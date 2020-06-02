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АНАЛИТИКА

Пересмотр закона о языке: Когда власть ради «мира с ОРДЛО» поставит украинизацию на паузу

09:25 02.06.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Остается все меньше сомнений, что нынешняя власть пересмотрит закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков продолжает анонсировать пересмотр языкового закона. Несмотря на критику в свой адрес, прозвучавшую на прошлой неделе, "зеленый" спикер не только не прекратил лоббировать переписывание закона о языке, но и усилил свои месседжи. Вчера он заявил, что законы должны устраивать граждан Украины независимо от того, где они проживают и на каком языке говорят. "Я думаю, что есть вопросы, которые должны устраивать всех. Это не экономика, где та или иная мера будет устраивать большой или малый бизнес: мы можем много дискутировать о РРО - для кого-то это проблема, а для кого-то - поступления в бюджет. Но если мы говорим о таких важных вопросах, как языковой вопрос, гуманитарные вопросы, возвращение временно оккупированных территорий, то нужно учитывать позиции всех", - сказал Разумков.

То есть к его предыдущим заявлениям добавилась забота о языковом вопросе для временно оккупированных территорий. Это новое в риторике "слуг".

Напомним: закон о языке был принят Верховной Радой предыдущего созыва в апреле 2019-го, голосовался он очень долго, ведь блокировался поправками тогдашних "оппоблоковцев". Владимир Зеленский во время предвыборной кампании намекал на возможность пересмотра языкового закона, однако до сих пор этого не сделал. У определенной части избирателей даже появилась надежда, что у Зеленского оставят язык в покое. На недавней пресс-конференции он заявил, что "вопрос языка в Украине - это искусственный вопрос".

 

Но, как видим, эту надежду избиратели придумали сами себе, потому что пересмотр закона о языке нынешней властью обязательно должен был произойти. Вопрос только в том, когда и в каких объемах.

В действие этот документ вступил 16 июля прошлого года. Формально, поскольку надлежащим образом он не выполняется. Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова чуть больше месяца назад подала в отставку, проработав на посту полгода. Причина - отсутствие финансирования секретариата уполномоченного, что предусматривалось законом. Кроме того, все чаще вещатели или не придерживаются квот, или придерживаются их в таких объемах, чтобы просто не нарываться на штрафы. О чем шла речь в недавнем письме Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. То есть на сегодняшний день мы имеем закон, контроль за исполнением которого, похоже, не входит в приоритеты власти. Но при этом ее спикеры предлагают этот закон менять. И точно не в сторону усиления украинизации.

Заявления Разумкова вызвали не только критику со стороны национал-патриотических сил, но и митинги. Пока малочисленные, однако языковой вопрос вполне способен стать консолидирующим фактором для оппозиционных политических партий. Как стал он консолидирующим в 2012-м, когда тогдашняя оппозиция Януковичу выступила единым фронтом против закона Кивалова - Колесниченко. Казалось бы, Разумков и компания, заигрывая с русскоязычным электоратом южных и восточных регионов, сами дают в руки оппонентов из национал-патриотических партий тему для мобилизации собственного электората. Впрочем, не исключено, ставка на противостояние делается намеренно. И это - элемент большого плана.

Вчера фракция "слуг" поддержала нардепа и бывшего гендиректора группы каналов "1+1 медиа" Александра Ткаченко на должность министра культуры. Не будем говорить, что это кресло может быть откупной от этого деятеля, которого связывают с Игорем Коломойским, чтобы он не баллотировался в мэры Киева. Это тема другой публикации. Упомянем лишь, что Ткаченко еще в феврале, то есть до Разумкова, заявлял о необходимости пересмотра языкового закона. По его словам, нардепы на базе Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, который он возглавляет, начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу. Таким образом, говорил он, законодатели хотят найти компромиссный подход, который бы объединял страну. Теперь на посту министра Ткаченко получит возможность реализовать свои планы. Тем более что в Раде он будет иметь поддержку со стороны председателя ВР.

Но для пересмотра языкового закона даже этого будет мало, нужна верховная воля. Поэтому под эту политическую акцию попытаются найти обоснование, которое будет восприниматься значительной частью избирателей. Теми, кто до сих пор верит, что "зеленая" власть способна прекратить войну на Донбассе. Для них таким обоснованием может стать, к примеру, включение пересмотра норм закона о языке в пакет договоренностей по мирному урегулированию на Донбассе. В качестве некоего "жеста доброй воли" со стороны Киева. Никакого практического смысла для урегулирования ситуации с ОРДЛО это иметь не будет, оно только сыграет на пользу России, однако, во-первых, даст возможность вещателям ослабить квоты, чего они очень желают, во-вторых, будет способствовать привлечению за "слуг" голосов на юге и востоке, и, в-третьих, тех, кто потребует прекратить ревизию политики украинизации, будут клеймить как "партию войны", которая своими выступлениями срывает планы установления мира.
 

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