Поработать на «Газпром». Как Тимошенко с Медведчуком возвращают Украину на газовую иглу

Александр СУКОВ / Деловая столица

47 депутатов во главе с Юлией Тимошенко просят Конституционный суд срочно рассмотреть дело о незаконности отделения ГТС. Но это может обернуться убытками для Украины.

Группа депутатов во главе с Юлией Тимошенко подали в Конституционный суд обращение, они просят признать несоответствующим Конституции анбандлинг НАК "Нафтогаз України", в результате которого газотранспортная система (ГТС) была выделена в отдельную компанию "Оператор ГТС Украины".

В списке "обращенцев", кроме лидера "Батьківщини" и ее однопартийцев, также депутаты от ОПЗЖ - Виктор Медведчук, Юлия Левочкина, Наталья Королевская, Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович.

Логика этого обращения довольно проста: приняв изменения в законодательство, которые были необходимы для проведения анбандлинга "Нафтогаза", Верховная Рада превысила свои полномочия, поскольку в результате этого Кабинет Министров был отстранен от управления оператором ГТС, а это было ограничением его полномочий.

Напомним, что анбандлинг "Нафтогаза" и процесс выделения в отдельную структуру газотранспортной системы Украины были завершены 1 января этого года. В результате ГТС перешла из управления "Нафтогазом" в управление ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ). Украинская ГТС стала независимой компанией, сертифицированной по европейским правилам. Акционером ОГТСУ является АО "Магистральные газопроводы Украины", 100% которого владеет Министерство финансов. На практике же ОГТСУ стала компанией, построенной по европейским стандартам, что позволило подписать контракт с "Газпромом" на транзит российского газа именно по европейским правилам.

Зрада по двум направлениям

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар считает, что это обращение украинских депутатов в КС - ни что иное, как попытка "Газпрома" вернуть себе влияние на украинский рынок газа. По его словам, операция проводится по двум направлениям. Первое - указанное обращение депутатов в КС, задача которого признать неконституционным анбандлинг, вернуть все в первоначальное состояние, отменить реорганизацию "Нафтогаз", реинкорпорировать ГТС и подземные хранилища газа обратно в "Нафтогаз".

Второе направление связано с законопроектом №3193-1, который подали в Верховную Раду депутаты Александр Дубинский и Андрей Деркач. Его авторы предлагают запретить иностранцам входить в наблюдательные советы госкомпаний. Напомним, что сегодня иностранные граждане как раз и присутствуют в набсоветах как "Нафтогаза", так и "Магистральных газопроводов Украины". "Там идет речь о том, что иностранцам нечего делать в набсоветах госкомпаний, а должны быть представители украинской стороны, в частности - правительства. То есть стоит задача переформатировать набсовет "Нафтогаза", который потом переформатирует менеджмент "Нафтогаза" и будут поставлены "свои" люди. Вот эти две ветви сходятся в одну точку, что ведет к кардинальной перетряске "Нафтогаза" и возвращению "на круги своя", - пояснил Гончар.

По его мнению, это сценарий нейтрализации "Нафтогаза", который нанес "Газпрому" немалые убытки, и намерение последнего все это компенсировать. "В обоих случаях действует агентура влияния России, которой, очевидно, сейчас дали отмашку поработать. Вот они и стараются на фоне бездеятельности действующей власти", - отметил Гончар.

Эксперт спрогнозировал, что если КС встанет на сторону депутатов из "Батьківщини" и ОПЗЖ, то после реализации сценария по возвращению на круги своя со стороны России поступит предложение о поставках газа, оно будет принято и далее пойдет разбухание украинского рынка за счет импорта российского голубого топлива.

Директор центра исследования энергетики Александр Харченко также считает, что с помощью украинских депутатов "Газпром" хочет вернуть Украину в свои объятия и создать основания для признания недействительным контракта на транзит газа в Европу, который российская компания подписала с "Нафтогазом".

По его словам, подписанный с "Газпромом" контракт выгоден Украине, поскольку предусматривает принцип "качай или плати", в результате которого российская компания независимо от объемов поставок газа в Европу должна будет заплатить $7 млрд за ближайшие пять лет. И если в начале нынешнего года этот контракт еще казался "Газпрому" компромиссом, то из-за эпидемии коронавируса и теплой зимы спрос в российском газе в Европе значительно снизился, и теперь "Газпром" вынужден качать лишь 150 млн кубов газа в сутки, но платить - за 178 млн.

Разорвать контракт на транзит газа для "Газпрома" означает получить штраф от Стокгольмского арбитража на $12,5 млрд, а на это "Газпром" не решится. "Единственный путь - подорвать эту систему изнутри Украины. Именно на это и направлен иск в КС от 47 народных депутатов. Если разделение "Нафтогаза" и "ОГТСУ" Конституционный суд признает незаконным, то это сразу создаст основания для "Газпрома" говорить о недействительности транзитного соглашения", - считает Харченко.

По его словам, "Газпром" как минимум может перестанет платить за транспортировку газа без риска быть оштрафованным Стокгольмским арбитражем.

Напомним, что при заключении соглашения о транзите газа с "Газпромом" было подписано три соглашения. Первое - соглашение между двумя операторами газотранспортных систем - ОГТСУ и "Газпромом". Второе - мировое соглашение по улаживанию споров между "Нафтогазом" и "Газпромом". И третье - договор о транзите между ОГТСУ и "Газпромом", в котором "Нафтогаз" был посредником. Если ОГТСУ с легкой руки КС перестанет существовать, это поставит под вопрос действительность документов, подписанных от имени этой компании.

По словам Харченко, одновременно с иском в КС пошла и атака на корпоративное управление ОГТСУ - 29 мая через Министерство финансов может быть инициирована отставка Вольтера Больца, председателя наблюдательного совета компании "Магистральные газопроводы Украины" - официального собственника ОГТСУ.