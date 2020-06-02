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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Месть Саакашвили. Как Зеленского убедили дать правительству Шмыгаля стратегию из трех букв

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Чтобы Кабмин усердно пиарил "простые решения" офиса Саакашвили, членов правительства собрали на стратегическую сессию для обсуждения "М, С и Ц".

У каждой команды есть начальник. И он может быть своею командой доволен или недоволен. Если доволен - это проявляется на корпоративных праздниках. Подарки, призы, все такое. Если недоволен - тогда команде приходится садиться. На сессию.

Бывают сессии организационные, на которых все члены команды только знакомятся друг с другом, ибо команда радикально обновилась. Бывают сессии постановочные - там ставят задачи на ближайшее время; сессии программные - там сообщают о программе деятельности на несколько лет; наконец, сессии стратегические - там до сведения команды доводят стратегию на перспективу, уходящую в бесконечность.

Сессия для правительства

29 мая с 12:00 до 18:40 было проведено мероприятие под названием "Стратегическая сессия членов правительства". Название очень интересное, оно подчеркивает, что это не было заседание Кабмина в какой-либо форме. На заседании Кабмина известно, кто главный - премьер-министр. А вот "сессия членов правительства" - это нечто совсем иное. Там над всеми членами правительства, от премьера до рядового министра, стоит большой начальник.

Разумеется, этот большой начальник - это Владимир Зеленский. Сам он, согласно программе "стратегической сессии", которую раздобыла и обнародовала "Украинская правда", должен был пробыть на мероприятии только один час. Самый главный час - с 17:00 до 18:00. Это время было отведено под презентацию командами своих наработок за предыдущие пять часов сессии, и Зеленский решил лично поприсутствовать на обсуждении.

Остальное время функцию модераторов сессии выполняли другие люди, уполномоченные на это Зеленским. О них мы скажем чуть позже, но сначала затронем самый важный вопрос: а зачем эта сессия вообще была нужна? Какие такие свои наработки презентовали Зеленскому члены правительства?

Подчеркнем, что инициатором этого мероприятия был не премьер Шмыгаль, а именно Зеленский. Название "стратегическая сессия" отображает тот факт, что Зеленский придумал правительству Шмыгаля некую стратегию. Члены правительства были разбиты на сессии на три команды, которые соревновались в изобретательности, как эту стратегию исполнять. И вот эти-то свои наработки они и презентовали Зеленскому.

Три компоненты стратегии: "М, С и Ц"

Теперь мы переходим к самому сложному вопросу: а в чем же заключается эта стратегия, придуманная Зеленским для правительства Шмыгаля? Сложность тут в том, что обычный человеческий мозг, когда узнает ответ, отказывается его воспринимать. Не верит, что такое может быть. Тем не менее этот ответ придется переварить. Он записан в программе "стратегической сессии", и придется смириться с тем, каков он есть. Вот этот ответ: "М, С и Ц". Буквально. Буквальней не бывает.

В программе дается расшифровка, что понимается под этими "М, С и Ц". Для пущей ясности мы приведем несколько фрагментов программы, где видно, о чем идет речь.

"13:00-14:00. Работа министров в трех командах, каждая из которых работает над миссией (М), слоганом / облаком слов (tag cloud) (С), целью (Ц) для всего Кабинета Министров".

"14:30-15:00. Презентация Миссии, Слогана (облако слов), Целей Кабинета Министров каждой из команд".

"15:00-15:20. Групповое обсуждение М, С и Ц Кабинета Министров. Каждый получает цветные стикеры и "голосует" за лучшую М, С и Ц. Принимается единый черновой вариант М, С и Ц. Домашнее задание для Премьер-министра - сформировать окончательную М, С и Ц Кабинета Министров".

Если бы Зеленский придумал правительству стратегию, скажем, повысить за два года благосостояние народа в два раза или обеспечить расцвет малого и среднего бизнеса, или наполнить мировой рынок украинской аграрной продукцией, - тогда на "стратегической сессии" члены правительства соревновались бы в изобретательности, как это реализовать. Но это все какие-то слишком сложные стратегии. А Зеленский придумал простую: "М, С и Ц".

"Миссия, Слоган (облако слов) и Цель Кабинета Министров" - это то, о чем правительство в целом и каждый его член по отдельности должны уметь рассказывать народу. Рассказывать красиво и без запинок. Ночью разбудили и спросили - а министр должен наизусть рассказать, разъяснить и подчеркнуть: "Вот какая у нас замечательная М, С и Ц. Ни у кого такой нет. Мы чемпионы мира по М, С и Ц".

Стратегия в том, чтобы без устали повторять "М, С и Ц"? Да, хоть мозг и отказывается в это поверить, но стратегия именно в этом. И члены правительства потратили целый день на то, чтобы посоревноваться в конкурсе на "лучшую М, С и Ц". В рабочий, кстати, день - в пятницу, 29 мая.

Как Саакашвили отомстил Шмыгалю

Теперь настал черед рассказать о других действующих лицах этой истории. Понятно, что у самого Зеленского нет кадров, которые могли бы провести такую "стратегическую сессию" для членов правительства Шмыгаля. Хотя это тоже спектакль и розыгрыш, но все-таки им должны заниматься профессионалы несколько иного рода, чем в "Квартале 95".

Из этого факта сразу же следует вывод: чудную идею озаботить правительство Шмыгаля стратегией "М, С и Ц" забросил в голову Зеленскому не кто-то из его окружения, а некто посторонний, кого Зеленский сейчас к себе приблизил. Все источники сходятся на том, что подвох со "стратегической сессией" подготовил Михеил Саакашвили.

Если кто-то уже подзабыл, кто такой Саакашвили, то напомним, что это патриот, который как раз накануне 29 мая поздравил украинцев с "днем пограничника" ФСБ РФ. Конечно, Саакашвили сам тоже не мог бы придумать стратегию "М, С и Ц". Но у него есть человек, который как раз специализируется на таких вещах. Это - управляющий партнер инвестиционной компании Diligent Capital Partners Даниил Пасько.

Сам Пасько не скрывает своей близости к Саакашвили. На своей Фейсбук-страничке он очень бурно реагировал на повороты сюжета с несостоявшимся назначением Саакашвили вице-премьером в правительство Шмыгаля. 22 апреля Пасько, узнав о готовящемся назначении, восторженно прокомментировал: "Великолепная новость! Михаил Саакашвили - единственный человек, имеющий реальную историю успеха трансформации страны на постсоветском пространстве".

Утром 24 апреля Саакашвили презентовал себя на заседании фракции "слуг народа" и там, среди прочего, назвал Пасько членом своей команды. Как известно, надежды Саакашвили вызвать у "слуг народа" большой энтузиазм насчет своей персоны не оправдались. Пасько отреагировал на это с чувством глубокого недоумения: "Забавные эти "Слуги"... Назначили весь Кабмин вслепую, не знали даже имена кандидатов до голосования. А Президента страны, который сделал ее звездой, решили вызвать "на ковер" и не уверены, назначать ли..."

Хотя затея с вице-премьерством Саакашвили сорвалась, но 7 мая Зеленский назначил его главой Исполнительного комитета реформ. Первое, что придумал Саакашвили на этом посту, это переименовал Национальный совет реформ в Офис простых решений и результатов. А следующей его заботой стало, как сделать так, чтобы эти "простые решения" усердно пиарил Кабмин.

Вот тут и подвернулась гениальная идея провести "стратегическую сессию для членов правительства". В помощь себе Пасько взял двух специалистов по такого рода тренингам - Андрея Длигача и Евгения Пестерникова. Чтобы вести сессию, нужны были три модератора - ведь, напомним, члены правительства были разбиты на три конкурирующих команды.

Пасько выступил на сессии с презентацией о сути "М, С и Ц" и поставил задачи для работы в командах. После чего Пасько, Длигач и Пестерников модерировали каждый свою команду. Можно не сомневаться: Саакашвили получил глубокое моральное удовлетворение, когда три его человека целый день измывались над членами Кабмина, да еще и получили за это вознаграждение.

Теперь Пасько - главный от Саакашвили над правительством. Именно Пасько будет оценивать успехи Кабмина в деле "М, С и Ц".

Нет, это не сатира и не антиутопия. Это самый что ни на есть реализм наших дней. У нас война, экономический кризис, пандемия коронавируса. Как выстоять, как спастись, как выжить? А нам вместо ответа - простое решение: "М, С и Ц".
 

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