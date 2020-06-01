Война на Донбассе. Оккупанты возвращаются в районы разведения войск

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

СММ ОБСЕ зафиксировала работы по восстановлению российскими оккупационными силами бывших позиций на участке разведения сил около Петровского.

Ситуация на линии соприкосновении на Донбассе и вообще на российско-украинской границе ухудшается день за днем. Особенно это хорошо заметно по событиям прошедшей недели. И если на Донбассе оккупационные власти пока занимаются только информационными провокациями, то на границе с оккупированным Крымом россияне перешли к активным действиям.

Количество обстрелов со стороны боевиков на Донбассе остается стабильно высоким, при этом противник перешел к тактике мобильных огневых точек и внезапных обстрелов. Произошло также усиление снайперской войны, которая в принципе не утихала все это время. Как итог - один погибший за неделю: младший сержант Виталий Лимборский из 28-й отдельной механизированной бригады вечером 26 мая был застрелен российским снайпером в районе Марьинки.

А на ответный артиллерийский огонь со стороны ВСУ оккупационные власти стараются списать буквально все случаи гибели гражданских. Так было, например, 29 мая, когда СМИ, близкие к "властям ЛНР", сообщили о том, что в результате обстрела со стороны Украины погиб один мирный житель и еще один был ранен. Однако в итоге оказалось, что пострадавших было трое и произошло это не в прифронтовой зоне, а в городе Хрустальный. И не в результате обстрела, а "срабатывания неустановленного взрывного устройства". Есть информация о том, что по крайней мере один из пострадавших был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому вполне вероятна стандартная для оккупированных территорий, буквально наводненных оружием, пьяная разборка с применением ручной гранаты.

Так же на ВСУ СМИ коллаборантов попытались списать обстрел патруля миссии ОБСЕ в районе н.п. Молодежное. При этом другие их СМИ сообщали о том, что обстрелов со стороны ВСУ в тот день не зафиксировано.

Генерируя нелепые обвинения в информпространстве, параллельно оккупанты продолжают улучшать свои позиции в районах так называемого "разведения войск". При этом по официальной информации наших пресс-служб военных ведомств на всех трех участках соблюдается тишина и покой. Зато постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 28 мая, заявил о том, что СММ ОБСЕ зафиксировала работы по восстановлению российскими оккупационными силами бывших позиций на участке разведения сил около Петровского.

Еще более тревожно звучит информация о том, что также речь может идти о заходе оккупантов на позиции, которые были оставлены ЗСУ. Такое развитие событий в районе Петровского - Викторовки прекрасно вкладывается в тот сценарий, о котором говорили военные специалисты (в том числе и иностранные) осенью прошлого года во время отведения наших войск. Уже тогда было очевидно, что именно тут противник получил возможность значительно улучшить свои позиции не только тактически, но и стратегически. Здесь самое танкоопасное направление, на котором теоретически, в случае начала полномасштабной войны, возможен удар, который приведет к падению нашей обороны на приазовском направлении и выходу 1-го армейского корпуса ВС РФ, дислоцированного в ОРДО, к границам Запорожской области с созданием угрозы Бердянску и Мариуполю.

А на крымском направлении враг отметился новой наглой провокацией. 30 мая с линии соприкосновения в районе административной границы с Крымом российским спецназом во время несения службы был выкраден старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. По информации начальника службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ Валентина Шевченко, Добринский находился на одном из военных объектов примерно в тысяче метров от аннексированного полуострова и был с оружием.

Иную картину описал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей ФБ-странице: "Около 5.00 30 мая в наблюдательном пункте "Берлога" близ железнодорожного моста на линии контроля с Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Он находится на оккупированной Россией территории в Крыму. Вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует. Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным".

Более чем вероятно, что с Добринским уже работает ФСБ, и в ближайшее время нужно ожидать от РФ новых пропагандитстких фейков, в которых будет использован наш солдат.