработает позже: не успели отремонтировать

01.06 Минюст планирует расширить проект государственно-частного партнерства, привлекая к нему еще и закрытые тюрьмы

29.05 С понедельника в киевском метро могут быть ограничения на вход для соблюдения дистанции

28.05 «Письма счастья» водителям начнут приходить в июне. В МВД разъяснили детали

28.05 Номер налогоплательщика можно получить в 14 лет вместе с ID-картой

27.05 Киев с 30 мая откроет ТРЦ без развлекательных зон и гостиницы

27.05 В июне у украинцев будет два выходных дня в понедельник

27.05 «Укрзализныця» открыла продажу билетов по Украине

25.05 КГГА продолжит развивать туристическую пешеходную зону на Контрактовой площади, несмотря на решение суда

22.05 Суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади

22.05 В КГГА заявили, что проверять температуру пассажирам в метро и ограничивать их количество не будут

22.05 В Киеве за два месяца эвакуировали более 8 тысяч авто за нарушение парковки

22.05 В НКРЭКУ не видят оснований для подорожания холодной воды. Но есть одно «но»

21.05 Запуск автофиксации нарушений ПДД с 1 июня: Кабмин принял необходимое решение

20.05 Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня

• дальше…

18:05 Операция «Прикрытие». Зачем Ермак брал с собой в Берлин Кулебу

09:25 Пересмотр закона о языке: Когда власть ради «мира с ОРДЛО» поставит украинизацию на паузу

08:53 Пристайко может стать послом Украины в Великобритании

08:50 Фракция «Слуги народа» поддержала назначение Стефанишиной вицепремьером

08:45 Партия Зеленского предложила назначить министром информационной политики бывшего топ-менеджера Коломойского

08:32 Резников считает, что сегодня нет угрозы полномасштабной войны России против Украины

08:27 Будапештский меморандум можно использовать как основание для начала консультаций и создания новой площадки – Резников

08:19 Резников: поставки воды в Крым могут возобновиться только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса

01.06 Месть Саакашвили. Как Зеленского убедили дать правительству Шмыгаля стратегию из трех букв

01.06 Сколько «наколядовали» известные политики и чиновники

01.06 В МИД раскрыли детали визита Кулебы и Ермака в Берлин

01.06 Война на Донбассе. Оккупанты возвращаются в районы разведения войск

01.06 Поработать на «Газпром». Как Тимошенко с Медведчуком возвращают Украину на газовую иглу

01.06 Зеленский – Орбан: договоренности на минном поле

01.06 Посла Ирана в Украине вызвали в МИД из-за «шантажа черными ящиками»

• дальше…

14:28 Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного

12:18 Citroen разрабатывает бизнес-седан для конкуренции с Audi и BMW

01.06 Имеет признаки сомнительного: Нацкомиссия предупреждает украинцев о рисках инвестирования в Exlimited

01.06 Renault откажется от бренда Alpine

01.06 Исследователи обнаружили новый тип атак на процессоры Intel и AMD

01.06 Корабль компании SpаceX «Драгон» успешно пристыковался к МКС, астронавты перешли на станцию

01.06 SpaceX сделала это. Состоялся первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon

29.05 Марк Цукерберг раскрыл особенности бизнес-модели Libra

29.05 В Facebook провели ребрендинг кошелька для Libra и пообещали интеграцию с WhatsApp

29.05 Chrome 84 будет блокировать запросы сайтов на отображение уведомлений

29.05 Длинные ролики на YouTube теперь можно делить на «главы»

29.05 Nissan объявил о масштабной реструктуризации

29.05 Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин

29.05 Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

28.05 HP представила VR-гарнитуру Reverb G2: 2К-дисплей на каждый глаз

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно