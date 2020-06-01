Зеленский – Орбан: договоренности на минном поле

Виталий Портников / Vot-tak.tv

Свой первый визит в качестве главы украинского внешнеполитического ведомства новый министр Дмитрий Кулеба совершил в Будапешт и воспользовался для этого не закрытым пока что авиационным сообщением, а автомобилем. Стремление поскорее согласовать позиции с венгерским коллегой Петером Сийярто понятно. Украинско-венгерский саммит - встреча президента Владимира Зеленского и премьера Виктора Орбана, которые должны договориться о решении проблем, осложняющих взаимоотношения двух стран, - ожидался еще в конце весны. Но в конце весны встретились только главы внешнеполитических ведомств, а Зеленский с Орбаном могут увидеться только в июле. И это промедление - отнюдь не только из-за коронавируса. Киеву и Будапешту по-прежнему очень трудно договориться.

Конфликт начался еще при предыдущем президенте, Петре Порошенко, и был связан с неприятием Венгрией положений нового украинского закона об образовании. В Будапеште заявили, что закон подрывает права немногочисленной венгерской общины Украины, компактно проживающей в Закарпатской области, и лишает венгров возможности получать образование на родном языке. И это при том, что в законе определялась возможность для школ, ведущих преподавание на языках стран Европейского союза, самостоятельно определять количество предметов, на которых ведется преподавание, - именно поэтому закон не вызвал вопросов практически ни у кого, кроме венгерского правительства.

А когда в Будапеште заявили, что будут в качестве ответной меры блокировать заседания комиссии Украина - НАТО, наблюдатели в Киеве стали утверждать, что Виктор Орбан на самом деле старается доставить удовольствие Владимиру Путину, и на самом деле венгры Закарпатья тут совершенно ни при чем, а при чем - евроатлантическая интеграция Украины.

Главная фигура в конфликте Киева и Будапешта

В июне 2018 года казалось, что удалось достичь компромисса: в Ужгороде прошла первая большая встреча чиновников, на которую приехали министры иностранных дел и образования обеих стран, представители венгерского меньшинства. После переговоров министр иностранных дел Венгрии заявил о достижении компромисса и отказе Будапешта от блокады участия Украины в работе многосторонних структур НАТО. Однако уже через несколько дней - после возвращения в Будапешт и общения с премьером Орбаном - Петер Сийярто отказался от своих слов. Стало ясно, что венгерский премьер просто не хочет достигать взаимопонимания с украинским президентом и ожидает смены власти в Киеве.

Именно поэтому договоренности с Виктором Орбаном могут стать для Владимира Зеленского доказательством того, что он куда более искусный и осторожный политик, чем Петр Порошенко, и может «починить» все то, что Порошенко поломал. Но так ли это просто, как кажется на первый взгляд?

Главной фигурой в конфликте Киева и Будапешта был все же не Порошенко, а именно Орбан, который благодаря этому конфликту смог доказать, что с ним нужно считаться и он в случае чего может повлиять на внешнюю политику коллективного Запада. Защита венгерского меньшинства создает Орбану дополнительную популярность в родной стране и дает, между прочим, голоса венгров Закарпатья, большая часть которых имеет не только украинский, но и венгерский паспорт (что создает дополнительную напряженность в диалоге Киева и Будапешта). Ну а сейчас венгерское правительство вообще хочет позиционировать себя в качестве защитника интересов всех национальных меньшинств Украины.

Не случайно перед переговорами с Дмитрием Кулебой Петер Сийярто созванивался со своей болгарской коллегой Катериной Захариевой. Между Киевом и Софией буквально на днях случился конфликт относительно судьбы районов с болгарским населением в результате реформы местного самоуправления, урегулированный после дипломатических консультаций.

Это не Орбан и не Зеленский. Это Путин

После переговоров Сийярто и Кулебы стало ясно, что повестка дня предстоящей встречи Орбана и Зеленского не просто не изменилась, но и дополнена новыми требованиями. Будапештское издание Magyar Hirlap подчеркивает, что блокада участия Украины в многосторонних форматах НАТО будет снята только после того, как с этим согласится венгерская община Закарпатья - во многом куда больше зависящая от Будапешта, чем от Киева. Сийярто теперь хочет внесения изменений не только в закон об образовании, но и в закон о языке, и в закон о среднем образовании.

В июне, по словам венгерского министра, начнут работать комиссии, которые должны будут прийти к приемлемому компромиссу - приемлемому для венгров Закарпатья и украинского правительства.

Несмотря на то что Сийярто подчеркивает, что целью Будапешта является именно компромисс, а не конфронтация, остается неясным, каким образом Владимир Зеленский сможет этот компромисс осуществить, даже если стороны его и выработают. Пересмотр закона о языке сможет стать дополнительным поводом для политического конфликта, оппозиционеры будут обвинять Зеленского в том, что он использует соглашения с Орбаном для атаки на этот закон, необходимость изменений в котором защищали многие соратники президента Украины, включая спикера парламента Дмитрия Разумкова.

И опять возникнет старая тема: это не Орбан и не Зеленский, это - Путин. Потому что закон о языке, как и закон об образовании, угрожает вовсе не венгерским, а российским интересам в Украине. И нужно ли в этом случае платить суверенитетом за возможность символического участия украинского президента в натовских саммитах, если речь о членстве в НАТО сейчас все равно не идет? Не лучше ли дождаться нового правительства в Будапеште? Ведь если вчера Виктор Орбан потерял Будапешт (после почти 10 лет доминирования партия «Фидес» Орбана потерпела поражение на муниципальных выборах в 2019 году. - Примеч. ред.), то почему завтра он не может потерять власть в Венгрии?

Вопрос даже не в том, решится ли Зеленский на компромисс с Орбаном, тем более что запросы опытного венгерского премьера могут увеличиваться по мере продвижения к такому компромиссу. Вопрос в том, способен ли будет Зеленский в условиях нарастающего экономического кризиса и потери большинства в парламенте такой компромисс осуществить и не спровоцирует ли он вместо достижения взаимопонимания с Будапештом массовые акции по защите украинского языка в Киеве.