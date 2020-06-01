Сколько «наколядовали» известные политики и чиновники

Президент Владимир Зеленский, народные депутаты и члены правительства подали свои декларации о доходах за 2019 год.

В 2016 году в Украине была введена система электронного декларирования имущества и доходов всех государственных должностных лиц. Такой шаг должен способствовать предотвращению коррупции, а также помочь избежать конфликта интересов и дать общественности возможность контролировать чиновников. В своих отчетах госслужащие обязаны указывать имущество и доходы членов своей семьи, чтобы не было соблазна переписать шикарную виллу, полученную нечестным путем, на жену. "ДС" изучила декларации за 2019 год наиболее известных украинских политиков и узнала, сколько за год заработали президент, народные депутаты и члены правительства.

Владимир Зеленский

До своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский работал в шоу-бизнесе, поэтому впервые обнародовал свою декларацию в мае 2019 года. После избрания на высший государственный пост он отошел от бизнеса, однако за год семье Зеленских все же удалось заработать 26,6 млн гривен, при этом зарплата на посту главы государства составила всего лишь 208 тысяч гривен. Часть денег Зеленские получили в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 млн гривен и приобрели ОВГЗ на 5,2 млн гривен.

Кроме того, жена президента продала недвижимость в Киеве за почти 4,5 млн гривен. Доход от продажи корпоративных прав 12 компаний семье помощника президента Сергея Шефира составил 246 тысяч гривен.

Также в 2019 году Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 млн гривен. Заем был возвращен к концу отчетного года.

Еще часть дохода Владимир Зеленский получил от продажи акций компании Green Family LTD, торговых марок, зарегистрированных в России, корпоративных прав в зарубежных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

В общей сложности за 2019 год семья Зеленских уплатила в бюджет 3 миллиона 600 тысяч гривен налогов.

После избрания президентом Зеленский не стал продавать торговые марки, которые и сделали его знаменитым - "Вечерний квартал" и "Рассмеши комика". Их общая стоимость достигает 60 млн гривен, за год президент получил роялти от их использования на сумму 548 тысяч гривен.

Зеленский также сдает в аренду свою квартиру в Великобритании, и получил за ее использование 3,2 млн гривен за год.

В 2019 году на президентскую кампанию было потрачено 11,5 млн гривен в качестве взноса в избирательный фонд, еще 567 тысяч гривен он заплатил за консультации от компании PricewaterhouseCoopers. Поездку в Султанат Оман оплачивала жена Елена Зеленская. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются, поэтому сколько именно потратила первая леди на "рабочий отпуск" супруга до сих пор остается тайной.

Зеленский владеет домом и земельным участком в Иванковичах под Киевом общей стоимостью более 1,5 млн гривен, а также шестью квартирами, виллой в Италии стоимостью 88 млн гривен (зарегистрирована на компанию San Tommaso S.R.L.), квартирой в Британии стоимостью 21 млн гривен.

Также Зеленский инвестировал в пять гостиничных номеров в Грузии, их строительство еще не завершено.

Президент имеет два автомобиля - Range Rover 2016 года стоимостью 4,7 млн гривен и Mercedes-Benz S 500 2014 года стоимостью 1,8 млн гривен. Президентская чета владеет также коллекцией элитных часов Tag Heuer, Roleх, Graff, Piaget и Breguet.

Дмитрий Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков также подавал декларацию о доходах второй раз, впервые это делать пришлось после избрания народным депутатом в августе 2019 года. За прошлый год он сумел заработать один миллион гривен. При этом его зарплата в Верховной Раде составила 178 тыс. гривен, остальные деньги он получил в качестве материальной помощи и доходов от бизнеса до избрания в народные депутаты.

Также Разумков производит электроэнергию и продает ее по "зеленому тарифу" - доход составил почти 28 тыс. гривен. При этом супруга Разумкова за год заработала почти 4 млн гривен. Наличными семья хранит 165 тыс. долларов и более 900 тыс. гривен. На счетах в банках лежит более 130 тыс. гривен и 1 325 евро. Кроме того, спикер дал взаймы около 1 млн долларов.

У Разумкова довольно много недвижимости. В частности, у него есть две квартиры общей площадью 78,5 кв. м в Киеве и 232,4 кв. м в селе Здоровка Киевской области, домовладение площадью 492,2 кв. м в селе Софиевская Борщаговка, нежилое помещение площадью 74,9 кв. м в Киеве, а также два участка земли общей площадью 0,15 га в селах Софиевская Борщаговка и Здоровка Киевской области. В совместном владении спикер имеет еще одну квартиру в Киеве - площадью 165,5 кв. м.

Также у главы парламента внушительный автопарк. Он владеет четырьмя автомобилями - Toyota Land Cruiser 200 (2013 года), Toyota Camry (2012 года), Tesla Model S (2017 года) и BMW X5 (2016 года).

Жена Разумкова Юлия Чайка владеет компанией "Бизнесинвестбуд", имеет контрольный пакет в "Интеринвест XXI века" (кредитная организация) и треть в "Украинской политконсалтинговой группе".

Петр Порошенко

Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко уже не новичок в декларировании доходов - свою первую декларацию он подал в 2016-м году. За последний же год ему удалось заработать 772 млн 960 тыс. гривен, однако 188 млн гривен пришлось заплатить государству в качестве налога и военного сбора.

Главный источник дохода Порошенко - дивиденды после уплаты налогов в сумме более 606 млн гривен. Они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 - начале 2019 с целью финансирования предвыборной кампании в президентской гонке.

Также в прошлом году Порошенко продал акции Международного инвестиционного банка и получил в результате сделки 33 млн 84 тыс. грн. Почти 16 млн грн он получил по процентам по депозитам, 6 млн 185 тыс. грн составила компенсация морального ущерба и возмещения судебных расходов в процессе с компанией Би-Би-Си за распространение недостоверной информации.

Расходы в прошлом году у Порошенко тоже были немаленькими. 584 млн грн он потратил на свой предвыборный фонд. На благотворительность семья Порошенко потратила около 200 млн грн. Расходы осуществлялись со счетов юридических лиц и поэтому в декларации не указаны.

В то же время, существенных изменений относительно движимого и недвижимого имущества у Порошенко в сравнении с 2018 годом не произошло. Общая стоимость недвижимости и земельных участков пятого президента составляет на 77,5 млн гривен.

Кроме того, у Порошенко есть коллекция произведений искусства, автомобиль Mercedes-benz 2010 года выпуска и автомобиль жены Jaguar 2018 выпуска, часы от Hublot, Breguet, Patek Phillip.

Также жена Порошенко Марина владеет драгоценностями от Cartier, Carrera y Carrera, Dior, Leo Pi33o, Damiani, часами от Hublot. Кроме того, у первой леди есть черная норковая шуба от Rinoi, полушубок из соболя Simonetta Revizza и несколько дорогих сумочек.

Юлия Тимошенко

Рассматривать декларацию лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко даже несколько неинтересно - каждый год она декларирует примерно ту же недвижимость и доходы. На ее счетах хранится 1 019 544 гривен, за счет процентов за год эта сумма увеличилась на 60,7 тысяч.

Также, по словам Тимошенко, в 2019 году она заработала всего 54 тысячи гривен, работая народным депутатом. Однако "подарком с небес" стало право требования 5,5 млн долларов "компенсации за политические преследования", которое она получила в прошлом году. Однако эти деньги ей выплатят уже в 2020 году.

Тимошенко уже который год подряд уверяет, что у нее нет собственной недвижимости и живет она в арендованном доме двоюродной сестры.

В то же время, муж Тимошенко Александр в прошлом году обновил свой автопарк. Он продал Mercedes-Benz 2017 года, выручив с него 2,24 миллиона гривен. Вместо этого у него появился Land Cruiser 2018 и Audi А8 2016 года. Задекларированная стоимость этих двух машин - более 4 миллионов гривен. У самой Тимошенко, конечно же, личного автомобиля нет.

В отличии от своей жены, Александр Тимошенко неплохо зарабатывает - в прошлом году он заработал в частном секторе 4,9 миллиона гривен. Также он задекларировал доход в 116,8 тысяч чешских крон. Суммы в других валютах у него почти не изменились: 771,4 тысячи гривен, 196 тысяч евро и 420,8 тысячи долларов.

Святослав Вакарчук

Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук в прошлом году сильно потратился. Он задекларировал около 3,7 млн гривен дохода и около 6,7 млн грн расходов.

В частности, за прошлый год он получил 670 тысяч грн процентов в банке "Аваль", 300 тысяч грн гонораров, 2,5 млн грн дивидендов с ООО "Суперсимметрия", 6 тысяч роялти, 170 тысяч заработной платы и 45 тысяч от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Жена Вакарчука, Ляля Фонарева, получила 250 тысяч от предпринимательской деятельности, 98 тысяч зарплаты и 475 тысяч в виде "прироста средств на счете в связи управлением денежными активами".

На счетах в банке "Аваль" у Вакарчука хранится 335 тысяч грн, еще 12 тысяч долларов лежит в "Bank of America". 1,8 млн грн народный депутат хранит наличными, к чему прилагаются 230 тысяч долларов и 137 тысяч евро наличными. Также он показал в декларации 1,160 тысяч долларов в качестве портфеля активов, являющихся собственностью "Агат Штифтунг".

У Ляли Фонаревой 2 тысячи грн, 36 долларов и 122 евро в Приватбанке, 309 тысяч долларов и 3 тысячи швейцарских франков в швейцарском банке "Union Bancaire Privee", 44 тысячи долларов наличными и 352 тысячи гривен наличными.

Однако 2019 год заставил Вакарчука раскошелиться. Он задекларировал несколько расходов по договору о предоставлении услуг на общую сумму около 6 млн 722 тысяч гривен. Среди них вклад в поддержку партии "Голос" в мае 2019 в размере 1 млн 669 тысяч гривен и 1 млн 667 тысяч гривен - платеж за приобретение автомобиля.

У Вакарчука есть две квартиры в Киеве площадями 69 и 476 кв. м, а у его жены - квартира площадью 186 кв.м. Также Вакарчук задекларировал ее садовый дом (121 кв.м.) в Киевской области и земельный участок (598 кв.м) там же.

У нардепа и его гражданской жены есть машиноместо и платное паркоместо. Также они арендуют два нежилых помещения в Киеве (18 и 120 кв.м).

Из движимого имущества Вакарчук задекларировал рояль марки Bechstein (модель А 160), а его жена - ювелирный комплект (серьги, цепочку с кулоном, браслет и кольцо) Tiffany.

В собственности пары четыре автомобиля BMW 528I 2012 года (590 тыс. грн.), LAND ROVER 2015 (3,1 млн грн), BMW G32 640i xDrive 2018 (271 тыс. грн) и RENAULT LAGUNA 2.0.

У Вакарчука также есть 1 млн 150 тысяч акций ПАО "Стахановский завод ферросплавов" (который сейчас находится на временно неподконтрольной Украине территории) и 1000 акций ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения".

В его собственности компании "Суперсимметрия", "Африка", "Амбер Продакшн" (Швейцария), "Агат Штифтунг" (Лихтенштейн) и Благотворительный фонд Святослава Вакарчука "Люди будущего". У жены - ООО "Лулу", ООО "Эфир", ООО "Студия Владимир Тарасюк", ООО "Дом 911".

Также Вакарчук задекларировал более десятка торговых марок и 8 интернет-доменов.

Виктор Медведчук

Настоящий фурор вызвала декларация народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Парламентарием он стал в 2019-м году, до этого он в течение пяти лет не занимал государственных постов и поэтому деклараций не подавал.

Медведчук и его супруга Оксана Марченко за год задекларировали 323 миллиона гривен, роскошный автопарк и библиотеку антикварных книг. В 2019 году Медведчук заработал более 60 миллионов гривен, хотя его зарплата как нардепа составляет лишь 180 тысяч гривен. Больше всего денег Медведчуку принесла кипрская компания Ventolor Holding Limited: 33,4 миллиона гривен премии, 21,9 миллиона гривен вознаграждения. Отметим, что владелицей фирмы является Оксана Марченко. Еще 4,8 миллиона гривен зарплаты Медведчук получил в компании "Гармония".

Следует отметить, что Оксана Марченко намного активнее ведет бизнес, нежели ее муж. В частности, она владеет 97 компаниями, которые зарегистрированы в Украине, России, на Кипре, Виргинских островах, Маршалловых островах, в Великобритании и Мальте. За год она получила 258,6 миллиона гривен дивидендов от кипрской компании Tumillon Investments LTD.

Медведчук владеет шестью участками земли и двумя домами, а Оксана Марченко - 11 земельными участками и тремя домами. Также у супругов 19 элитных автомобилей. У Медведчука - восемь автомобилей марок BMW, Mercedes, Toyota, Renault и MAYBACH. У Марченко - 11 машин, среди которых марки Bentley, Land Rover и Lexus.

Ну и куда же без часов! Виктор Медведчук задекларировал коллекцию драгоценных часов от элитных брендов: Rolex, Breguet, Patek Philippe, и др (всего 11 часов). Оксана Марченко также является владельцем более десятка часов и ювелирных изделий (Chanel, Rolex, Corum, Ulysse Nardin, Dolce and Gabbana, Damiani, и др).

Отдельными пунктами в декларации стоят ценная одежда от топ-брендов, украшения, спортивное оборудование, мебель.

Нельзя забывать и об антиквариате. Супруги владеют антикварными печатными изданиями: Фрагмент Библии Гутенберга, (1455 год), рукописное Евангелие XV века, "Тріодь Постная" (1555 год), "Заблудівське Євангеліє" (1569 год), "Апостол" Івана Федорова (1574 год), "Венеціанський буквар" (1575 год), "Віленське Євангеліє (1575 год), "Євангеліє Учительне", 1580 год, "Граматика" М. Смотрицкого (1648 год), и еще целый ряд уникальных печатных изданий XVII-XX вв.

Медведчук также является коллекционером предметов искусства. В декларации указано несколько сотен картин русских, украинских и иностранных художников.

Юрий Корявченков

Замглавы фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, больше известный как бывший актер "Студии Квартал 95" с прозвищем "Юзик", сумел заработать 627 тыс. грн. В частности, он получил 79 тыс. грн зарплаты в ООО "Квартал 95", 152 тыс. 634 грн зарплаты народного депутата, 25,4 тыс. грн "материального блага по оплате расходов на участие в обучении" от партии "Слуга народа", 369,85 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности от ООО "Снек продакшн".

Корявченков также хранит наличными сто тысяч долларов.

Однако пришлось и немного потратиться. В 2019 году Корявченков внес 300 тысяч гривен в избирательный фонд тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Также он отдыхал в Турции и потратил на отпуск 177 тыс. 460 грн.

Недвижимость у депутата довольно скудная. С октября 2008 года Корявченкову принадлежит квартира в Киеве площадью 103,4 кв. м, приобретенная за 914 тыс. грн. В 2017-м он купил автомобиль Hyundai Accent за 422,3 тыс. грн.

У него есть швейцарские наручные часы Breitling, купленные в 2010 году за 150 тыс. грн.

В то же время, дела у супруги нардепа Татьяны Корявченковой в 2019 году шли намного лучше. За прошлый год она получила 1 млн 579 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности как ФОП, 26,8 тыс. грн страховых выплат от ПАО "Арсенал страхование", 25,4 тыс. грн "материального блага по оплате расходов на участие в обучении" от партии "Слуга народа", 14 тыс. 472 грн стипендии в Одесском национальном политехническом университете.

Также она задекларировала €40 тысяч наличными. 100 тыс. грн у нее размещено на счетах в ПриватБанке. Татьяна совместно со своими родственниками Владимиром Писаревским и Зоей Писаревской с 2011 года владеет квартирой в Кривом Роге площадью 56,4 кв. м.

С апреля 2012 года ей принадлежит два земельных участка площадью 1500 и 152 кв. м в Нововоронцовском районе (Херсонская обл.), с марта 2017 года - участок площадью 1821 кв. м в Бориспольском районе (Киевская обл.) и недостроенный дачный дом на этом участке площадью 260 кв. м.

В 2013 году Корявченкова приобрела Toyota Land Cruiser Prado за 488 тыс. 174 грн.

Денис Шмыгаль

В 2019 году премьер-министр Денис Шмыгаль заработал 3,39 млн грн доходов. Большую часть прошлого года он работал вне государственного сектора. В частности, Шмыгаль получил зарплату в 2,23 млн грн - в ОП "Бурштынская ТЭС ПАО ДТЭК Западэнерго", 925 464 грн - по совместительству в ООО "ДТЭК Востокэнерго" и всего 229 958 грн - на должности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Также премьер хранит $155 000 наличными, 86 000 грн на счетах в банках. Он владеет земельным участком площадью 2200 кв. м во Львовской области и гаражом во Львове.

При этом жена Шмыгаля Екатерина владеет домом во Львове на 216 кв. м, двумя земельными участками, нежилым зданием в 417 кв. м во Львовской области и автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 выпуска.

Иван Баканов

Декларация главы Службы безопасности Ивана Баканова ранее была засекречена, однако теперь мы можем ознакомиться с доходами чиновника. В 2019 году Баканов заработал в "Квартале 95" 107 714 гривен, а на посту главы СБУ за семь месяцев получил 536 559 гривен.

Также он задекларировал доход от занятия предпринимательской деятельностью жены Оксаны - за 2019 год она заработала 240 тыс. гривен. В Киевском колледже связи, где она преподает, жена Баканова получила 27 312 гривен.

233 евро, 16 долларов и 548 гривен семья Баканова держит на счетах в банках. Наличными Бакановы сохраняют 170 тыс. долларов.

Иван Баканов владеет квартирой в Киеве площадью 56 кв.м. и третью квартиры площадью 85.8 кв.м. в Кривом Роге. Его жена владеет квартирой в Киеве площадью 56,3 кв.м. В Киево-Святошинском районе Оксана Баканова имеет земельный участок в 2834 кв.м. В том же районе Баканов имеет участки площадью 43 кв.м., 891 кв.м., 1502 кв.м. На одном из участков, принадлежащей семье Баканова, продолжается строительство жилого дома.

У жены главы СБУ в собственности Volkswagen Touareg 2012 года выпуска. Сам Баканов имеет в пользовании автомобиль Volkswagen Passat 1.8 2010 года.

Важно также отметить, что Баканов не указал в декларации, что с 2015 года является руководителем испанской компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Об этом свидетельствует выписка из реестра юридических лиц Испании. Баканов занимает в ней должность "единоличного администратора, лица уполномочено на все действия от имени фирмы". Согласно антикоррупционному законодательству Украины государственные служащие не могут занимать руководящие должности в частных структурах.