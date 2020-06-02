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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курс доллара на межбанке 1 июня снижался на ожиданиях транша от МВФ

22:51 01.06.2020 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Новый месяц начался с удешевления доллара. 1 июня его курс потерял на межбанке 4 копейки, и закрепился в рамках 26,80-26,81 грн/$. Наличные цены на валюту опустились на 5 копеек. Средний курсовой диапазон на продаже "американца" находился в рамках 26,95-27,05 грн/$, на покупке - на 26,60-26,75 грн/$.

Объем безналичных торгов в понедельник подрос с $96 млн (в пятницу) до $127 млн. Но до среднего весеннего уровня ($150-180 млн) все же не дотянул.

"Стартовые торги месяца прошли под перевесом предложения и, соответственно, с ревальвационным трендом, который частично смягчил регулятор, выкупая излишек доллара", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По подсчетам финансистов, Нацбанк приобрел на межбанке около $30 млн:

* $20 млн - по 26,84 грн/$;
* $10 млн - по 26,81 грн/$.

"Большой спекулятивной активности на торгах не наблюдалось. Не хотели рисковать, чтобы не проиграть на курсовой разнице на невнятном тренде. Как обычно, в начале месяца банки подводили результаты предыдущих 30 дней и прикидывали планы на следующие. В мае не было чем похвастаться - значительной активности по кредитованию не было, в основном велась работа по реструктуризациям по старым долгам. На чем зарабатывать в июне, когда деловая активность упадет еще сильнее и когда не все вышли с карантина - пока неясно. Большие риски даже в классических отраслях, так что есть вопросы по финансированию. Те же аграрии, например, жалуются на холодную погоду и осадки, и есть большие опасения по урожаю: до этого говорили о засухе, а теперь все залило", - прокомментировал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Представители бизнеса жалуются на ужесточение финансового мониторинга со стороны банков после вступления в силу постановления Нацбанка №65. На проведение привычной операционной деятельности уходит больше отчетности. На подготовку для банков дополнительной документации в компаниях выделяют специальный персонал. Новые проекты откладывают до лучших времен.

Ожидается, что в июне банки продолжат активнее всего вкладываться в облигации внутреннего госзайма Минфина и в депозитные сертификаты Нацбанка. Конечно, когда правительству нужны будут деньги. На этой неделе, например, финансисты не ждут крупных размещений ОВГЗ. Об этом говорит сокращение долговой заявки, которое провело Министерство финансов сегодня, а также введение лимитов.

Если в пятницу оно заявило о готовности разместить 5 безлимитных выпусков гривневых гособлигаций, то сегодня уже скорректировало свое предложение. Всего предложат 4 выпуска и два из них с небольшими лимитами - по 500 млн грн каждое.

"Завтра, 2 июня, ожидается не самое крупное размещение ОВГЗ. Где-то на 3-4 млрд", - рассказал Невмержицкий

В мае Минфин одалживал за раз по 19-21 млрд грн. Нынешнее сокращение заимствований, скорее всего, связано с ожиданиями Кабмина получить в субботу, 6 июня, первый транш по новой кредитной программе МВФ на $1,9 млрд грн (общий объем программы должен быть утвержден в размере $5 млрд грн). Предполагается, что заседание Совета директоров Международного валютного фонда по украинскому вопросу состоится 5 июня, а выделение первых средств произойдет на следующий день.

Часть из $1,9 млрд грн пойдет на покрытие дефицита бюджета: Минфин как раз отчитался, что в январе-мае 2020 года он составил 52,2 млрд грн (общий фонд бюджета). А также на платежи по госдолгу. В июне предстоит заплатить по валютному госдолгу более $1 млрд.

Пик придется на 18 июня, когда нужно будет перечислить по долларовым ОВГЗ порядка $916 млн. А на этой неделе Минфину предстоит погашение внутренних гособлигаций в евро, а также крупный купон (проценты) по гривневым бумагам.

График такой:

* 3 июня: купон по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;
* 4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.

Говорят, что нужные валютные суммы под платежи правительство уже подготовило. Они будут перекрываться новым траншем МВФ.

В предвкушении программы Международного валютного фонда казначеи ждут небольшое укрепление гривны. Предполагается, что его будут сдерживать валютные покупки Нацбанка. Завтрашние торги на межбанке прогнозируют в рамках 26,80-26,90 грн/$.
 

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